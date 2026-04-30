Entinen Miss Ranska ja lääkäri Marine Lorphelin haastaa stereotypioita "epätavanomaisella" urallaan.

On olemassa polkuja, jotka pakottavat sinut harkitsemaan ennakkoluulojasi uudelleen. Marine Lorphelin on tästä täydellinen esimerkki: hänet valittiin Miss Ranskaksi 19-vuotiaana ja hän oli Miss Maailman toinen, ja hän on nykyään yleislääketieteen lääkäri – eikä hänen ole koskaan tarvinnut valita näiden kahden välillä.

Miss Ranska 2013: vaalit, joita leimasi älykkyys

Marine Lorphelin valittiin Miss Ranskaksi 2013 8. joulukuuta 2012 Limogesissa 41,67 prosentin yleisöäänestyksellä – korkein pistemäärä, jonka Miss Ranska -voittaja on koskaan saavuttanut. Miss Ranska -järjestö myönsi hänelle myös yleistietopalkinnon pisteillä 17/20. Tämä kaksinkertainen tunnustus loi jo sävyn: tittelin takana oli nuori nainen, jolla oli enemmän sanottavaa.

Miss Maailma Eurooppa ja lääketieteen opinnot rinnakkain

Balilla pidetyssä Miss Maailma 2013 -kilpailussa Marine Lorphelin sijoittui 131 ehdokkaan joukossa toiseksi – Ranskan paras tulos sitten vuoden 1998 – ja hänestä tuli Miss Maailma Eurooppa 2013. Vuoden kestäneen valtakautensa päätteeksi hän teki päätöksen, joka aiheutti melkoisen kohun: hän jatkoi lääketieteen opintojaan toisena vuotenaan Claude Bernardin yliopistossa Lyon 1:ssä vuoden 2014 alussa. Paluu yliopistoon Miss Ranskana vietetyn vuoden jälkeen odottivat yövuorot ja kilpailut.

Neljätoista vuotta lääketieteellistä koulua kahden mantereen välissä

Hän suoritti kuudennen opiskeluvuotensa kesäkuussa 2018 sijoittuen kansallisissa ranking-kokeissa sijalle 3 795 8 706 ehdokkaan joukossa ja päätti suorittaa yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen Assistance Publique-Hôpitaux de Parisissa (AP-HP). Lokakuussa 2021 hän muutti Uuteen-Kaledoniaan suorittaakseen opintonsa kuuden kuukauden gynekologian harjoittelussa. Pariisin ja Etelä-Tyynenmeren välillä hän koki kaiken: Covid-kriisin, yövuorot, tenttien kertaamisen – ja samalla hän jatkoi arkielämänsä jakamista Instagram-seuraajiensa kanssa.

Väitöskirjaa puolustettiin arvosanoin "erittäin kunniallinen".

Marine Lorphelin puolusti väitöskirjaansa Paris-Citén yliopiston terveystieteellisen tiedekunnan tuomariston edessä 12. maaliskuuta 2025 ja sai korkeimman arvosanan. Sen jälkeen hän jakoi Instagramissa videon, jossa hän kertoi matkastaan kuvatekstillä: "14 vuotta on kulunut siitä, kun aloitin lääketieteellisen tiedekunnan. Olet seurannut yövuoroja, Covid-kriisiä, tenttien kertaamista, harjoittelujaksoja täällä ja muualla, ensimmäisiä sijaisia ja nyt tohtorin tutkintoani. Minulla ei ole katumusta; rakastan ammattiani." Hänen johtopäätöksensä: "Kutsukaa minua lääkäriksi."

Taitava urheilija, tatami-mattoilta vuoristopoluille

Marine Lorphelin on ollut innokas urheilunainen lapsuudestaan asti, ja hän harrasti voimistelua kahdeksan vuotta ja sitten yleisurheilua viisi vuotta voittaen Burgundin kolmiloikan mestaruuden alle 16-vuotiaiden sarjassa. Nykyään hän juoksee korkean tason polkujuoksuja: hän osallistui HOKA UTMB Mont-Blanciin vuonna 2025 ja sijoittui naisten sarjassa sijalle 117 ja kokonaiskilpailussa sijalle 543. UTMB-indeksin ollessa 460.

FFEPGV:n lähettiläänä hän oli myös kummitäti ja osallistui Jurassa järjestettyihin Adventur'Games 2025 -kilpailuihin ja puolusti visiota kaikkien saavutettavasta urheilusta: "Pidän tärkeänä tehdä urheilusta saavutettavaa mahdollisimman monelle ihmiselle."

Urheilu, lääketiede ja näkyvyys: selkeä linjaus

Omistautuneena lääkärinä ja innokkaana urheilun harrastajana Marine Lorphelin puolustaa johdonmukaisesti ennaltaehkäisyä, terveyttä ja hyvinvointia. Uransa ja julkisten lausuntojensa kautta hän korostaa liikunnan hyötyjä. Useiden tarkkailijoiden mukaan hänen näkyvyytensä voisi myös inspiroida monia nuoria naisia osoittamalla, että tieteelliset tavoitteet, julkinen osallistuminen ja monimuotoiset pyrkimykset on täysin mahdollista sovittaa yhteen.

Vaikka hänen matkaansa voidaan pitää inspiroivana, sen ei missään nimessä pitäisi olla kehotus "saavuttaa kaikki" tai vertailukohta. Jokainen ihminen etenee omaan tahtiinsa, omine vaikeuksineen, prioriteetteineen, vahvuuksineen ja haavoittuvuuksineen. Opinnoissa menestyminen, uralla menestyminen, jatkuva aktiivisuus tai edes yksinkertaisesti energian löytäminen kotoa poistumiseen ei ole kaikkien kokemusta samalla tavalla. Jokainen polku on oikeutettu, eikä mikään ole toista arvokkaampi. Marine Lorphelin voi olla roolimalli joillekin, mutta olennaista on edelleen rakentaa oma polku omien toiveiden ja kykyjen mukaan ja vertaamatta itseään muihin.

Viime kädessä Marine Lorphelinin ei tarvinnut valita loiston, glamourin ja stetoskoopin välillä, eikä polkujuoksuharjoittelun ja sairaalaelämän välillä. Lääkärinä, urheilijana ja terveysurheilun puolestapuhujana hän osoittaa, että on mahdollista yhdistää useita identiteettejä ja kiinnostuksen kohteita ilman, että sitä tarvitsee perustella.