"Upea nainen": 76-vuotiaana hän esittelee vartaloaan punaisella matolla

Kiinalais-amerikkalainen muotisuunnittelija Vera Wang käänsi jälleen katseita vuoden 2026 Met-gaalassa. 76-vuotiaana hän esiintyi punaisella matolla itse suunnittelemassaan mustassa asussa, uskollisena tavaramerkkityylilleen. Hänen esiintymisensä herätti nopeasti reaktioita verkossa.

Asukokonaisuus, joka "korostaa hänen vartaloaan"

Tähän muodin ja taiteen yhteydelle omistettuun iltaan Vera Wang valitsi hyvin strukturoidun mustan mekon. Mekko koostui alaslasketusta hameesta, joka oli yhdistetty korkeaan pääntieen, ja sen alla oli musta bandeau-toppi sekä puhvihihat. Tämä leikkaus korosti hänen vartaloaan, erityisesti rintaa ja käsivarsia. Punaisella matolla hän uskalsi pukeutua rohkeaan asuun, "joka oli suunniteltu todelliseksi tyylin osoitukseksi".

Muodin historiasta inspiroitunut luomus

Vera Wangin asu sai inspiraationsa suunnittelija Rudi Gernreichin töistä, joka tunnetaan uraauurtavista silueteistaan. Suunnittelijalla ollut kaulapanta oli itse asiassa yksi hänen luomuksistaan. Mekko viittasi myös yhteen hänen ikonisista uima-asuistaan 1970-luvulta, joka on nyt osa Metropolitan Museum of Artin kokoelmaa.

Muodilla ei ole ikärajaa.

Tämä tyyli vetosi erityisesti internetin käyttäjiin, koska se välitti yksinkertaisen viestin: muodilla ei ole ikärajaa. 76-vuotiaana Vera Wang osoitti, että on mahdollista käyttää vahvaa ja henkilökohtaista asua ilman, että naisille ikääntyessään usein asetetaan rajoituksia. Hänen ulkonäköään ylistettiin laajalti tästä syystä. Monet pitivät häntä vapaana, itsevarmana ja inspiroivana naisena. Kommenteissa useat ihmiset kirjoittivat muun muassa "upea nainen".

Mielipiteet eivät kuitenkaan olleet yksimielisiä. Jotkut internetin käyttäjät kritisoivat hänen ulkonäköään pitäen häntä "liian laihana" ja sanoen, että hän "ei näyttänyt ikäiseltään", vihjaten, että hän olisi saattanut käydä läpi kauneusleikkauksen. Toiset laajensivat keskustelua viitaten Met-gaalaan "jälleen yhtenä esimerkkinä hyvin laihojen, jopa nälkäisten, vartaloiden ihannoinnista", tuomitsemalla itsepintaisen laihuuden kulttuurin ja kehottamalla huoleen.

Lyhyesti sanottuna Vera Wang on osoittanut olevansa keskeinen hahmo muodin maailmassa. Hänen esiintymisensä vuoden 2026 Met-gaalassa muistuttaa siitä, että tyyli ei riipu iästä tai perinteistä, vaan ennen kaikkea siitä itsevarmuudesta, jolla asua käyttää.