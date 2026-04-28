Näyttelijä Zoe Saldaña häikäisee hohtavan trompe-l'œil-mekossa

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Zoe Saldaña ei koskaan tee asioita puolitiehen punaisella matolla. Huhtikuun 23. päivänä 2026 New Yorkissa järjestettyyn Time100-gaalaan hän valitsi Givenchyn mekon, joka leikitteli mielikuvilla – ja vangitsi välittömästi kaikkien huomion.

Sarah Burtonin suunnittelema Givenchyn mekko

Tässä arvostetussa illassa Zoe Saldaña pukeutui pitkään, epäsymmetriseen, yksiolkapääiseen mekkoon Givenchyn syys/talvi 2026 -mallistosta, jonka suunnitteli taiteellinen johtaja Sarah Burton. Musta samettimekko oli kirjailtu hopeisilla nauhoilla, jotka oli järjestetty luomaan silmiinpistävä trompe-l'œil-efekti siluettiin – lähes kineettisen vaikutelman, joka vaihteli kulman ja valon mukaan. Mekossa oli myös laskostettu rusetti ja reisikorkuinen halkio, joka paljasti mustat T-tankokorkokengät, jotka myös olivat Givenchyn valmistamia.

Katso tämä postaus Instagramissa Zoe Saldaña (@zoesaldana) jakama viesti

Asuun sopivat asusteet

Petra Flanneryn stailaama Zoe Saldaña täydensi asunsa mustalla satiinisella Givenchyn clutch-laukulla, jota koristaa rusetti, sekä Cartier-koruilla. Aviva Jansen Perean stailaamat hiukset oli koottu nutturalle, jota kampaaja itse kuvaili Instagramissa "kierretyksi nutturaksi" – tyylikkääksi, kierretyksi nutturaksi, joka kehysti täydellisesti hänen kasvonsa ja dekolteensa.

Tunnustettu, joka puhui tunteella

Zoe Saldaña oli yksi tämän vuoden Time100-palkituista. Lavalla hän kunnioitti isoäitiään, joka oli kotoisin Dominikaanisesta tasavallasta ja muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1961. Puheessaan hän totesi, että "me kaikki olemme jollain tavalla elävä todiste siitä, että toivo kulkee". Nämä sanat selvästi resonoivat yleisössä, ja hän jakoi ne myöhemmin Instagramissa kuvatekstillä: "On kunnia olla mukana Time100-palkinnossa. Muistutus siitä, että tarkoitus on vahvempi kuin mikään valokeila."

Givenchy ja Saldaña, ilmiselvä alkemia

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Zoe Saldaña on uskonut Givenchyn hoitamaan erityistilaisuutta. Sarah Burtonin johdosta muotitalo on vakiinnuttanut asemansa näyttelijättärien suosiossa, jotka etsivät sekä arkkitehtonisesti silmiinpistäviä että syvästi tyylikkäitä vaatteita. Time100-gaalan mekko havainnollistaa tätä täydellisesti: teknisesti taidokkaasti rakennettu ja emotionaalisesti resonoiva toteutuksessaan.

Mekko, joka lumosi katseen, puhe, joka kosketti sydäntä: Zoe Saldaña todisti sinä iltana hallitsevansa sekä punaisen maton että julkisen puhumisen taidon. Kaksi eleganssin muotoa, jotka hänelle tuntuvat kulkevan käsi kädessä.