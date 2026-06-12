Rihanna yllättää 1960-luvun tyylisellä hiusmuodonmuutoksella

Léa Michel
@badgalriri / Instagram

Barbadoslainen laulaja ja liikenainen Rihanna ei ole koskaan lakannut uudistamasta imagoaan. Hän paljasti hiljattain suuren uuden hiusmuodonmuutoksen itsenäisen newyorkilaisen aikakauslehden kuvauksissa. Tuloksena oli säteilevä vaalea hius ja tuuhea nuttura, joka viittaa suoraan 1960-luvun ikoneihin. Lookki aiheutti välittömästi sensaation sosiaalisessa mediassa.

Odotettu muotikansi

Instagram-tilillään julkaistut kuvat näyttävät Rihannan radikaalisti erilaisessa valossa. Tummanruskeat tai syvänpunaiset hiukset, jotka leimasivat hänen viimeaikaisia julkisia esiintymisiään, ovat poissa: niiden tilalla on vaalea, lähes platinanblondi. Tämä hiustenmuutos on sitäkin silmiinpistävämpi, koska sitä täydentää sekä teatraalinen että täsmällinen muotoilu viitteissään. Kuvaeditoriaalissa laulaja esitellään useissa couture-lookeissa, joissa uusi sävy toimii yhtenäisenä lankana. Jokainen kuva, jokainen asu, jokainen poseeraus vaikuttaa olevan todellinen visuaalinen kokonaisuus.

Vaalea mehiläispesä, kunnianosoitus 1960-luvun diivoille

Kuvauksen erityisen ikoniseksi tekevä kauneusyksityiskohta on sen kampaus. Rihanna esiintyy mehiläispesässä – tuossa tuuheassa, korkealla nutturassa, jonka Hollywood-kampaajat tekivät suosituksi 1960-luvun alussa. Tuolloin se oli amerikkalaisen ja brittiläisen elokuvan suurten muusojen nimikkokampaus: Audrey Hepburnin elokuvassa "Aamiainen Tiffanylla", Brigitte Bardotin useissa ranskalaisissa elokuvissaan ja Aretha Franklinin albumien kansissa.

Myöhemmin Amy Winehousen kidutetut kiharat herättivät mehiläispesän modernin vetovoiman henkiin. Nykyään Rihanna omaksuu tämän estetiikan – todisteena, jos sellaista tarvitaan, vintage-tyylin paluusta catwalkeilla ja muotiartikkeleissa.

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badgalririn (@badgalriri) jakama julkaisu

Useita couture-tyylejä viimeisteltyyn valokuvaussessioon

Täydentääkseen uutta kampaustaan Rihanna liitti lukuisia viittauksia asuihinsa. Yhdessä kuvassa hän poseeraa mustassa ja punaisessa kukkahapsuisessa mekossa, joka on kerrostettu harlekiini-sirkuspuvun päälle. Ranteissa oleva kultainen rannekorupino vahvistaa asun graafista ulottuvuutta.

Toisessa kuvassa hänellä on yllään tilkkutäkkimäinen viitta suuren pariisilaisen muotitalon kevät/kesä 2026 haute couture -mallistosta, johon on yhdistetty mustat hoikat korkokengät ja veistokselliset sormukset. Jokaisessa kuvassa tyyli vaihtelee teatraalisuuden ja couture-tarkkuuden välillä. Täydellinen osoitus siitä, mitä Rihanna tekee parhaiten: muuttaa muotiartikkelin todelliseksi visuaaliseksi esitykseksi.

Tällä vaalealla muodonmuutoksella ja mehiläispesästä inspiroituneella lookilla Rihanna toteuttaa yhden vuoden silmiinpistävimmistä muotikuvauksistaan. Se on osoitus, joka muistuttaa meitä siitä, että hän on yksi taiteilijoista, jotka kykenevät parhaiten uudistamaan imagoaan menettämättä koskaan identiteettiään.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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