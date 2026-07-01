Laulaja Bebe Rexha muistuttaa meitä, että itseluottamuksella ei ole kokoa.

Päihdyttävien hittien, kuten "I'm Good (Blue)" ja "Meant to Be", takana oleva artisti Bebe Rexha on lahjakas lukuisten pop-hittien kirjoittaja. Hän käyttää ääntään lumoamaan korviamme ja saamaan kuulokkeet värisemään, mutta myös saarnatakseen itseluottamuksesta ja levittääkseen itserakkauden sanomaa. Lahjakkaana artistina hän on myös paras itseluottamuksen lähettiläs.

Taiteilija, joka kieltäytyy antamasta muiden määritellä kehoaan

Välittömästi tunnistettavalla äänellään, tarttuvilla sävelmillään, tarttuvilla rytmeillään ja tarttuvilla kertosäkeillään Bebe Rexha lumoaa korvamme. Albaniassa syntynyt laulaja, joka julkaisi hiljattain albumin "Dirty Blonde", josta hän on erityisen ylpeä, on melkein varmasti jo päätynyt peukaloihinne tai soittolistallenne. Hänen kappaleensa "New Religion" on myös mukana useilla nykyisillä soittolistoilla.

Tulikuimakatseinen artisti, joka pysyy uskollisena Y2K-tyylilleen ja on tehnyt leopardikuviosta visuaalisen tunnusmerkin, omaa vahvan äänellisen ja esteettisen identiteetin. Vaikka hänen lahjakkuutensa piilee hänen äänessään, yleisö keskittyy usein hänen muuhun anatomiaansa. Tämä kollektiivinen tarkastelu on melko yleistä julkisuudessa oleville naisille, varsinkin kun laulajat poikkeavat vakiokoosta 6 .

Esiintyessään American Music Awards -gaalassa Bebe Rexha koki saman kohtalon kuin artistikollega Nelly Furtado , ja kauneusihanteeseensa yhä takertuvat katsojat kritisoivat häntä painostaan. Verkossa internetin käyttäjät vertasivat laulajan vanhempia kuvia hänen musiikkitapahtumassa ottamiinsa, joissa hän oli pukeutunut eebenpuunväriseen korsettiin ja goottihameeseen. He kaikki alkoivat tarkastella jokaista senttiä, jonka hän oli saavuttanut tämän ikonisen asun alla.

Eikä laulaja, jolla on peilistä näkemiseen tarpeeksi aikaa, ole päättänyt jättää sitä huomiotta. "Tiedän, että olen lihonnut. Olen vain kyllästynyt siihen, että ihmiset puhuvat siitä. SEURAAVAKSI!" Bebe Rexha kirjoitti viestissä X:ssä (entinen Twitter). Kyseessä ei ole pikemminkin ärsyyntynyt väsymyksen purkaus, vaan ajattelutapa. Ei ole hänen tehtävänsä laihtua muutamaa senttiä; on maailman tehtävä laajentaa ahdasmielisyyttään.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Bebe Rexha (@beberexha)

Hänen oppituntinsa: älä koskaan tuomitse kehoa tuntematta sen historiaa

Kuvan takana on ennen kaikkea elävä olento, joka on ajoittain taistellut armotonta taistelua syömishäiriöitä vastaan, kestänyt sietämätöntä kritiikkiä koulussa, vuodattanut kyyneleitä epävarmuuksien vuoksi ja jonain päivänä toivonut voivansa vaihtaa kehonsa toiseen. Bebe Rexha puolestaan kärsii tunnetusta naisten sairaudesta: PCOS:sta. Jo vuonna 2023 laulaja, joka käyttää ääntään kuin megafonia mielenosoituksissa, jakoi tämän diagnoosin julkisesti toivoen lopettavansa kehonsa muodon tuomitsemisen.

”Painonvaihtelut ovat väistämättömiä, se on elämää, eikä koskaan tiedä, mitä ihmiset käyvät läpi. Lääkitys, sairaus jne.”, hän lisäsi toisessa viestissä jatkaen tätä kehotusta suvaitsevaisuuteen. Vaikka Bebe Rexha jätti entisen levy-yhtiönsä luodakseen musiikkia, joka on uskollisempaa itselleen, yrittämättä mukautua alan odotuksiin, hän rikkoo myös alan salakavalasti asettamia kauneusstandardeja. Koska kehosta ei pitäisi koskaan tulla markkinointimateriaalia, vaan sen pitäisi pysyä yksinkertaisena yksityiskohtana laulunteon taiteessa.

Laulaja, johon on helppo samaistua

Julkisissa lausunnoissaan ja sosiaalisessa mediassa Bebe Rexha hylkää yhteiskunnalliset odotukset ja osoittaa johdonmukaisesti itsekunnioitustaan. Hänen TikTok-profiilinsa on kutsuva näyteikkuna, jopa turvallinen tila. Vaikka muut julkisuuden henkilöt valvovat imagoaan yhtä tiukasti kuin ruokavaliotaan, "In the Name of Love" -kirjan kirjoittajalla ei ole sääntöjä tai suodattimia.

Hän kuvaa itseään kameraan katsoen ilman meikkiä, siististyneenä ja kosiskelevana, samalla kun hän jakaa muutamia luottamuksellisia asioita. Hän nauttii mielellään pikaruoasta ja vaientaa dieettejä määräävät. Vielä parempaa on, että hän esittelee kurvejaan uima-allasjuhlissa, ikään kuin uhmatakseen kriitikoita. Se on sekoitus aitoa sisältöä, kaukana käsikirjoitetuista kliseistä ja huolellisesti orkestroiduista videoista. Se on positiivisen energian aalto syötteissämme, jotka ovat kyllästettyjä täydellisillä, syyllisyyttä aiheuttavilla kuvilla. Bebe Rexha todistaa sen: hän on ennen kaikkea ihminen eikä pyri tulemaan yhteiskunnallisen paineen tuotteeksi.

Ja kun media kysyy häneltä "tällaisen itseluottamuksen salaisuuksia", hän antaa vastauksen, joka on diivan arvoinen. "Luottamukseni tulee siitä, että olen kyllästynyt pyytämään lupaa."