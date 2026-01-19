Tämä 71-vuotias malli esittelee vartaloaan ja loistaa auringossa.

Amerikkalainen malli, näyttelijä ja kirjailija Christie Brinkley häikäisee fanejaan esiintymällä Turks- ja Caicossaarten (Brittiläisen merentakaisen alueen) auringossa kirkkaanpunaisessa asussa, joka korostaa hänen elämäniloaan ja itsevarmuuttaan.

71-vuotias aurinkoenergian ikoni

Vuoden 2026 alkajaisiksi Christie Brinkley nauttii selvästi unelmalomastaan valkoisilla hiekkarannoilla, ja hän jakaa sen seuraajiensa kanssa lyhyessä ja iloisessa videossa. Hän esiintyy kirkkaanpunaisessa kaulassaan sidotussa asussa, jota koristavat hopeiset renkaat olkahihnoissa ja syvään uurrettu pääntie.

Tuulen hulmuamat hiukset ja hymy huulillaan hän kääntyy ympäri esitelläkseen sekä asuaan että unenomaista maisemaa: turkoosia vettä, rehevää kasvillisuutta ja kultaista valoa päivän päätteeksi, kaikkea pehmeän ääniraidan säestyksellä.

Selkeää retrotyylikkyyttä

Tämä näyttävä asu on osa huolellisesti valmistettujen asujen sarjaa, jota hän on esitellyt lomakohteessaan vuoden alusta lähtien. Vain muutamaa päivää aiemmin Christie Brinkley poseerasi jo peilin edessä, joka oli koristeltu simpukoilla ja koralleilla, joita hän on kärsivällisesti kerännyt yli 20 vuoden saarella viettämiensä oleskelujen aikana. Hän oli pukeutunut retrotyyliseen mustaan asuun, jossa oli korkea vyötäröinen ylä- ja alaosa.

Hänet bongattiin myös hiljattain vartalonmyötäisessä, olkaimettomassa, syvään uurretussa laivastonsinisessä asussa, jota korosti lantiolta sidottu printtikuvioinen sininen sarong, tanssimassa huviloiden edessä sateenkaaren loisteessa.

Äiti ja ikoninen hahmo muotimaailmassa vuosikymmenten ajan, Christie Brinkley osoittaa, että on mahdollista pysyä säteilevänä, leikkisänä ja tyylikkäänä vielä seitsemänkymppisenäkin – jos joku sitä vielä epäili. Hyväksymällä täysin kehonsa, ikänsä ja tyylinsä Christie Brinkley lähettää naisille inspiroivan viestin: tämä ei ole vain nuorille, ja voit tuntea olosi kauniiksi ja vapaaksi auringossa missä tahansa elämänvaiheessa.