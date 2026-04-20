Näyttelijä Salma Hayek esittelee tyylikkäästi luonnollisia harmaita hiuksiaan.

Meksikolais-amerikkalais-libanonilainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Salma Hayek ei aio peittää harmaita hiuksiaan – päinvastoin. Breakthrough-palkinnon punaisella matolla hän teki niistä ehdottoman elegantin lookin keskipisteen.

Hollywoodin tieteellisin seremonia

Santa Monicassa sijaitseva Barker Hangar isännöi 18. huhtikuuta 2026 "tieteen Oscareiksi" kutsutun Breakthrough-palkinnon 12. painosta, joka palkitsee vuosittain tutkijoita, jotka ovat tehneet merkittävimpiä edistysaskeleita aloillaan.

Läsnä olleiden monien julkkisten joukossa olivat yhdysvaltalainen näyttelijä Anne Hathaway, yhdysvaltalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Zoe Saldaña, yhdysvaltalainen näyttelijä ja käsikirjoittaja Robert Downey Jr., yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja Jessica Chastain sekä malesialainen näyttelijä ja tuottaja Michelle Yeoh. Myös Salma Hayek, joka on tapahtuman vakiovieras, oli paikalla aviomiehensä, ranskalaisen liikemiehen François-Henri Pinaultin seurassa.

Guccin mekko, joka yhdistää eleganssin ja hienostuneisuuden

Tilaisuuteen Salma Hayek valitsi pitkän mustan Guccin mekon, joka oli valmistettu laskeutuvasta kankaasta ja koristeltu epäsäännöllisesti sijoitetuilla paljeteilla. Mekossa oli syvä V-pääntie, jota koristavat röyhelöt, ja hame, joka jatkui laahukseksi. Hän täydensi kokonaisuuden näyttävillä hopeakoruilla, jotka loivat sekä tyylikkään että ajattoman siluetin.

Nuttura, joka paljasti hänen harmaat hiuksensa

Andy Lecompten stailaama Salma Hayek oli saanut kierretyn nutturan huolellisesti muotoillulla sivulle kammatulla otsatukalla, joka toi esiin hänen luonnolliset hopeanväriset raidat. Se oli hänen harmaiden hiustensa näyttävin esittely punaisella matolla, ja tulos oli upea. Nuttura paljasti kristalli- ja hopeakorvakorut sekä David Webbin suunnitteleman näyttävän sormuksen etusormessaan.

Valinta, ei sattuma

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näyttelijätär on puolustanut luonnollisia hiuksiaan. Allure-lehden haastattelussa hän paljasti, että hänen hiuksensa "eivät pidä värjäyksestä" ja että hänestä tuntui paremmalta "terveiden valkoisten hiusten" kanssa. Salma Hayek on esitellyt hopeiset tyvikasvunsa Golden Globe -gaalassa vuoden 2025 alussa ja on vähitellen esitellyt harmaita hiuksiaan jokaisessa julkisessa esiintymisessä. Johdonmukainen lähestymistapa, joka rikkoo tavanomaisia punaisen maton normeja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Salma Hayek käveli punaisella matolla aviomiehensä François-Henri Pinaultin rinnalla, jonka kanssa hän on ollut naimisissa vuodesta 2009. Yhdessä he muodostivat yhden illan eleganteimmista pareista – todiste siitä, että itsevarmuus ja aitous ovat ehdottomasti parhaita asusteita.