Näiden kahden naisfanin esiintyminen jalkapallon MM-kisojen aikana on herättänyt lukuisia kommentteja.

Anaëlle G.
@andie_ella / Instagram

He eivät tehneet maalia, mutta aiheuttivat silti sensaation. Kaksi ranskalaista sisällöntuottajaa, Andie Ella (@andie_ella) ja Maya Borsali (@mayadorable), jotka bongattiin FIFA World Cup 2026™:n katsomosta, herättivät sosiaalisessa mediassa valtavan määrän kommentteja.

Kaksi Ranskan maajoukkueen naispuolista kannattajaa erottui joukosta.

Tultuaan kannustamaan Ranskan maajoukkuetta amerikkalaiselle stadionille, nämä kaksi nuorta naista jakoivat useita kuvia päivästään. Pukeutuneina Ranskan joukkueen siniseen pelipaitaan ja ylpeänä kolmiväristä lippua heiluttaen Andie Ella (@andie_ella) ja Maya Borsali (@mayadorable) osoittivat tarttuvaa innostusta. Hymyilevien selfieiden ja leikkisien poseerausten ansiosta heidän julkaisunsa herätti nopeasti huomiota, paljon heidän tavanomaisen seuraajapiirinsä ulkopuolella.

Hype oli niin voimakasta osittain siksi, että Andie Ella on ranskalainen sisällöntuottaja, jolla on satojatuhansia seuraajia. Hänen läsnäolonsa jalkapallon MM-kisoissa yhdessä toisen sisällöntuottajan Maya Borsalin (@mayadorable) kanssa vain vahvisti hänen julkaisunsa näkyvyyttä.

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Andie Ellan (@andie_ella) jakama julkaisu

Ihailevien kommenttien tulva

Reaktiot moninkertaistuivat nopeasti kuvien alla. "On mahtavaa olla niin kaunis", "Uudet fanit" : internetin käyttäjät ylistivät häntä taputtaen sekä heidän ulkonäköään että energiaansa. Osoitus siitä, kuinka yksinkertainen esiintyminen katsomossa voi sosiaalisen median aikakaudella muuttua todelliseksi viraaliksi ilmiöksi.

Kilpailulle ominainen ilmiö

Tämä kuvasarja havainnollistaa vakiintunutta trendiä: suurten kilpailujen aikana huomio ei enää rajoitu kentälle. Julkkikset, vaikuttajat ja anonyymit fanit muuttuvat yhden kuvan ajaksi seuratuiksi ja kommentoiduiksi hahmoiksi. Jalkapallon MM-kisat, joita miljardit katsojat seuraavat, tarjoavat ihanteellisen alustan näille hetkille.

Muutamassa kuvassa Andie Ella (@andie_ella) ja Maya Borsali (@mayadorable) todistivat, että katsomon tunnelma on myös osa spektaakkelia. Heidän palavan Les Bleus -tukensa ja yhteisen hyvän huumorin ansiosta nämä kaksi fania tekivät lähtemättömän vaikutuksen – ja vahvistivat, että joskus intohimo on yhtä lailla katsomossa kuin kentälläkin.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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