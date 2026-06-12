Ariana Granden show’n aikana tämä plus-kokoinen tanssija vangitsi yleisön huomion.

Ariana Grande on parhaillaan kiertueella Yhdysvalloissa, ja yhdessä hänen esiintymisestään tanssija onnistui varastamaan show'n huomion. Taustalla lavalla tämä nainen, joka oli koreografioimassa useita palkintoja voittaneen tähden kappaleita, nousi tietämättään päävetonaulaksi. Fani käynnisti etsinnän löytääkseen tämän lumoavien lantioliikkeiden ja magneettisen auran omaavan diivan. Ja tämä salaperäinen plus-kokoinen tanssija on astunut esiin.

Kun plus-kokoisen tanssijan esityksestä tulee ikoninen

Seitsemän vuoden tauon jälkeen Ariana Grande otti hiljattain uudelleen yhteyttä faneihinsa palattuaan voitokkaasti lavalle. Ne, jotka tunnetaan lempinimellä "Arianators" ja jotka palvovat pop-ikonia, pääsivät löytämään idolinsa lahjakkuuden uudelleen livenä hänen "Eternal Sunshine Tour" -kiertueellaan, joka alkoi 6. kesäkuuta. Yhden ensimmäisten esitysten aikana he kuitenkin unohtivat nopeasti tämän "jälleennäkemisen" tähden, koska olivat liian kiireisiä ihailemaan yhden ryhmän tanssijoiden fyysistä esitystä.

Tämä "tukeva" artisti, joka palkattiin sytyttämään lava liekkeihin ja luomaan rytmiä Ariana Granden show'lle, ei pysynyt varjoissa kauaa. Euforisen fanin kuvaamana toiminnassa hän on nähnyt elävänsä musiikin mukaan intensiivisesti. Pupunaamio silmillään – laulajan tavaramerkkityyli –, tulisia hiuksiaan ja anteeksipyytelemätöntä hahmoaan käyttäen tämä tanssija lisää ripauksen tyyliä tavanomaiseen esiintyjäkaartiin. Vain muutaman sentin päässä tähdestä hän tekee vihjailevia liikkeitä satiiniasuisen kollegansa ympärillä. "The Boy is Mine" -hitin, joka kuulostaa rakkauden ja naisten voimaannuttamisen hymniltä, sanat muuttavat hänet, ja säkeistöt kirjaimellisesti riivaavat hänet.

Tämä sosiaalisessa mediassa avunhuutona julkaistu video kosketti 400 000 internetin käyttäjän sydäntä, jotka ihailivat hänen majesteettisia eleitään ja tarttuvaa itsevarmuuttaan. Tanssija, kaukana pelkästä statistista tai visuaalisesta elementistä, vastasi tähän kutsuun, ja hänen nimensä on Amanda LaCount . Eikä tämä ole hänen ensimmäinen rodeonsa: hänellä on arvostettu ansioluettelo.

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Maailman suurimpien tähtien etsimä tanssija

Tällä tanssijalla, jonka henkilöllisyys oli tuntematon ennen tätä nettipaljastusta, on kansainvälinen maine, ja hänen esiintymisensä Ariana Grandelle on vain yksi kohokohta hänen uskomattomalla urallaan. Se on vain pieni kurkistus hänen ammattiinsa, joka on enemmän kuin vain intohimo. Nuoresta iästään huolimatta Amanda LaCountilla on jo vaikuttava saavutusten lista.

Tämä Coloradosta kotoisin oleva artisti, joka aloitti uransa paikallisissa musikaaleissa, huomasi olevansa Rihannan "Savage X Fenty" -muotinäytöksen taustalla, Lizzon Coachella-esiintymisen keulakuvana ja Emmy-palkintojen avaajana. Hän on esiintynyt musiikin suurimpien nimien, kuten Ozunan ja Meghan Trainorin, rinnalla. Hän voi myös ylpeillä ikimuistoisilla esiintymisillä Lady Gagan "Stupid Love"- ja Katy Perryn "Swish Swish" -musiikkivideoissa. Tanssiminen vain muutaman sentin päässä Ariana Grandesta oli siksi looginen seuraava askel tällä häikäisevällä uralla, hänen virtuositeettinsa lopullinen tunnustus.

Kehon monimuotoisuuden puolustaminen musiikkikentällä

Ariana Granden kiertueen aikana parrasvalojen laitamilla löydetty tanssija on lapsi-ihmelapsi ja hänellä on vaikuttava saavutushistoria, ja hän ei ainoastaan liikuta kehoaan, vaan myös haastaa kauneusihanteita. Jokaisella esityksellä Amanda LaCount kertoo maailmalle: "Tanssissa ei ole kyse vain kehosta: se on universaali ilmaisukeino." Hänen askeleillaan on lähes militantti luonne.

Amanda LaCount, liikkeen, jolle hän antoi nimeksi #stereotyyppienmurtaminen – nimi, joka jo luo pohjan – alullepanija, haluaa osoittaa, että tällä tanssialalla ei ole kokoa tai vartalotyyppiä. Hänen mukaansa tanssi ei ole varattu "pienikokoiselle eliitille", ja hän on elävä todiste tästä. Hän korvaa vuosikymmenten marginalisoitumista stadionien ja teattereiden lavoilla esittelemällä ylpeänä kurvejaan. Pitkään kurvikkaiden tai plus-kokoisten naisten ei katsottu olevan edes "vaihtoehto" tässä erittäin valikoivassa maailmassa, joka kohtelee vartaloa kannattavana hyödykkeenä täysivaltaisena instrumenttina. Onneksi Amanda LaCount raivaa tietä heille ja tekee vartalostaan vastarinnan symbolin.

Vaikka laulaja Ariana Grandea kritisoidaan parhaillaan "liian laihuudesta", toiset, kurvikkammat naiset kohtaavat hiljaista syrjintää tietyissä piireissä, joissa fyysisellä ulkonäöllä on kaksi kertaa enemmän merkitystä. Amanda LaCountin kaltaisten taiteilijoiden ansiosta itsensä hyväksymistä ilmaistaan ylpeänä maailmalle. Ja se on paras vastaus kritiikkiin.