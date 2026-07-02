Rihanna nostaa "voin keltaisen" trendin esiin rohkealla lookilla

Barbadoslainen laulaja ja liikenainen Rihanna jatkaa asemansa vakiinnuttamista muoti-ikonina. Hän jakoi Instagramissa uuden kuvasarjan, jossa hän esittelee yhtä tämän hetken kuumimmista väreistä: voinkeltaista. Tässä postauksessa hän esittelee rohkean lookin, joka herätti nopeasti reaktioita miljoonilta seuraajilta.

Rihanna näyttää upealta rennossa ja tyylikkäässä asussa

Tässä sinisen taustan edessä otetussa kuvauksessa Rihanna valitsi yksivärisen asukokonaisuuden, joka koostuu voinkeltaisista pitsiliiveistä, yhteensopivasta ylisuuresta ruutupaidasta, yhteensopivista shortseista ja samanvärisistä printtikorkokenkistä. Tämä valinta kuvaa täydellisesti tämän pehmeän ja valoisan sävyn trendiä, joka on erittäin näkyvästi esillä kevät/kesämallistoissa.

Tyylitajulleen uskollisena Rihanna leikittelee kontrasteilla yhdistämällä herkät alusvaatteet väljään, arkiseen paitaan. Asusteista hän täydentää asunsa kultaisella kivillä koristellulla kaulakorulla ja hillityllä nilkkakorulla. Pitkät, luonnostaan laineikkaat vaaleat hiuksensa lisäävät eleganttia silausta, ja meikki, jota hallitsee eloisa pinkki poskipuna ja hehkuva iho, korostaa kuvausten romanttista tunnelmaa.

Katso tämä postaus Instagramissa badgalririn (@badgalriri) jakama julkaisu

Julkaisu, joka aiheuttaa sensaatiota

Kuten usein käy, Rihannan uudet kuvat herättivät nopeasti lukuisia reaktioita Instagramissa. Käyttäjät ylistivät sekä hänen ulkonäköään että tyylitajuaan, ja useissa kommenteissa korostettiin hänen kesäisen väripalettinsa pehmeyttä ja kuvien viimeisteltyä estetiikkaa. Vuosien varrella Rihanna on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä hahmona muotimaailmassa.

Voinkeltainen, vuoden 2026 ehdoton väri

Voinkeltainen on jo omaksunut catwalkeilla ja lukuisten julkkisten suosiossa, ja siitä on tulossa yksi vuoden 2026 avainväreistä. Kirkkaan keltaista pehmeämpi se lumoaa hillityllä eleganssillaan ja sillä, että se sopii helposti neutraalien tai pastellisävyjen kanssa. Tässä postauksessa Rihanna osoittaa jälleen kykynsä ottaa trendejä ja antaa niille ainutlaatuisen identiteetin.

Tällä uudella, kokonaan voinkeltaisella lookilla Rihanna vahvistaa jälleen kerran vaikutuksensa nykymuotiin. Yhdistämällä itsevarman eleganssin trendien hallintaan hän todistaa, että yksinkertaisesta Instagram-julkaisusta voi nopeasti tulla inspiraation lähde muodin ystäville.