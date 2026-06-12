Rihannan tyyli voisi elvyttää trendin ennen jalkapallon MM-kisoja

Rihanna muuttaa jokaisella esiintymisellään pienimmänkin jalkakäytävän improvisoiduksi catwalkiksi. Kesäkuun alussa New Yorkissa barbadoslainen laulaja ja liikenainen käänsi jälleen katseita tyylillään, joka yhdisti urheilullisia vaikutteita urbaaniin eleganssiin. Vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen ollessa täydessä vauhdissa (11. kesäkuuta - 19. heinäkuuta), hänen tyylinsä saattaa hyvinkin vahvistaa jo valmiiksi nousukiidossa olevan trendin paluun.

Kun jalkapallopaita vaihtaa kentän

Rihanna nähtiin Governors Ball -musiikkifestivaaleilla, joilla hänen partnerinsa A$AP Rocky esiintyi. Hänellä oli yllättävä mutta tehokas tyylien yhdistelmä. Keskipisteenä oli ylisuuri musta jalkapallopaita, jossa oli numero 18. Rentojen housujen sijaan artisti valitsi mustan kynänmuotoisen midi-hameen, jota koristavat smokkirypytykset ja röyhelöinen helma. Tämä leikitteli kontrasteilla ja muistutti kaikkia siitä, että muodissa ei ole ehdottomia sääntöjä.

Täydentääkseen asunsa Rihanna valitsi valkoiset teräväkärkiset avokkaat, Louis Vuitton -laukun, kerrostetut kultakorut ja ylisuuret aurinkolasit. Tämä yhdistelmä osoittaa, että sporttiset vaatteet voivat löytää täydellisen paikkansa hienostuneessa vaatekaapissa.

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"Blockcore" eli koodien vääristelyn taito

Tällä tyylien sekoituksella on nimi: "blokecore". TikTokissa viime vuosina suosioon noussut estetiikka tulkitsee uudelleen brittiläisten jalkapallofanien asuja. Vintage-topeista, rento lookista ja viittauksista jalkapallokulttuuriin tulee tyylin olennaisia elementtejä.

Pitkään niche-trendinä pidetty tyyli on vähitellen valloittanut puolelleen muotimaailman vaikutusvaltaiset hahmot. Hulmuavan hameen, ballerinakenkien tai korkokenkien kanssa käytettynä jersey on siirtymässä pois puhtaasti sporttisesta imagostaan ja muuttumassa täysivaltaiseksi muotituotteeksi. Blockcoren viehätys piilee myös sen vapaudessa: se kannustaa luomaan asuja, jotka heijastavat persoonallisuuttasi, makuasi ja toiveitasi ilman, että olet rajoittunut ennalta määriteltyihin kategorioihin.

Muotikulttuuriin jo juurtunut palanen

Vaikka Rihanna on tällä hetkellä tuomassa jalkapallopaitaa takaisin parrasvaloihin, sen historia muodissa ulottuu paljon pidemmälle. Jo 1990-luvulla David Beckhamilla oli keskeinen rooli paidan imagon muuttamisessa, ja hän käytti sitä paljon stadionin ulkopuolellakin. Ajan myötä vaatteesta on tullut kulttuurisymboli, urheilullisen intohimon ja tyylillisen ilmaisun risteyksessä.

2010-luvulla suunnittelijat, kuten Virgil Abloh ja Kim Jones, vahvistivat sen uskottavuutta sisällyttämällä sen koodit luksus- ja katumuotimallistoihin. Nyt se esiintyy hienostuneemmissa silueteissa, kuten Rihannan suunnittelemassa.

Jalkapallopelipaita, vuoden 2026 MM-kisojen odottamaton tähti

Ajoitus on tälle trendille ilmiselvästi täydellinen. Kesäkuun 11. päivästä lähtien vuoden 2026 jalkapallon MM-kisat ovat hallinneet keskusteluja ja inspiroineet vaatekaappeja. Tässä yhteydessä jalkapallopaita on noussut yhdeksi kauden avainvaatteista. Jäykistä säännöistä ja silueteista kaukana oleva trendi juhlistaa ennen kaikkea oman tyylin mukaisen pukeutumisen iloa. Joukkueen tukeminen, muodin rakastaminen vai näiden kahden yhdistäminen: miksi valita?

Tällä silmiinpistävällä ulkonäöllä Rihanna muistuttaa meitä ennen kaikkea siitä, että vaate voi kertoa useita tarinoita samanaikaisesti. Ja tänä kesänä jalkapallopaidasta voi hyvinkin tulla muotiliittolainen niille, jotka haluavat yhdistää mukavuuden, persoonallisuuden ja luovuuden.