"Yli 50 000 euroa?": Tämän vaikuttajan kauneusleikkausten hinta järkyttää internetin käyttäjiä

Vaikuttaja @vulporiaa julkaisi videon, joka herätti lukuisia reaktioita keskusteltuaan kauneusleikkauksiensa kustannuksista. Monet internetin käyttäjät kommentoivat hänen mainitsemaansa yli 50 000 euron summaa.

Video, joka herättää paljon reaktioita

Vaikuttaja @vulporiaa pyytää internetin käyttäjiä arvaamaan tosi-tv-tähti Patrick Fuhrerin esittämässä postauksessa hänen kauneusleikkaustensa kokonaiskustannukset. "Annan sinun arvata" -otsikolla varustettu video herätti nopeasti lukuisia kommentteja. Jotkut käyttäjät tarjosivat yli 50 000 dollarin arvioita, mikä osoittaa kauneusleikkausten kustannuksiin liittyvän uteliaisuuden.

Katso tämä postaus Instagramissa 7 (@vulporiaa) jakoi julkaisun

Sosiaalisen median vahvistama trendi

Yhä useammat sisällöntuottajat keskustelevat julkisesti kokemuksistaan kauneuskirurgioista. American Society of Plastic Surgeonsin mukaan tiettyjen kauneuskirurgisten toimenpiteiden kysyntä on kasvanut viime vuosina, erityisesti sosiaalisen median vaikutuksesta.

Sosiaalisen median alustat todellakin auttavat tekemään näkyväksi henkilökohtaisia kokemuksia, joita aiemmin jaettiin julkisesti vähemmän. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ulkonäköön liittyvälle sisällölle altistuminen voi vaikuttaa kehonkuvaan.

Vaikuttaja @vulporiaa:n julkaisema video havainnollistaa pohjimmiltaan, miten sosiaalinen media myötävaikuttaa kauneuskirurgian trivialisointiin ja lavastukseen samalla ruokkien internetin käyttäjien uteliaisuutta – jopa kiehtovuutta – näitä joskus kalliita muutoksia kohtaan. Taloudellisen näkökulman lisäksi kysymyksiä herättää ensisijaisesti näiden käytäntöjen näkyvyys ja niiden asteittainen normalisoituminen verkkosisällössä, mikä korostaa yksilönvapauden, digitaalisten trendien vaikutuksen ja kehittyvien kauneusstandardien välistä vuorovaikutusta.