Lapsena "liian lihavaksi" tuomittu hän katsoo taaksepäin valokuviaan ja kyseenalaistaa kritiikin

Sveitsiläinen kolmen lapsen äiti Katrin W (@kiki_cooks_fit) jakaa koskettavan todistuksen katsomalla lapsuuskuviaan ja kyseenalaistamalla toistuvasti kuulemansa kritiikin painostaan jo hyvin nuorena.

Kuvia, jotka kertovat erilaisen tarinan

Yli 3,5 miljoonaa katselukertaa katsotussa viraaliksi levinneessä Instagram-videossa nelikymppinen nainen asettaa vastakkain kuvia itsestään pienenä tyttönä ja teini-ikäisenä: hymyilevänä, tavallisena lapsena, kaukana vääristyneestä kuvasta, joka hänelle annettiin. "Minulle aina sanottiin, että olin jo liian lihava... ja sitten löydän näitä kuvia", hän kirjoittaa videollaan. Lähemmin katsottuna hän näkee kasvavan tytön, täysin "normaalin", eikä "ylipainoisen" vartalon, jollaisena hänelle kerrottiin vuosien ajan.

Jatkuva ja tuhoisa perheviesti

Katrin W (@kiki_cooks_fit) selitti Newsweekille , että hänen 90-luvun dieettikulttuuriin kyllästyneet vanhempansa sanoivat hänelle jatkuvasti, että hän oli "liikaa" ja että hänen piti hillitä itseään, vaikka hänen valokuvansa olivat ristiriidassa tämän näkemyksen kanssa. Vielä tänäkin päivänä, tämän visuaalisen todisteen edessä, perustelut vaihtelevat, mutta perimmäinen viesti pysyy: hänen kehonsa oli "ongelma, joka piti käsitellä". Syytöksiä esittämättä hän asettaa tämän ehdollistumisen aikakauteen, joka on pakkomielteisesti kiinnostunut supermallien laihuudesta ja dieettilehtien sisällöstä.

Pysyvät seuraukset sen yhteydelle kehoon

Nuo varhaiset sanat kylvivät syömishäiriön siemenet, joka ilmeni myöhemmin trauman ja myrkyllisen parisuhteen seurauksena ja johti painonvaihteluihin ja epäonnistuneisiin dieetteihin. Katrinin oma äiti, hoikasta iästä huolimatta, kritisoi jatkuvasti itseään ja siirsi tätä negatiivista minäkuvaa eteenpäin. Katrin, joka on nyt itsekin äiti, torjuu tämän kierteen ja kannattaa lasten kasvua ilman, että he tuntevat olevansa "vikoja".

Solidaarisuusreaktiot ja kollektiivinen tietoisuus

Kommentteja tulvii naisilta, jotka ovat jakaneet samanlaisia kokemuksia: "Pidän tätä niin surullisena, olit vasta vauva." Toiset puhuvat vanhempien painopakkomielteen hulluudesta. Katrin W:n (@kiki_cooks_fit) kertomus siis kaikuu kehotuksena murtaa stereotypioita ennen kuin ne määrittelevät sukupolven.

Vertaamalla lapsuuskuviaan aiempiin arvioihinsa Katrin W (@kiki_cooks_fit) paljastaa yksinkertaisen totuuden: hän ei ollut koskaan "liikaa". Hänen tarinansa kannustaa vanhempia tarjoamaan lapsuuden, joka on vapaa kehonkuvapaineista, jotta jokainen lapsi tuntee itsensä juuri sellaiseksi kuin on.