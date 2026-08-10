Esittelemällä kenkäkokoelmansa hän tahattomasti herättää uudelleen keskustelun kauneusstandardeista.

Se alkoi yksinkertaisena muotivideona: pilviin asti ulottuvien korkokenkien kokoelman viattomana esittelynä. Yksinkertainen ja improvisoitu muotinäytös muuttui kuitenkin nopeasti esteettiseksi kokeiluksi. Sen sijaan, että ilkeimmät internetin käyttäjät olisivat ylistäneet näiden prinsessamaisten kenkien muotoilua, he keskittyivät toiseen, fyysisempään yksityiskohtaan.

Kun vartalon karvat herättävät enemmän huomiota kuin kengät

Sisällöntuottaja @carolenavmusic ei odottanut tällaista vastareaktiota esitellessään satumaisia korkokenkiään. Videolla, joka on ylittänyt helposti miljoona katselukertaa, tämä ammattilaulaja, jonka Instagram-syötte on sekoitus äänidemoja ja nilkkakorkuisten kenkien esittelyjä, esittelee kenkäkokoelmansa kohokohtia. Sitten hän esittää ammattimaisen muotinäytöksen arvoisen jalkatyönäytöksen olohuoneensa yksityisyydessä. Koko tämän suuren muotinäytöksen ajan hän keskittyy aina jalkoihinsa. Se on hänelle eräänlainen taiteellinen suunta, ja syystäkin.

Tämä nainen, jolla selvästi on enemmän kenkiä kuin vaatteita niiden kanssa käytettäväksi, Bratz-nukkeja muistuttavia sporttisia platform-sandaaleja, renessanssityylistä inspiroituneita malleja ja jopa karkinpinkkejä kenkäpareja, jotka näyttävät siltä kuin ne olisi lainattu Barbie-nukeilta. Tämä häpeilemättömällä ylpeydellä kuvattu video keräsi kiitosta tyyliharrastajilta ja Pinterest-harrastajilta. Se joutui kuitenkin myös lukuisten täysin epäolennaisten kritiikkien kohteeksi.

Jotkut internetin käyttäjät, jotka selvästi halusivat muistuttaa kaikkia kauneusstandardeista, esittivät pirun asianajajaa. He ilmaisivat inhonsa päähenkilön karvaisia jalkoja kohtaan pahoinvointia herättävillä emojeilla ja inhoavilla adjektiiveilla. "Luulin, että hän on mies." "Mitä järkeä noissa kengissä on, jos sinulla on miesten jalat?" "Entä jos aloittaisimme partahöyläkokoelman?" Vuosien kestäneestä karvattomasta, sileästä ja karvattomasta ihosta huolimatta monet ovat edelleen yllättyneitä nähdessään naisten karvoitusta. Tämä kaikille ihmisille yhteinen luonnonilmiö näyttää olevan naisten pahin rikos tai jopa moka.

Nämä kommentit kuvaavat naisiin kohdistuvaa esteettistä painetta.

Nämä kommentit, jotka pitävät yllä vanhentunutta markkinointiretoriikkaa, antavat ymmärtää, että vartalon karvat ovat naisilla tarpeettomia eivätkä voi sopia yhteen röyhelöisten korkojen tai muiden koristeiden kanssa. Vaikka todelliset muotitietoiset ihmiset ja kehopositiivisuuden puolestapuhujat väittävät olevansa liian kiireisiä ihailemaan esillä olevia kenkiä keskittyäkseen taustaan, nämä vihan levittäjät ovat kiireisiä edistämään sileän ihon ihannetta. Aivan kuin vartalon karvat kasvaisivat vain miehillä tai yksinomaan testosteronin taian ansiosta.

Juuri tällainen pyytämättä esitetty kritiikki pakottaa naiset peittämään hoitamattomat jalkansa paksujen vaatekerrosten alle, jättämään uimisen väliin, koska heidän jalkansa eivät ole edustuskelpoiset, ja tuhlaamaan 72 päivää elämästään parranajoon . Vaikka vartalon karvat ovat miesten kohdalla synonyymi miehekkyydelle ja jopa positiivinen symboli, ne tuovat mieleen huolimattomuuden, kun ne pilkistävät esiin hameen alta.

Onneksi sisällöntuottaja vaikuttaa täysin immuunilta muiden mielipiteille. Epävarmuuden tai häpeän sijaan hän kieltäytyy ajamasta jalkojaan kaljuksi miellyttääkseen yhteiskuntaa. Päinvastoin, hän haluaa ihmisten tottuvan ulkonäköönsä, jotta häntä ei enää pidettäisi "raakana" vaan tavallisena.

Muistutus: vartalon karvat ja naisellisuus eivät ole vastakkaisia käsitteitä.

Jos kommenttiosiossa jotkut myrkylliset internetin käyttäjät olettavat, että vartalon karvat heikentävät tämän naisen tyyliä ja pilaavat hänen kenkiensä potentiaalin, jotka on selvästi tarkoitettu Disney-satuihin, se on vain vanhan kansan tarina. Olemme niin tottuneet näkemään naisia, joilla on samettinen iho ilman yhtäkään karvaa, että olemme alkaneet uskoa sen olevan normi, sääntö, jota on noudatettava. Vartalon karvat ovat kuitenkin terveitä kaikilla kehoilla ja pysyvät universaalina tosiasiana, eivätkä ne ole sukupuoleen liittyviä.

Mutta sellaisten hashtagkien ansiosta kuin ”pidän vartaloni karvat” tai ”prinsessoilla on vartalon karvat”, naisten vartalon karvoista keskustellaan eri tavalla. Ei kiellettynä asiana, vaan oikeutena. Sisällöntuottaja omaksuu täysin tämän vapautusliikkeen. Hän jopa kirjoitti sen kunniaksi laulun nimeltä ”REVOLUTIONHAIRY”. Hän nauttii myös hiustensa taiteellisesta muotoilusta, aivan kuten omien hiustensakin.

2000-luvulla naisten vartalon karvoituksen ei pitäisi enää olla ongelma, eikä sen pitäisi aiheuttaa visuaalista järkytystä. Sen ei pitäisi edes herättää huomiota. Ja Carolenan kaltaiset naiset tarjoavat toisen, realistisemman ja helpommin lähestyttävän esimerkin naisellisuudesta.