55-vuotias Uma Thurman puhuu avoimesti elämänvalinnasta, jota hän nyt katuu.

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli Uma Thurman puhuu avoimesti suurimmasta elämänsä katumuksesta: hän ei koskaan lähtenyt New Yorkista asettuakseen Los Angelesiin, huolimatta Pulp Fictionin jälkeisestä kuuluisuudestaan.

Äitiyden sanelema valinta

InStyle-lehden haastattelussa 19. maaliskuuta 2026 "Kill Bill" -ikoni tunnusti: "Olen aina katunut sitä, etten muuttanut Los Angelesiin." Hän oli vuokrannut sieltä asunnon usein käymiään elokuvakuvauksia varten, mutta tuli raskaaksi tyttärensä Lunan kanssa kuusi viikkoa vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kolmen lapsen äitinä – Maya ja Levon amerikkalaisen näyttelijän, kirjailijan, ohjaajan ja käsikirjoittajan Ethan Hawken kanssa ja Luna ranskalaisen liikemiehen Arpad Bussonin kanssa – hän asetti etusijalle New Yorkin koulutuksen ja "koulunpoimijaäitien" mallin.

Integraation puute Hollywoodissa

”En koskaan integroitunut ammatilliseen yhteisööni, ja se on sääli”, hän valittaa. Asuttuaan Bostonissa ja sitten New Yorkissa Uma rakensi Hollywoodissa ”A-listan uran ilman lukuja”, josta puuttui epävirallinen verkostoituminen. ”Olisin rakastanut sitä”, hän lisää filosofisesti: ”Onnellisuus on valinta olosuhteista riippumatta.”

Nyt kun Luna (13) aloittaa pian lukion, Uma Thurman odottaa jonkin verran "vapaa-aikaa" muille projekteille. "Pretty Lethal" julkaistaan 25. maaliskuuta Amazon Primella, ja sen jälkeen tulee "Red, White & Royal Wedding". Tämä myöhästynyt katumus paljastaa seesteisen Uma Thurmanin, joka asettaa perheensä etusijalle tähtijärjestelmän sijaan.

