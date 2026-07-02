Malli Rose Bertram elvyttää "yksiosaisen" vaatteen trendin helmikoristelulla.

Belgialainen malli Stephanie Rose Bertram, paremmin tunnettu nimellä Rose Bertram, jakoi uuden kesälookin valkoisessa ranta-asussa, jota koristivat edessä helmillä koristellut nauhat. Tyyli sopii täydellisesti kesän 2026 trendeihin.

Hyvin huomattava kesäinen ilme

Belgialainen malli jakoi kuvan itsestään minimalistisessa mutta kiistatta tyylikkäässä ranta-asussa. Tämä lähestymistapa sopii yhteen hänen debyyttinsä jälkeen vaalimansa visuaalisen identiteetin kanssa, joka on sekoitus eurooppalaista eleganssia ja rantatunnelmaa, jota hän on poiminut työstään suurissa kansainvälisissä kampanjoissa. Hänen esiintymisensä oli sitäkin tervetullut, koska Rose Bertram, nyt kahden lapsen äiti, jakaa harvoin välähdyksiä arjestaan sosiaalisessa mediassa – mikä tekee jokaisesta hänen muotihetkestään erityisen odotetun.

Vahvan luonteen omaava ranta-asu

Tämän asun keskeinen elementti on epäilemättä hänen ranta-asunsa. Rose Bertram valitsi ylleen erityisen hohtavan valkoisen yksiosaisen uimapuvun, joka täydentää täydellisesti hänen auringon suutelemaa ihoa. Ajaton väri, jota ei voi erottaa 1900-luvun ikonisista ranta-silueteista, tekee vahvan paluun nykyaikaisiin kesävaatekaappeihin. Tämä istuva vaatekappale kuvaa täydellisesti yksiosaisen uimapuvun paluuta tyylikkäänä vaihtoehtona perinteisille kaksiosaisille uima-asuille. Tämä tyylillinen lähestymistapa heijastaa Rose Bertramin mieltymystä uudelleen keksittyihin klassikoihin, jotka pystyvät ylittämään aikakausien tuntumatta koskaan vanhentuneilta.

Helmillä koristellut solmiot edessä

Tämän asun yksityiskohta, joka tekee siitä ainutlaatuisen, piilee sen koristelussa. Asussa oli helmillä koristellut nauhat edessä. Nämä helmet toivat erityisen hienostuneen veistoksellisen vaikutelman muuten hyvin minimalistiseen vaatteeseen. Tämä lähestymistapa kuvaa koristeellisten vaatteiden nykyistä trendiä, jossa jokainen yksityiskohta on tärkeä muuttaessaan yksinkertaisen vaatteen todelliseksi couture-lausunnaksi. Hillityn valkoisen ja helmien arvokkaan luonteen vuorovaikutus luo erityisen onnistuneen visuaalisen kontrastin.

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Suuri paluu haalarille

Tämä asu on osa laajempaa trendiä, joka leimaa kesää 2026: yksiosaisten uimapukujen merkittävä paluu ranta-asuihin. Pitkään kypsämpään tai klassisempaan estetiikkaan yhdistetty ranta-asu on nyt saavuttamassa suosiota nuorempien sukupolvien keskuudessa, jotka näkevät sen tyylikkäänä, mukavana ja hienostuneena vaihtoehtona kaksiosaisille uimapuvuille.

Belgialainen malli, jolla on kansainvälinen ura

Rose Bertram syntyi 26. lokakuuta 1994 Kortrijkissa, Belgiassa. Brysselissä toimiva Dominique Models -mallisto bongasi hänet teini-ikäisenä. Sen jälkeen hän jatkoi uraansa Yhdysvalloissa, missä hän saavutti nopeasti ratkaisevan virstanpylvään: 21-vuotiaana hänestä tuli ensimmäinen belgialainen, joka liittyi arvostettuun Sports Illustrated -lehden uimapukumallien piiriin.

Tämä tunnustus merkitsi huomattavan menestyksekkään kansainvälisen uran alkua, jota leimasivat muodin ja kauneuden suurimpien nimien kansikuvat ja kampanjat. Vuosien varrella Rose Bertram on tehnyt laajasti yhteistyötä johtavien brändien kanssa. Hänen imagoaan ovat valinneet muun muassa H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur ja Etam muotikampanjoihinsa.

Tässä valkoisessa, helmillä koristellussa ranta-asussa Rose Bertram tekee yhden kauden upeimmista kesäasuista. Hän osoittaa jälleen kerran terävän tyylitajunsa ja kykynsä muuttaa klassinen ranta-asu todella moderniksi muotilausunnaksi.