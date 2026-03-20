"Liian maskuliiniseksi" pidettyä nousevaa laulajaa kritisoidaan ulkonäönsä vuoksi.

Anaëlle G.
Puertoricolainen räppäri ja laulaja-lauluntekijä Young Miko on saanut kritiikkiä "liian maskuliinisesta" luonteestaan androgyynisen tyylinsä ja "aggressiivisen trap flow'nsa" vuoksi.

Katumuotityyli, joka ei ole yleisesti suosittu verkossa.

Nuori Miko pukeutuu usein ylisuuriin huppareihin, leveälahkeisiin housuihin, XXL-ketjuihin, paksuihin lenkkareihin ja lyhyisiin hiuksiin tai taakse sliipattuihin poninhäntiin – "poikatyttö"-lookkiin, joka on ristiriidassa reggaetonin niin sanottujen perinteisten "feminiinisten koodien" kanssa. Tämä uudelleentulkittu Y2K-tyyli – animesta ja tatuoinneista inspiroitunut – vahvistaa hänen imagoaan "queer-kuningattarena", mutta herättää pilkkaa sosiaalisessa mediassa, jossa häntä syytetään "liian naiselliseksi" tai "pojan kaltaiseksi".

Queer-vastareaktio kaupunkien latinoissa

Hänen suora rapinsa – kuten "Lisa" tai "Vuoden tulokas" – omaksuu urbaanin rapin macho-koodit, joissa flirttailu on suoraa ja suodattamatonta. Tämä asenne, jota usein kuvataan "aggressiivisen maskuliiniseksi positionoinniksi", horjuttaa patriarkaatin ja homofobian historiallisesti leimaaman genren normeja. Tuloksena on vihainen vastareaktio verkossa, jossa jotkut pitävät häntä "liian nuorena lesboksi", mikä paljastaa edelleen vahvat normatiiviset odotukset jopa hänen oman yleisönsä keskuudessa.

Avoimesti lesbona taiteilijana Young Miko haastaa konventiot kuvaamalla saffien välisiä suhteita typistämällä niitä kärsimykseksi tai marginaalisuudeksi. Tähän näkyvyyteen liittyy kuitenkin toistuvaa seksististä ja homofobista kritiikkiä: huomautuksia hänen kehostaan, jota pidetään "liian maskuliinisena", hänen ulkonäöstään ilman meikkiä tai hänen kieltäytymisestään mukautua perinteisiin sukupuolikategorioihin.

Tämä kontrasti on sitäkin silmiinpistävämpi hänen menestyksensä kasvaessa – loppuunmyytyjä konsertteja, erityisesti El Coliseolla vuonna 2025, ja merkittäviä yhteistyöprojekteja genren hahmojen, kuten kolumbialaisen latinotrap- ja reggaeton-laulaja Karol G:n, kanssa. Tästä huolimatta kritiikki jatkuu sosiaalisissa verkostoissa, kuten TikTokissa ja Redditissä, mikä havainnollistaa taiteellisen kehityksen ja kulttuurisen vastarinnan välisiä jännitteitä urbaanissa musiikkiskenessä.

Latin Grammy -ehdokas, loppuunmyyty XOXO-kiertue: Nuori Miko muuttaa kritiikin vihdoin vahvuudeksi ja luo turvallisen tilan LGBTQ+-ihmisille Latin trapin (latinalaisen hiphopin musiikillinen alalaji) parissa.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
55-vuotias Uma Thurman puhuu avoimesti elämänvalinnasta, jota hän nyt katuu.

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli Uma Thurman puhuu avoimesti suurimmasta elämänsä katumuksesta: hän ei koskaan lähtenyt New Yorkista...

Tyylikkäässä olkaimettomassa mustassa samettimekossa amerikkalainen voimistelija Jordan Chiles kiehtoi kaikkien katseet äitien terveyden gaalassa Los Angelesissa. Erittäin hienostunut...

Amerikkalainen laulaja, näyttelijä, tuottaja ja liikenainen Jennifer Lopez tekee silmiinpistävän esiintymisen Las Vegasissa show'nsa jälkeen poseeraten sohvalla mikrofoni...

Ilman meikkiä amerikkalainen näyttelijä, malli ja yrittäjä Jessica Alba paljastaa hehkuvan ihonsa rutiininsa, joka ikuistettiin "raa'assa selfiessä" ennen...

Intialainen näyttelijä, laulaja, tuottaja, käsikirjoittaja ja malli Priyanka Chopra Jonas aiheutti hiljattain sensaation Vanity Fairin Oscar-juhlissa 2026 kimaltelevassa...

Punaisella matolla julkkisten muotivalintoja tarkastellaan pienimpiä yksityiskohtia myöten. Jotkut kommentit kuitenkin menevät pelkän "muotikritiikin" pidemmälle. Näin tapahtui mallin...