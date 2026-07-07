Emma Watson esiintyi harvoin julkisesti Lontoossa prinssi Williamin rinnalla.

Julia P.
Extrait du film « The Circle »

Brittiläinen näyttelijä Emma Watson, joka on pysytellyt hiljaa viime vuosina, teki merkittävän esiintymisen Lontoossa. Hän osallistui luonnonsuojelulle omistettuun tapahtumaan prinssi Williamin ja brittiläisen näyttelijän ja tuottajan Benedict Cumberbatchin rinnalla. Tilaisuus tarjosi tilaisuuden nähdä hänet elegantissa kaksivärisessä mekossa.

Mustavalkoinen mekko

Tähän juhla-asuun Emma Watson valitsi Jacquemus-mekon nimeltä "La Robe Pisello". Mekossa leikittiin kontrasteilla, ja siinä oli istuva musta yläosa, jossa oli pyöreä pääntie ja lyhyet hihat. Lisäksi sen alla oli antiikkihelmillä koristeltu kaulakoru ja sydämenmuotoinen riipus. Lantiolla kangas väistyi valkoiseksi puuvillapopliinihameeksi, joka koostui useista röyhelöistä. Päällysteiden ja kukkaleikkausten leikki täydensi matalavyötäröisen siluetin.

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Sitoutunut esiintyminen

Tyylin lisäksi tällä retkellä oli erityinen merkitys. Emma Watson osallistui United for Wildlife -aloitteen osana Royal Foundationin tukemaan foorumiin Climate Action Weekin aikana. Tämä sitoumus resonoi Emma Watsonin arvojen kanssa, sillä hänet on pitkään tunnettu aktiivisuudestaan ympäristö- ja feminististen asioiden tukemisessa. Myös prinssi William ja Benedict Cumberbatch osallistuivat tapahtumaan.

"Huomaamaton" näyttelijä

Tämä esiintyminen oli sitäkin huomionarvoisempaa, kun otetaan huomioon Emma Watsonin viime vuosien niukkuus. Lapsena Harry Potter -saagasta löydetty näyttelijä laittoi uransa vähitellen tauolle keskittyäkseen opintoihinsa ja aktivismiinsa. Siksi hänen faninsa seuraavat tarkasti jokaista hänen julkista esiintymistään ja ovat iloisia nähdessään hänet jälleen.

Tässä kaksivärisessä Jacquemus-mekossa Emma Watson loi sekä elegantin että sitoutuneen esiintymisen. Yhdistämällä muodin hienostuneisuuden ajamaansa asiaan näyttelijä muistutti kaikkia siitä, että hän osaa yhdistää tyylin ja vakaumuksen. Ei ole yllättävää, että tämä ilahdutti hänen fanejaan, jotka ovat aina iloisia nähdessään hänet takaisin parrasvaloissa.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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