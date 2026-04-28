Näyttelijä Nina Dobrev jakaa junamatkansa, mutta tämä kylpyamme aiheuttaa kohua.

Bulgarialais-kanadalainen näyttelijä ja malli Nina Dobrev jakoi kuvia matkastaan Venetsian Simplon-Orient-Express -junalla, ja kaikkien kuvien joukossa kylpyammeessa otettu kuva kiinnitti välittömästi kaikkien huomion.

Orient Expressin kylpyamme: harvinainen ylellisyys

"Vampyyripäiväkirjojen" tähti jakoi virallisella Instagram-tilillään sarjan kuvia seikkailustaan Venetsian Simplon-Orient-Expressin, legendaarisen luksusjunan, kyydissä. Matkakuvien joukossa mustavalkoinen kuva hänestä kylpyammeessa kuplien peitossa herätti välittömästi kaiken huomion.

Venetsian Simplon-Orient-Expressin historiallisissa hyteissä on vain yksinkertainen pesuallas. Vain Grand Suites -hyteissä – laivan ylellisyyden huipulla – on oma kylpyhuone, mutta vain suihku. Yksi poikkeus on kuitenkin: Observatorio, ainutlaatuinen sviitti, joka vie koko vaunun ja sisältää kylpyhuoneen, jossa on erillinen kylpyamme, kirjasto, teehuone takalla ja kattoikkuna tähtien katselua varten. Keskipisteenä oleva sviitti on varattu harvoille ja valituille – ja ilmeisesti Nina Dobrev oli heidän joukossaan.

Juna, joka yhdistää art deco -luokituksen ja poikkeukselliset palvelut

1920- ja 1930-lukujen eurooppalaisista vaunuista koostuva Venetsian Simplon-Orient-Express kulkee yli 1 100 kilometriä Ranskan, Italian, Itävallan ja Unkarin halki huolellisesti restauroidussa art deco -ympäristössä. Junassa ateriat tarjoillaan yhdessä kolmesta ravintolavaunusta – Côte d'Azur, Étoile du Nord ja Orientale – ja 24 tunnin matkustamopalvelu takaa matkustajien mukavuuden. Matka, joka on yhtä lailla aistikokemus kuin itse kuljetuskin.

Nina Dobrev, vakiokasvo sellaisten kuvien ottajana, jotka saavat ihmiset puhumaan

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Nina Dobrev on herättänyt seuraajiensa huomion Instagram-julkaisuillaan. Tyylitajustaan tunnettu näyttelijä vaihtelee säännöllisesti viimeisteltyjen muotilookkien ja spontaanimpien hetkien välillä. Tämä Idän pikajunan karuselli ei ole poikkeus: sekoitus luksusmatkailua, eleganssia ja ripaus tasapainoista provokaatiota.

Kylpyamme legendaarisessa junassa, mustavalkoinen valokuva: Nina Dobrev tiivisti näin yhteen kuvaan Idän pikajunan ytimen, ylellisyyden elämisen taiteena ja vapauden näyttää se omalla tavallaan.