"Nyt riittää": Räppäri Ice Spice uskaltaa pukeutua lookiin, joka aiheuttaa kohua verkossa

Fabienne Ba.
Amerikkalainen räppäri Ice Spice juhli syntymäpäiväänsä omalla ainutlaatuisella tavallaan: näyttävällä ilta-asulla, joka keräsi tuhansia reaktioita vain muutamassa tunnissa. Imagolleen ja tyylitajulleen uskollisena hän herätti jälleen huomiota sosiaalisessa mediassa, jossa hänen vaatevalinnoistaan ja olemuksestaan keskusteltiin laajasti fanien ja median keskuudessa.

"Olen syntymäpäiväkakku": legenda, joka luo pohjan

Räppäri Ice Spice julkaisi Instagramissa kuvakarusellin kuvatekstillä "olen syntymäpäiväkakku" – viittaus hänen omaan syntymäpäiväänsä, mutta mikä tärkeintä, tapa luoda tunnelmaa hänen tyylilleen. Kuvat, jotka on otettu viihtyisässä klubitunnelmassa hämärässä valaistuksessa ystävien ympäröimänä, huokuvat juhlatunnelmaa ensimmäisestä otoksesta viimeiseen.

Ultralyhyt samppanjan ja puuterinpinkin sävyinen look

Tilaisuudessa Ice Spice oli pukeutunut vartalonmyötäiseen samppanjanväriseen kultaiseen yläosaan, pastellinpinkkiin mikroshortseihin ja kultaisiin korkokenkiin. Hänen pitkät, kiharat punaiset hiuksensa laskeutuivat aaltoina shortsien helmaan asti, ja ruusunpunainen meikki viimeisteli pehmeän kultaisen sävyisen lookin.

Illan estetiikka, joka aiheuttaa kiistoja

Julkaisu herätti nopeasti reaktioiden aallon. ”Hän on täydellinen”, ”Niin kaunis” – fanit vastasivat innostuneesti. Hänen tyylinsä herätti kuitenkin myös ristiriitaisia kommentteja, ja jotkut pitivät asua ”liian lyhyenä” ja ”liian paljastavana”. On tärkeää muistaa, että naisen pukeutumisvalinta on täysin hänen oma asiansa: se, pidetäänkö asua lyhyenä vai ei, on henkilökohtainen mielipidekysymys, eikä siitä pitäisi keskustella naisten vartaloista tai ulkonäöstä, olivatpa he kuuluisia tai eivät.

Mikroshortsit, kultaiset korkokengät ja huolella valittu kuvateksti – Ice Spice ei tarvitse punaista mattoa tehdäkseen huomiota. Jokaisella postauksella hän muistuttaa meitä siitä, että hänen imagonsa on yhtä pikkutarkasti tehty kuin hänen musiikkinsa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
