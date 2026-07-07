Valkoisessa bodyssa malli Irina Shayk urheilee "rohkeaa" tyyliä.

Anaëlle G.
@irinashayk / Instagram

Venäläinen malli Irina Shayk jakoi Instagramissa kuvia uudesta muotikampanjastaan, jossa hän esitteli upeita lookejaan valkoisessa bodyssa ja auringon suutelemassa estetiikassa. Kesäisten kuvien sarja, joka oli sekoitus ylellisyyttä ja merenrannan tunnelmaa, vangitsi välittömästi hänen seuraajiensa huomion.

Valkoinen body ja auringon suutelema estetiikka

Tämän kampanjan ytimessä on silmiinpistävä vaatekappale: valkoinen body, jossa on syvä kaula-aukko, joka korostaa yksinkertaisuutta ja kontrastia. Irina Shayk yhdisti sen suuriin mustiin aurinkolaseihin ja helakanpunaiseen huulipunaan, mikä toi kokonaisuuteen eloisan väripilkun. Ulkona poseeraaessaan Irina Shayk huokuu minimalistiselle ja graafiselle tyylilleen uskollisena sekä hillittyä että itsevarmaa tyyliä. Ilme, joka aiheutti odotetusti sensaation.

Vaatteiden lisäksi tämä kampanja luo kokonaisvaltaisen tunnelman. Rantamaisemien ja hienostuneiden asujen lomassa kuvaukset vaalivat viimeisteltyä estetiikkaa, joka on tyypillistä suurille muotikampanjoille. Tämä taiteellinen suuntaus esittelee täydellisesti Irina Shaykin luontevaa käytöstä kameran edessä ja vahvistaa hänen asemansa haluttuna mallina tämäntyyppisissä projekteissa.

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Viesti, jonka on jakanut irina shayk (@irinashayk)

Kesäkampanja

Nämä kuvat ovat osa Revolven kesäkampanjaa. Koko sarjan ajan Irina Shayk esittelee useita trendikkäitä kesälookeja. Yhdessä kuvassa hän poseeraa ulkona metallinhohtoisessa, selästä avoimessa mekossa; toisessa hän rentoutuu rannalla. Mallisto yhdistää luksusmuodin rannikkomaisemaan, jolloin lopputuloksena on sekä aurinkoinen että ehdottomasti toimituksellinen look.

Fanit voittivat puolelleen

Ei ole yllättävää, että julkaisu laukaisi tulvan reaktioita. Kommenteissa internetin käyttäjät hukuttivat Irina Shaykiin kehuja. "Uskomaton", "Loistava supermalli ", "Todellinen kuningatar" olivat vain muutamia esimerkkejä monista ihailevista viesteistä. Kaikki nämä reaktiot osoittavat jatkuvaa kiehtovuutta Irina Shaykia kohtaan.

Tässä valkoisessa bodyssa ja kesäkampanjassa Irina Shayk tekee jälleen kerran elegantin ja tyylikkään esiintymisen. Hän todistaa jälleen kerran tyylitajunsa ja vaivattomuuden kameran edessä. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan, jotka ovat aina innokkaita näkemään hänen asunsa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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