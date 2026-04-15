"Yli 50 000 euroa?": Tämän vaikuttajan kauneusleikkausten hinta järkyttää internetin käyttäjiä

Tatiana Richard
@vulporiaa / Instagram

Vaikuttaja @vulporiaa julkaisi videon, joka herätti lukuisia reaktioita keskusteltuaan kauneusleikkauksiensa kustannuksista. Monet internetin käyttäjät kommentoivat hänen mainitsemaansa yli 50 000 euron summaa.

Video, joka herättää paljon reaktioita

Vaikuttaja @vulporiaa pyytää internetin käyttäjiä arvaamaan tosi-tv-tähti Patrick Fuhrerin esittämässä postauksessa hänen kauneusleikkaustensa kokonaiskustannukset. "Annan sinun arvata" -otsikolla varustettu video herätti nopeasti lukuisia kommentteja. Jotkut käyttäjät tarjosivat yli 50 000 dollarin arvioita, mikä osoittaa kauneusleikkausten kustannuksiin liittyvän uteliaisuuden.

Katso tämä postaus Instagramissa

7 (@vulporiaa) jakoi julkaisun

Sosiaalisen median vahvistama trendi

Yhä useammat sisällöntuottajat keskustelevat julkisesti kokemuksistaan kauneuskirurgioista. American Society of Plastic Surgeonsin mukaan tiettyjen kauneuskirurgisten toimenpiteiden kysyntä on kasvanut viime vuosina, erityisesti sosiaalisen median vaikutuksesta.

Sosiaalisen median alustat todellakin auttavat tekemään näkyväksi henkilökohtaisia kokemuksia, joita aiemmin jaettiin julkisesti vähemmän. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ulkonäköön liittyvälle sisällölle altistuminen voi vaikuttaa kehonkuvaan.

Vaikuttaja @vulporiaa:n julkaisema video havainnollistaa pohjimmiltaan, miten sosiaalinen media myötävaikuttaa kauneuskirurgian trivialisointiin ja lavastukseen samalla ruokkien internetin käyttäjien uteliaisuutta – jopa kiehtovuutta – näitä joskus kalliita muutoksia kohtaan. Taloudellisen näkökulman lisäksi kysymyksiä herättää ensisijaisesti näiden käytäntöjen näkyvyys ja niiden asteittainen normalisoituminen verkkosisällössä, mikä korostaa yksilönvapauden, digitaalisten trendien vaikutuksen ja kehittyvien kauneusstandardien välistä vuorovaikutusta.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Kirjoittajana tutkin kauneutta, muotia ja psykologiaa herkästi ja uteliaasti. Nautin kokemiemme tunteiden ymmärtämisestä ja äänen antamisesta niille, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Artikkeleissani pyrin kuromaan umpeen kuilua tieteellisen tiedon ja arkikokemustemme välillä.
Article précédent
"Ei kylmään säähän sopiva asu": Tämä amerikkalainen malli poseeraa lumessa ja herättää reaktioita

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ei kylmään säähän sopiva asu": Tämä amerikkalainen malli poseeraa lumessa ja herättää reaktioita

Amerikkalainen malli ja televisiopersoona Brooks Claire Nader (@brooksnader) herätti hiljattain paljon reaktioita julkaistuaan lumisissa olosuhteissa ottamiaan kuvia, joissa...

"Meidät tyrmättiin": Näyttelijä Scarlett Johansson muistelee alkujaan showbisneksessä

Tanskalais-amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja elokuvatuottaja Scarlett Johansson puhui hiljattain elokuva-alan alkuvuosistaan ja kuvaili tilannetta, jota hän pitää...

Coachellassa malli Heidi Klum piiloutui yllättävän valeasun alle.

Saksalais-amerikkalainen malli, tv-juontaja ja näyttelijä Heidi Klum yllätti kaikki Coachella 2026 -festivaaleilla paljastamalla osallistuneensa festivaaleille naamioituneena. Hän jakoi...

Drew Barrymore puhuu tunteikkaasti kahden keisarinleikkauksensa psykologisista vaikutuksista.

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, kirjailija, ohjaaja, televisiojuontaja ja liikenainen Drew Barrymore jakoi ohjelmassaan henkilökohtaisen kokemuksen kahden keisarinleikkauksensa jälkeisistä tunnekuvista....

Kendall Jenner yllättää Coachellassa minimalistisella lookilla

Amerikkalainen malli ja yrittäjä Kendall Jenner herätti huomiota Coachella 2026 -festivaaleilla (10.–19. huhtikuuta) minimalistisella siluetillaan, joka poikkesi festivaaliin...

Miksi tämän prima ballerinan lihaksikas hahmo on niin kiehtova?

Eteläafrikkalainen tanssija ja koreografi Oti Mabuse teki vaikuttavan vaikutuksen vuoden 2026 Olivier-palkintogaalassa strukturoidulla mekolla korostetulla siluetillaan. Hänen läsnäolonsa...