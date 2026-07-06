Simpukoiden ja kukkien väliltä Kehlani valitsee silmiinpistävän kesälookin

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Valmistautuessaan maailmankiertueelleen amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Kehlani jakoi sosiaalisessa mediassa eloisan, rantahenkisen kesälookin. Kukkakuvioilla ja simpukka-asusteilla varustettuun asuun hän valitsi aurinkoisen ja rennon tyylin, joka valloitti hänen faninsa välittömästi.

Kesäinen, aurinkoinen ilme

Tässä asussa Kehlani omaksui rantahenkisen boheemin estetiikan. Hän pukeutui valkoisiin shortseihin, joita koristi punainen kukkakuvio, ja simpukankuorilla koristeltuun vyöhön, joka antoi sille kesäisen ilmeen. Lookin täydensivät valkoinen yläosa, simpukankuorilla koristellut korvarenkaat ja herkkä helmikaulakoru. Nude-meikki ja pitkät, löysät, luonnolliset kiharat viimeistelivät tämän auringossa suuteleman lookin.

Merellinen tunnelma

Itse vaatteiden lisäksi tämä tyyli luo kokonaisvaltaisen tunnelman. Simpukankuoria, helmiä ja kukkakuvioita koristavat kesän, hiekan ja loman tunnelma. Tämä merellisestä maailmasta inspiroitunut "mermaidcore"-trendi on yhä suositumpi sosiaalisessa mediassa. Tässä asussa Kehlani omaksuu täysin tämän rantamaisen estetiikan, joka on pehmeä, luonnollinen ja virkistävän eloisa.

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Kehlanin (@kehlani) jakama julkaisu

Fanit voittivat puolelleen

Ei ole yllättävää, että tämä julkaisu herätti innostuneiden reaktioiden aallon. Kommenteissa internetin käyttäjät hukuttivat Kehlaniin kohteliaisuuksia. ”Hän on se aalto”, ”Oikea Moana!” olivat vain muutamia esimerkkejä monista ihailevista viesteistä.

Laulaja uutisissa

Tämä esiintyminen tulee Kehlanille kiireiseen aikaan. Hän julkaisi uuden, omaa nimeään kantavan albuminsa "KEHLANI" 24. huhtikuuta 2026, 31. syntymäpäivänään. Hän valmistautuu nyt mainostamaan näitä uusia kappaleita lavalla "Kehlani World Tour" -kiertueellaan, joka alkaa elokuussa 2026 ja jonka konsertit järjestetään Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Isossa-Britanniassa ja Etelä-Afrikassa.

Tässä kesäisessä simpukankuoria ja kukkia koristavassa asussa Kehlani luo säteilevän ja trendikkään ilmeen. Tyylitajulleen uskollisena hän vahvistaa taipumustaan hienostuneeseen tyyliin ja nykyistä rantahenkisyyttään. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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