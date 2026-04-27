52-vuotias näyttelijä Tori Spelling pukeutuu läpikuultavaan asuun, joka herättää reaktioita.

Tavalliseen West Hollywood -iltaan tarvittiin "poikkeuksellinen" look. Amerikkalainen näyttelijä, mediapersoona ja kirjailija Tori Spelling ymmärsi tämän hyvin osallistuessaan Madonnan "salaisiin" juhliin läpikuultavassa asussa, joka ei jättänyt ketään kylmäksi.

Erittäin eksklusiivinen ilta Abbeyssa

Madonna isännöi yksityisiä, vain kutsusta järjestettyjä juhlia ikonisessa West Hollywoodin baarissa Abbeyssa 25. huhtikuuta 2026 juhlistaakseen baarin omistajan Tristan Schukraftin syntymäpäivää ja julkistaakseen uusia kappaleita albumiltaan "Confessions II".

Vieraiden joukossa olivat italialais-amerikkalainen näyttelijä ja malli Julia Fox, yhdysvaltalainen näyttelijä Tori Spelling, brittiläinen laulaja ja muusikko Lily Allen, yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Addison Rae, brittiläinen malli ja näyttelijä Cara Delevingne sekä albaanialais-makedonialaista syntyperää oleva yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Bebe Rexha. Joukko julkkiksia kokoontui iltaan, joka lupasi olla sekä juhlava että musiikillisesti ainutlaatuinen.

Silmiinpistävä pitsiasu

Juuri tässä asetelmassa Tori Spelling aiheutti sensaation. Beverly Hills 90210 -näyttelijä valitsi ylleen läpikuultavan kankaan housupuvun. Hohtavilla sinisillä ja hopeisilla paljeteilla koristeltu asu heijasti valoa hänen jokaisella liikkeellään ja korosti sen dramaattista vaikutelmaa. Kontrastin luomiseksi hän käytti ruskeaa turkisstolaa hartioidensa yli ja täydensi asun vaaleilla, laineiksi muotoilluilla hiuksillaan. Ilta-asu valokuvattiin hänen kävellessään jalkakäytävää pitkin seuralaiseensa nojaten.

Fanit voittivat puolelleen sosiaalisessa mediassa

Instagramissa julkaistut kuvat levisivät nopeasti viraaliksi ja herättivät paljon kiitosta ja innostuneita jakoja sosiaalisessa mediassa. Julkaisut keräsivät nopeasti tuhansia reaktioita. "Tori näyttää upealta" ja liekehtivä emoji kuvaavat täydellisesti fanien vastaanoton hänen asulleen sinä iltana, ylistäen sekä hänen eleganssiaan että tyylitajuaan. Myös muut käyttäjät korostivat hänen asunsa omaperäisyyttä ja itsevarmuutta, mikä teki näistä kuvista yhden illan puhutuimmista hetkistä verkossa.

Lyhyesti sanottuna Tori Spelling jatkaa rohkeita muotivalintojaan. Hänen läsnäolonsa yhdessä kevään 2026 eksklusiivisimmista juhlista vahvistaa, että hän on merkittävä hahmo amerikkalaisessa viihdemaailmassa, paljon ikonisen roolinsa "Beverly Hills 90210" ulkopuolella.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Tämä 67-vuotiaan laulaja Madonnan "rohkea" ilme ei jätä ketään kylmäksi

Tämä 67-vuotiaan laulaja Madonnan "rohkea" ilme ei jätä ketään kylmäksi

Madonna ei koskaan tee asioita puolitiehen, eikä 25. huhtikuuta 2026 West Hollywoodissa ollut poikkeus. Yllätysesiintymisessään Club Confessionsissa yhdysvaltalainen...

Laulaja Becky G aiheuttaa sensaation tällä halkioidulla ja paljeteilla koristellulla asullaan.

Miamin Telemundo Centerissä järjestettiin Billboard Latin Women in Music -gaala 23. huhtikuuta 2026, ja Becky G oli yksi...

Kun Tom Holland tanssi balettia: video vuodelta 2017 leviää viraaliksi

Vuodelta 2017 peräisin olevat kuvat, joissa Tom Holland harjoittelee klassista tanssia, kiertävät jälleen laajalti sosiaalisessa mediassa. Nämä hänen...

Victoria Beckham loistaa valkoisessa satiinimekossa miehensä rinnalla.

New Yorkin TIME100-gaalassa brittiläinen stylisti, suunnittelija ja liikenainen Victoria Beckham esitteli jälleen tyyliään. Hän teki silmiinpistävän esiintymisen minimalistisessa...

Gigi Hadid tuo takaisin "vintage-huulipunan" ja elvyttää trendin.

Hiljattain amerikkalaisen mallin Gigi Hadidin huulimeikki herätti käänteen. Hienovarainen mutta tarkka yksityiskohta herätti henkiin menneen aikakauden trendin. Ulkonäkö,...

Tyla valitsee minimalismin ja yllättävän jalokivikoristeen

Eteläafrikkalainen laulaja Tyla yllätti kaikki hiljattain julkaistussa esiintymisessään tyylikkäällä, minimalistisen estetiikan hallitsemalla asulla. Odottamaton yksityiskohta kuitenkin rikkoi tämän...