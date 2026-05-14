68-vuotiaana Sharon Stone aiheutti sensaation "ultraelegantti" valkoisessa puvussa.

Amerikkalainen näyttelijä ja elokuvatuottaja Sharon Stone esiintyi hiljattain silmiinpistävästi TCM Classic Film Festivalilla, joka järjestettiin Egyptian Theatressa Los Angelesissa. Hän valitsi valkoisen puvun ja uuden kampauksen, joka todella käänsi päitä. Hänen ulkonäköään käsittelevien julkaisujen kommentit ylistivät hänen "ultraeleganttia" tyyliään.

Valkoinen puku, asiantuntevasti räätälöity pienimpiä yksityiskohtia myöten

Sharon Stone valitsi TCM Classic -elokuvafestivaaleilla esiintymiseensä kokonaan valkoisen kaksiosaisen puvun. Keskipisteenä oli kilpikonnankuoren napeilla koristeltu strukturoitu bleiseri, jota puettiin auki yhteensopivan topin päällä ja jonka parina olivat täydellisesti räätälöidyt suoralahkeiset housut. Yksinkertainen mutta arkkitehtoninen siluetti korosti tarkkaa räätälöintiä pikemminkin kuin näyttäviä yksityiskohtia.

Jalkoihinsa näyttelijä valitsi Guccin lakatut Horsebit-loafersit, jotka ovat italialaisen muotitalon tunnusomainen tyyli. Koruiksi hän valitsi yksinkertaisen kultaisen rannekorun ja yhteensopivan sormuksen – minimalistinen valinta, joka korosti asun puhtaita linjoja. Hänen täysin läpikuultava meikkinsä esitteli säteilevän ihon, ripauksen ruusuista poskipunaa ja luonnollisen huultenvärin. Tämä kokonaisuus todistaa, että Sharon Stone on yksi Hollywoodin ajattoman eleganssin ikoneista.

Upea Sharon Stone ennen keskusteluaan TCM:n juontaja Eddie Mullerin kanssa elokuvan THE MISFITS (1961) näytöstä. #TCMFF (TCM:n tarjoama) pic.twitter.com/F3VVd0zp91 — Aurora (@CitizenScreen) 6. toukokuuta 2026

Paluu pitkiin hiuksiin

Vaikka Sharon Stonen asu tekikin vaikutuksen, laajimman reaktion herätti Sharon Stonen kampaus. Vuodesta 1998 lähtien näyttelijästä oli tullut synonyymi lyhyille hiustenleikkauksilleen – pixie-leikkauksille ja tyylikkäille polkkatukkaille. Tällä kertaa hän herätti huomiota kullanvaaleilla hiuksillaan, joissa oli kasvoja kehystävät kerrokset ja pehmeä, hulmuava föönaus.

Rush-lehden toimitusjohtaja Tina Farey analysoi tätä uutta lookia: "Sharon Stone on hyljännyt neliönmuotoisen otsatukansa ja ottanut käyttöön 90-luvun tyylin. Näyttelijätär yhdisti joustavan föönauksensa upeaan kashmirblondiin, joka on helppohoitoinen ja lämmin sävy. Tämä sävy sopii täydellisesti yhteen luonnollisen vaalean meikkipohjan kanssa, ja beigen, karamellin ja hunajan sävyt tuovat syvyyttä ja ulottuvuutta." Huolellisesti tehty muodonmuutos sopii tämän kauden avaintrendiin: "c-kiharaan", sisäänpäin käännettyyn hiuskiharaan, joka matkii C-kirjainta.

Eleganssilla ei ole ikärajaa.

Sosiaalisessa mediassa reaktiot tulvivat hänen ulkonäköään käsittelevien julkaisujen alle. Monet ylistivät hänen valkoista pukuaan ja tyylinsä modernia luonnetta. "Ultra elegantti", oli yksi internetin käyttäjien kommenteista, jotka ylistivät Sharon Stonea hänen asustaan.

Tyylin lisäksi tällä ulkonäöllä on voimakas viesti. Kuten yhdysvaltalainen näyttelijä ja malli Brooke Shields tai ennen häntä amerikkalainen näyttelijä Kelly Rutherford, Sharon Stone on yksi niistä naisista, jotka kieltäytyvät vaipumasta unohdukseen tietyn iän jälkeen. Omaksumalla vahvat muotikoodit – siistit vaatteet, arkkitehtonisen siluetin, uuden kampauksen – hän muistuttaa meitä siitä, että eleganssi ja riskinotto eivät ole vain "nuorempien sukupolvien" juttu. Tämä viesti resonoi erityisen voimakkaasti alalla, joka edelleen nopeasti sysää niin sanotut kypsät naiset sivuun.

Valkoisella puvullaan ja uusilla pitkillä hiuksillaan Sharon Stone loi yhden TCM Classic Film Festival 2026:n puhutuimmista lookeista. Tämä asu vahvistaa – jos lisätodisteita tarvitaan – että näyttelijättärellä ei ole ikään liittyviä rajoitteita.