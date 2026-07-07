Zara Larsson loistaa satumaisessa yläosassa, jossa on alkuperäiset leikkaukset.

Fabienne Ba.
@zaralarsson / Instagram

Ruotsalainen laulaja-lauluntekijä Zara Larsson sytytti lavan liekkeihin Parklife 2026 -festivaaleilla Manchesterissa satumaisessa asussa, jonka keskipisteenä oli sininen toppi alkuperäisine leikkauksineen, jotka kiehtoivat hänen miljoonia Instagram-seuraajiaan.

Sininen toppi alkuperäisillä leikkauksilla

Zara Larsson piti yhden vuoden mieleenpainuvimmista esiintymisistään Parklife 2026 -festivaaleilla Manchesterissa. Kuten tavallista, hän ei ihastuttanut yleisöään ainoastaan laulullaan ja lavaesiintymisellään, vaan myös erityisen silmiinpistävän asunsa valinnalla. Esityksen keskipisteenä oli epäilemättä hänen sininen toppinsa, jonka ainutlaatuiset leikkaukset kiinnittivät välittömästi kaikkien huomion.

Kirkkaanvärinen vaate leikittelee epäsymmetrisillä aukoilla, jotka muuttavat yksinkertaisen yläosan todelliseksi hauskuusluomukseksi. Nämä leikkaukset lisäävät kokonaisilmeeseen graafisen ulottuvuuden ja erottavat sen klassisemmista lava-asuista. Tämä lähestymistapa heijastaa Zara Larssonin taipumusta näyttäviin asuihin.

Farkkumikroshortsit, koristeltu riipuksilla

Täydentääkseen tätä näyttävää asua Zara Larsson valitsi farkkumikroshortsit. Vaatteelle on ominaista lukuisat eri paikkoihin kiinnitetyt koristeet, jotka lisäävät liikettä ja kimallusta jokaisella askeleella. Tämä pienten koristeiden kokoelma muuttaa "klassiset" farkkushortsit catwalk-valmiiksi vaatteeksi, jolla on ehdottomasti henkilökohtainen tunnelma.

Ripaus pinkkiä korostamaan siluettia

Zara Larsson lisäsi yläosansa alle ripauksen pinkkiä, joka kurkisti hienovaraisesti sinisen kankaan aukoista. Tämä kerrostuminen luo kontrastien leikin kahden sävyn välille ja lisää uuden ulottuvuuden kokonaisuuteen. Myös kengiksi Zara Larsson valitsi pinkit avokkaat, jotka heijastelevat asunsa taustalla olevia yksityiskohtia. Tämä värikkäiden jalkineiden valinta laajentaa koko asun kromaattista yhtenäisyyttä.

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Zara Larssonin (@zaralarsson) jakama julkaisu

Innostuneita reaktioita sosiaalisessa mediassa

Kuten jokainen Zara Larssonin julkaisu, myös hänen Instagramissa jakamansa kuvat herättivät innostuneiden reaktioiden aallon. Ihailevat kommentit tulvivat kuviin vain muutamassa tunnissa. "Oi delfiinien kuningatarjumalatar, kimalluksen komentaja", eräs käyttäjä kirjoitti mielikuvituksellisella lauseella, joka kuvaa täydellisesti asun satumaista luonnetta. Toinen fani vertasi Zara Larssonia "oikeaan Barbieen" viitaten hänen rohkeaan pop-estetiikkaansa ja eloisiin värivalintoihinsa.

Sinisessä, ainutlaatuisilla leikkauksilla varustetussa yläosassaan, riipuksilla koristelluissa farkkumikroshortseissaan ja pinkeissä korkokengissään Zara Larsson teki yhden vuoden silmiinpistävimmistä lavaesiintymisistään. Hän osoitti jälleen kerran hallitsevansa oikukkaan popin koodit ja kykynsä muuttaa jokainen konsertti ikimuistoiseksi muotihetkeksi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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