Vaaleanpunaisessa höyhenkoristellussa mekossa näyttelijä Chase Infiniti käänsi katseita punaisella matolla.

Amerikkalainen näyttelijä Chase Infiniti teki loiskeen New Yorkin vuoden 2026 Gotham TV Awards -gaalan punaisella matolla. Vaaleanpunaiseen, höyhenillä koristeltuun iltapukuun pukeutuneena hän käänsi katseita television parhaimmistoa juhlistaneessa seremoniassa. Hänen silmiinpistävää ulkonäköään täydensi arvostettu palkinto.

Upea vaaleanpunainen mekko

Tilaisuuteen Chase Infiniti valitsi pitkän, hulmuavan, puuterimaisen pinkin puvun, jonka höyryävä laahus ulottui punaisen maton yli. Silmiinpistävin asu oli saman sävyinen pinkki höyhenstola, joka oli kiedottu hänen käsivarsiensa ympärille ja toi dramaattisen silauksen kokonaisuuteen. Näyttelijätär kantoi hiuksiaan luonnostaan kiharina ja valitsi hillittyjä koruja lopputuloksen saavuttamiseksi, joka oli sekä romanttinen että teatraalinen. Tämä asu oli jyrkässä vastakohdassa monien muiden sinä iltana käyttämien hillitympien asujen kanssa.

Chase Infiniti vuoden 2026 Gotham Television Awards -gaalassa 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY — 󠁯Chase Infinitin parhaat (@chasesinfiniti) 1. kesäkuuta 2026

Tuplasti onnistunut ilta

Tyylin lisäksi tämä esiintyminen muistetaan merkittävästä saavutuksesta. Chase Infiniti voitti parhaan naispääosan palkinnon draamasarjassa roolistaan Margaret Atwoodin romaanista sovitetussa Hulun sarjassa "The Testaments", joka on jatko-osa elokuvalle "The Handmaid's Talen". Tämä tunnustus vahvistaa hänen huimaa nousuaan televisioalalla.

Nouseva tähti muodissa ja elokuvassa

Chase Infiniti on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä uusista seurattavista kasvoista. Hän löydettiin erityisesti elokuvan "One Battle After Another" kautta, ja hän on tehnyt lukuisia upeita esiintymisiä punaisella matolla ja hänet nimettiin hiljattain Louis Vuittonin lähettilääksi. Columbia College Chicagosta valmistunut hän yhdistää nyt kriittisen suosion nousevan muoti-ikonin asemaan.

Vaaleanpunaisen höyhenmekon ja näyttelijäpalkinnon lomassa Chase Infiniti vietti todella erityisen illan vuoden 2026 Gotham TV Awards -gaalassa. Näyttelijä vahvistaa olevansa yksi nousevista kyvyistä, joita kannattaa seurata tarkasti, sekä roolivalintojensa että rohkean riskinottonsa vuoksi punaisella matolla.

