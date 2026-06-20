"Revittyjä efektejä" esittelevässä asussaan Kehlani tekee vaikutuksen aavikolla

Amerikkalainen laulaja, lauluntekijä ja tanssija Kehlani jakoi Instagramissa sarjan kuvia, jotka hän otti aavikolla kulutetussa asussa. Asu lumosi hänen seuraajansa välittömästi – julkaisu on kerännyt jo yli 500 000 tykkäystä.

Asu, jolla on "repeämä"-efekti

Tämän lookin ytimessä on tarkoituksella "kulunut" estetiikka, joka koostuu rispaantuneista helmoista ja käsittelemättömistä reunoista. Kehlanilla oli yllään tummanruskea hihaton crop toppi, jossa oli neliönmuotoinen pääntie, ja yhteensopiva hame, jota pidensivät pitkät, repaleiset kangassuikaleet, jotka muistuttivat kelluvia rättejä. Asusteella on tyylikäs, hieman maalaismainen, "selviytymishenkinen" tunnelma, jossain couturen ja post-apokalyptisen maailman välimaastossa.

Saman tyylin asusteet

Täydentääkseen asun Kehlani valitsi yhteensopivia asusteita: leveät ruskeat rannekorut, heimohenkisen näyttävän kaulakorun ja korkeat ruskeat mokkanahkakengät. Kauneuslookissaan hän piti hiukset auki ja meikkasi savunruskean sävyissä, jotka sopivat täydellisesti ympäristöön. Kaikki nämä yksityiskohdat vahvistavat asukokonaisuuden yhtenäistä ilmettä, joka on esitetty maanläheisessä väripaletissa.

Aavikkomaisema

Paikan valinta oli kaikkea muuta kuin sattumanvarainen. Aavikon sydämessä kuvatussa kuvassa Kehlani valitsi täydellisen harmonian asunsa ja ympäröivän ympäristön välille ruskean ja hiekan sävyillä. "Asiat voivat mennä pieleen, jos kiihdämme tätä tietä..." hän kirjoitti kuvan kuvatekstissä vahvistaen sarjan salaperäistä ja elokuvamaista tunnelmaa. Kommenteissa fanit ylistivät häntä "lavastusta, joka on sekä rohkea että mestarillinen".

Katso tämä postaus Instagramissa Kehlanin (@kehlani) jakama julkaisu

Taiteilija, jolla on omaleimainen tyyli

Tämä julkaisu vahvistaa Kehlanin taipumuksen rohkeaan estetiikkaan. Noustuaan kuuluisuuteen R&B-skenessä ja julkaistuaan useita ylistettyjä albumeita hän vaalii vapaata ja itsevarmaa imagoa sekä musiikissaan että muotivalinnoissaan. Hänen julkiset esiintymisensä osoittavat todellista dramaattisuutta.

Tällä "repäistyllä" asulla ja sen aavikkomaisemalla Kehlani luo ilmeen, joka tasapainoilee muodin ja performanssitaiteen rajamailla. Valitsemalla raa'an estetiikan ja yhtenäisen maailman hän todistaa jälleen kerran, että hän pitää laatikon ulkopuolelta ajattelemisesta.