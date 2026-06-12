Kim Kardashianista tulee tietämättään odottamattoman vitsin kohde Monacossa

Kim Kardashian huomasi kauhukseen joutuneensa Formula 1 -maailmassa viraaliksi levinneen vitsin keskipisteeseen. Koomisen hetken lähde: pyyhe, jonka Kim poimi Monacon Grand Prix'n aikana. Viaton kohtaus, joka sytytti nopeasti kohun sosiaalisessa mediassa ennen kuin inspiroi Mercedes-tiimin humoristiseen reaktioon.

Hetki, joka levisi viraaliksi

Kim Kardashian oli läsnä Monacossa kannustamassa kuljettaja Lewis Hamiltonia ja lähestyi palkintokorokepaikkaa kilpailun jälkeen 7. kesäkuuta. Siellä videolle tallentui, kuinka hän poimi valkoisen pyyhkeen, joka oli asetettu lähelle palkintokorokepaikkaa ja useiden mediakanavien mukaan tarkoitettu kilpailun voittajalle. Pyyhittyään kasvonsa ja aurinkolasinsa pyyhkeellä Kim Kardashian poistui paikalta. Verkossa jaettu video keräsi nopeasti miljoonia katselukertoja ja herätti internetin käyttäjissä reaktioita huvituksesta ärsyyntymiseen.

Mercedesin humoristinen vastaus

Sen sijaan, että Mercedes-tiimi ja sen kuljettajat (Kimi Antonelli ja George Russell) olisivat loukkaantuneet, he päättivät nauraa asialle. Vain päiviä ennen Barcelonan Grand Prix'tä tiimi julkaisi kepeän videon , jossa kuvataan valetutkintaa: Kimi Antonelli etsii kadonnutta pyyhettään joka puolelta. "Mietin vain... oletko nähnyt pyyhkeeni?" hän kysyy ennen kuin kääntyy tallikaverinsa George Russellin puoleen, joka vastaa yksinkertaisesti : "En." Video päättyy nyökkäykseen kuuluisaan Kim Kardashian -kuvaan. Sketsi ilahdutti faneja, joista monet ylistivät tiimin itseironista asennetta.

Vitsi, jota ylistettiin laajalti

Laajalti jaettu video keräsi miljoonia katselukertoja vain muutamassa päivässä. Kommenteissa käyttäjät ylistivät Mercedes-Benzin some-tiimin nopeaa ajattelua ja huumoria, ja monet jopa vaativat palkankorotusta videon tekijälle. Video ei herättänyt kohua, vaan auttoi lopulta rauhoittamaan tilannetta ja muutti sen kevytmieliseksi juoksuvitseksi.

Kimi Antonelli, viikonlopun todellinen tähti

Anekdoottien lisäksi Monacon Grand Prix muistetaan ennen kaikkea urheilusaavutuksesta. 19-vuotiaana italialainen Kimi Antonelli nousi Monacon Grand Prix'n historian nuorimmaksi voittajaksi. Tämä voitto, hänen viides tällä kaudella, vahvistaa hänen johtoasemaansa maailmanmestaruussarjassa. Se muistuttaa siitä, että pyyhkeeseen liittyvästä kohusta huolimatta hän oli lopulta se, jolla oli viimeinen sana – ja viimeinen hymy.

Radalla tapahtuneiden seikkailujen ja sosiaalisen median vitsien lomassa Monacon Grand Prix tarjosi yllätyksiä täynnä olevan viikonlopun. Kim Kardashian puolestaan oli tietämättään mukana yhdessä Formula 1 -kauden puhutuimmista hetkistä. Näennäisesti harmittomasta kommarista, joka itsestään huolimatta levisi viraaliksi ilmiöksi.