Kritiikistä huolimatta tämä malli kieltäytyy ajamasta irtokulmakarvojaan pois.

Muotiteollisuudessa kauneusstandardit ovat vahvasti sidottuja. Jotkut hahmot ovat nykyään päättäneet kyseenalaistaa nämä normit. Näin on Sophia Hadjipantelin tapauksessa, mallin, joka hyväksyy täysin yhteenkasvaneet kulmakarvansa toistuvista sosiaalisen median kritiikeistä huolimatta.

Yhdistetty kulmakarva, josta tuli tunnusmerkki

Kyproslais-amerikkalainen Sophia Hadjipanteli teki itselleen nimen muotimaailmassa yhden erittäin huomattavan yksityiskohdan ansiosta: hänen paksut, yhteenkasvaneet kulmakarvansa. Maailmassa, jota usein leimaavat täydellisesti siloitetut kasvot ja tiukat esteettiset standardit, tämä valinta erottuu heti joukosta.

Sosiaalisessa mediassaan, jossa hänellä on laaja seuraajakunta, malli jakaa säännöllisesti kuvia kuvauksista, muotinäytöksistä ja hetkiä arjestaan. Hänen yhteenkasvaneita kulmakarvojaan ei koskaan piiloteta tai muuteta; päinvastoin, ne ovat täysin osa hänen identiteettiään. Hänelle tämä fyysinen piirre ei ole korjattava "vika", vaan luonnollinen ominaisuus, jota hän haluaa juhlistaa.

Oman ainutlaatuisuuden puolustaminen kritiikin edessä

Tämä valinta ei aina jää huomaamatta verkossa. Hänen julkaisujensa alla jotkut internetin käyttäjät eivät valitettavasti epäröi lähettää hänelle pyytämättä kommentteja tai neuvoja ja kannustaa häntä nyppimään yhteenkasvaneita kulmakarvojaan.

Malli Sophia Hadjipanteli pysyy järkkymättömänä päätöksessään: hän pitää siitä kiinni yksinkertaisesti siksi, että rakastaa sitä. Ulkopuolisen hyväksynnän hakemisen sijaan hän vahvistaa asettavansa etusijalle oman mukavuutensa ja näkemyksensä kauneudesta. Useissa haastatteluissa hän on jopa maininnut saaneensa erityisen aggressiivisia viestejä, mukaan lukien uhkauksia. Tästä huolimatta hän jatkaa itsevarmaa ulkonäkönsä esittelyä kieltäytyen antamasta kritiikin sanella imagoaan.

Liike luonnollisten kulmakarvojen juhlistamiseksi

Henkilökohtaisen tyylinsä lisäksi Sophia Hadjipanteli käynnisti myös sosiaalisen median aloitteen: #UnibrowMovement. Tämä liike kannustaa ihmisiä omaksumaan luonnolliset kulmakarvansa, niiden muodosta tai tiheydestä riippumatta. Idea on yksinkertainen: muistuttaa kaikkia siitä, että kauneutta ei pitäisi standardoida trendien mukaan. Hashtag saavutti nopeasti verkkoyhteisön. Tuhannet käyttäjät alkoivat jakaa omia valokuviaan, juhlistaa luonnollisia piirteitään ja hylätä kauneusstandardien painetta.

Kuvauksissaan Sophia Hadjipanteli menee joskus vielä "pidemmälle" värjäämällä yhteenkasvaneet kulmakarvansa kirkkailla sävyillä. Se on luova tapa muuttaa tämä fyysinen yksityiskohta aidoksi taiteelliseksi allekirjoitukseksi.

Ainutlaatuisuutta osoittava ura voi olla houkutteleva

Toisin kuin jotkut saattavat kuvitella, tämä esteettinen valinta ei haitannut hänen uraansa; päinvastoin. Premier Model Management -toimiston edustama malli Sophia Hadjipanteli on tehnyt yhteistyötä useiden kansainvälisten brändien ja projektien kanssa.

Alalla, joka vähitellen siirtyy kohti suurempaa monimuotoisuutta, hänen niin kutsutusta ainutlaatuisesta ulkonäöstään on jopa tulossa hyödyke. Hän edustaa uutta mallien sukupolvea, joka omaksuu erilaisia kasvoja ja vahvoja identiteettejä. Tämä lähestymistapa on myös linjassa laajemman kehopositiivisuusliikkeen kanssa, jossa tavoitteena on juhlistaa kehoja ja kasvoja sellaisina kuin ne ovat.

Luottamus rakennettu lapsuudesta asti

Tämä itseluottamus ei syntynyt sattumalta. Sophia Hadjipanteli selittää usein, että hänen isoäitinsä oli keskeisessä roolissa hänen itsetuntemuksensa muokkaamisessa. Lapsuudesta asti hänen isoäitinsä kannusti häntä olemaan ylpeä perinnöstään ja fyysisistä ominaisuuksistaan. Tämä itsensä hyväksymiseen perustuva kasvatus antoi hänelle mahdollisuuden kehittää vahvan itseluottamuksen tunteen. Nykyään, maailmassa, joka on yhtä alttiina kritiikille kuin muoti ja sosiaalinen media, tämä perusta toimii todellisena kilpenä kritiikkiä vastaan.

Hyväksymällä yhteenkasvaneet kulmakarvansa Sophia Hadjipanteli tarjoaa erilaisen näkökulman kauneuteen. Hänen viestinsä on selvä: fyysisiä eroja ei välttämättä tarvitse korjata tai poistaa. Niistä voi myös tulla ainutlaatuisia tunnusmerkkejä, tyylielementtejä tai jopa ylpeyden aiheita. Ja maailmassa, jossa kasvot ovat pitkään olleet homogenisoituneita, tämä vapaampi ja osallistavampi visio vetoaa yhä useampaan ihmiseen.