52-vuotias näyttelijä Tori Spelling pukeutuu läpikuultavaan asuun, joka herättää reaktioita.

Tavalliseen West Hollywood -iltaan tarvittiin "poikkeuksellinen" look. Amerikkalainen näyttelijä, mediapersoona ja kirjailija Tori Spelling ymmärsi tämän hyvin osallistuessaan Madonnan "salaisiin" juhliin läpikuultavassa asussa, joka ei jättänyt ketään kylmäksi.

Erittäin eksklusiivinen ilta Abbeyssa

Madonna isännöi yksityisiä, vain kutsusta järjestettyjä juhlia ikonisessa West Hollywoodin baarissa Abbeyssa 25. huhtikuuta 2026 juhlistaakseen baarin omistajan Tristan Schukraftin syntymäpäivää ja julkistaakseen uusia kappaleita albumiltaan "Confessions II".

Vieraiden joukossa olivat italialais-amerikkalainen näyttelijä ja malli Julia Fox, yhdysvaltalainen näyttelijä Tori Spelling, brittiläinen laulaja ja muusikko Lily Allen, yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Addison Rae, brittiläinen malli ja näyttelijä Cara Delevingne sekä albaanialais-makedonialaista syntyperää oleva yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Bebe Rexha. Joukko julkkiksia kokoontui iltaan, joka lupasi olla sekä juhlava että musiikillisesti ainutlaatuinen.

Silmiinpistävä pitsiasu

Juuri tässä asetelmassa Tori Spelling aiheutti sensaation. Beverly Hills 90210 -näyttelijä valitsi ylleen läpikuultavan kankaan housupuvun. Hohtavilla sinisillä ja hopeisilla paljeteilla koristeltu asu heijasti valoa hänen jokaisella liikkeellään ja korosti sen dramaattista vaikutelmaa. Kontrastin luomiseksi hän käytti ruskeaa turkisstolaa hartioidensa yli ja täydensi asun vaaleilla, laineiksi muotoilluilla hiuksillaan. Ilta-asu valokuvattiin hänen kävellessään jalkakäytävää pitkin seuralaiseensa nojaten.

Fanit voittivat puolelleen sosiaalisessa mediassa

Instagramissa julkaistut kuvat levisivät nopeasti viraaliksi ja herättivät paljon kiitosta ja innostuneita jakoja sosiaalisessa mediassa. Julkaisut keräsivät nopeasti tuhansia reaktioita. "Tori näyttää upealta" ja liekehtivä emoji kuvaavat täydellisesti fanien vastaanoton hänen asulleen sinä iltana, ylistäen sekä hänen eleganssiaan että tyylitajuaan. Myös muut käyttäjät korostivat hänen asunsa omaperäisyyttä ja itsevarmuutta, mikä teki näistä kuvista yhden illan puhutuimmista hetkistä verkossa.

Lyhyesti sanottuna Tori Spelling jatkaa rohkeita muotivalintojaan. Hänen läsnäolonsa yhdessä kevään 2026 eksklusiivisimmista juhlista vahvistaa, että hän on merkittävä hahmo amerikkalaisessa viihdemaailmassa, paljon ikonisen roolinsa "Beverly Hills 90210" ulkopuolella.