Näyttelijä Jessica Chastainin uusi lyhyt hiustyyli, 49, aiheuttaa kohua.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Jessica Chastain, joka tunnetaan vuosia pitkistä, laineikkaista punaisista hiuksistaan, yllätti kaikki 18. huhtikuuta 2026. Hän saapui Breakthrough Prize -gaalan punaiselle matolle radikaalisti lyhyemmällä hiustenleikkauksella, joka herätti välittömästi kaikkien katseet.

Puhdas ruutu Breakthrough Prize -kilpailussa

Jessica Chastain paljasti uuden tyylinsä vuoden 2026 Breakthrough Prize -gaalassa Santa Monicassa: lyhyen, juuri leuan yläpuolelle ulottuvan polkkatukka ja hyvin selkeä sivujakaus. Terävä polkka kuparinvärisillä korostuksilla ja toisen korvan taakse työnnettynä kehysti hänen kasvonsa modernilla ja tarkalla viimeistelyllä, jyrkässä kontrastissa hänen tavanomaisille laineikkaille hiuksilleen.

Oscar de la Rentan mekko, joka toistaa leikkausta

Jessica Chastain yhdisti tämän uuden leikkauksen olkaimettomaan mekkoon, jossa oli kuvioita ja hapsureunus, antaen kampaukselle todellisen keskipisteen. Timanttikoristeinen kaulanauha viimeisteli lookin, eikä korvakoruja ollut, joten uusi kampaus oli kaiken huomion keskipisteenä.

"Nälkähdys" vahvistettu Instagramissa

Seuraavana päivänä näyttelijä jakoi kulissien takaa kuvaa muodonmuutoksestaan Instagramissa ennen ja jälkeen -videossa, jonka ohjasi hänen kampaajansa Renato Campora ja jonka kuvateksti oli yksinkertainen: "Choppity chop". Hänen ystävänsä reagoivat nopeasti, mukaan lukien amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Julianne Hough, joka toivotti hänet tervetulleeksi "bolb-elämään".

Näyttelijä, joka luottaa vaistoihinsa

Jessica Chastain on aina kannattanut tiettyä vapautta trendeistä: "En oikeastaan kiinnitä huomiota muotitrendeihin. Jos pidän jostakin trendistä, pidän sitä, miettimättä, onko se sallittua", hän sanoo. Filosofia, joka selvästi pätee myös hänen hiuksiinsa – ja sopii hänelle täydellisesti.

Näyttelijä Jessica Chastain on aiemmin myöntänyt "fantasiansa" hiustensa värjäämisestä valkoisiksi mainiten inspiraation lähteen brittiläisen näyttelijä-tuottajan Tilda Swintonin. Nyt kun hän on ottanut riskin lyhyellä polkkatukkalla, spekulaatiot rehottavat...