Saatuaan kritiikkiä ulkonäöstään, tämä nainen jakaa voimakkaan viestin

Kehopositiivinen
Anaëlle G.
@whatlauraloves / Instagram

Brittiläinen sisällöntuottaja nimeltä @whatlauraloves julkaisi hiljattain Instagramissa videon, johon liittyi erityisen inspiroiva viesti. Saatuaan lukuisia pyytämättä kommentteja ulkonäöstään nuori nainen pohtii voimakkaasti kehonkuvaansa ja itsensä hyväksymistä. Tämä kehopositiivinen viesti resonoi syvästi hänen yhteisössään ja kannustaa meitä miettimään uudelleen, miten suhtaudumme muiden kehoihin.

Huomio pyytämättömistä kommenteista

Huumorilla höystettynä Laura aloittaa selkeällä havainnolla: jonkun ruumiinosan osoittaminen on paradoksaalisesti tunnustus siitä, että tuijotit häntä. ”Mikään ei kerro ’katsoin sinua’ paremmin kuin kommentti jonkun toisen vartalosta”, hän vitsailee. Suunnittelija myöntää saaneensa viime vuosina paljon tällaisia kommentteja, jotka vaihtelevat huvittuneisuuden ja ymmärtämättömyyden välillä siitä, että jotkut ihmiset joutuvat kommentoimaan toisten ulkonäköä.

Muuttunut suhde kehoon

Laura selittää sitten, kuinka hänen näkemyksensä omasta kehostaan on muuttunut perusteellisesti. Useiden pitkien sairaalahoitojen jälkeen jokin hänessä muuttui: hän lakkasi olemasta ahdistava suhde ulkonäköönsä ja hänestä tuli täysin rauhallinen. Nyt hän näkee kehonsa ensisijaisesti liittolaisena, "joka tekee parhaansa pitääkseen hänet hengissä, hengittämässä ja nauttimassa elämästä vielä yhden päivän." Tämä näkökulma asettaa terveyden ja kiitollisuuden keskiöön, kaukana esteettisistä arvioista.

Yleismaailmallinen ja vapauttava viesti

Suunnittelijan havainto on yksinkertainen: "Keho on vain keho. Ne liikkuvat, ne taipuvat, ne ovat olemassa." Hän muistuttaa meitä siitä, että jokaisella on edessään häiritsevä keho, ja heidän on tehtävä valinta: hyväksyä tämä todellisuus olennaisena osana ihmiskokemusta tai yksinkertaisesti siirtyä eteenpäin. Hän päättelee, että jonkun fyysisen ulkonäön huomauttaminen paljastaa paljon enemmän tarkkailijasta kuin itsestään itsestään. Huomattavan tarkka viesti, jota monet verkossa ylistävät.

Tämän sydämellisen todistuksen kautta @whatlauraloves muistuttaa meitä ystävällisyyden ja itsensä hyväksymisen tärkeydestä. Voimakas ja vapauttava viesti, joka kutsuu kaikkia suhtautumaan ystävällisemmin sekä omaan että muiden kehoon.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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