Rugbypelaaja Ilona Maher vastasi avoimesti kritiikkiä saattuaan ranta-asunäytöksensä jälkeen.

Ilona Maher, joka voitti pronssimitalin Pariisin olympialaisissa vuonna 2024 Yhdysvaltain naisten rugby sevens -maajoukkueessa, on noussut yhdeksi sosiaalisen median vaikutusvaltaisimmista äänistä kehopositiivisuusliikkeessä. Hänen viimeisin vastauksensa, joka julkaistiin TikTokissa kritiikkiaallon jälkeen, havainnollistaa tätä täydellisesti.

Paraati, joka herättää kohua

Kaikki alkoi 30. toukokuuta 2026 Miamissa. Ilona Maher esiintyi vuosittaisessa sinivalkoraidallisessa uimapuvussa, jossa oli syvään uurrettu pääntie, joka ulottui napaan asti. Kyseessä on ehdottoman moderni vaatekappale, jota urheilija käyttää samalla itsevarmuudella, jota hän osoittaa joka sunnuntai rugbykentällä.

Vain tunteja ensimmäisten kuvien ilmestymisen jälkeen sosiaalisessa mediassa puhkesi kuohuja. Useissa erityisen ankarissa kommenteissa arvosteltiin avoimesti hänen ulkonäköään ja syytettiin häntä organisaation "huonosta pukeutumisesta". Ilona Maher vastasi nopeasti tähän syytökseen.

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Sarkastinen vastaus TikTokissa

Ilona Maher julkaisi 4. kesäkuuta 2026 kameralle videoviestin , jossa hän ei yrittänytkään peitellä väsymystään tai huumorintajuaan. "Jätit minulle parhaat kommentit. Oikeasti, sinulla on sanojen käyttötaito", hän aloitti sarkastisesti. Ennen kuin hän oikaisi asian: asun valitsi hän, ja vain hän. "Pidin siitä. Pidin siitä, että siinä näkyi koko selkäni ja vähän kylkeäni. Joten ymmärrän sinua, mutta se oli minun valintani", hän selitti.

Kysymys, joka ulottuu Ilona Maherin yksittäisen tapauksen ulkopuolelle

Pelkän kritiikkiin vastaamisen lisäksi rugbypelaaja esitti erityisen oivaltavan kysymyksen. "Onko se todella 'epäimartelevaa', vai onko ongelma vain siinä, että näkee kurvikkamman vartalon sellaisessa huoneessa? En tiedä, kerro minulle", hän kysyi.

Tämä kysymys korostaa nykyajan muotikulttuurissa syvään juurtunutta ennakkoasennetta: vaatteita pidetään "imartelevina" vain silloin, kun ne "hoikentavat vartaloa" tai vastaavat perinteisiä hoikkuusstandardeja. Tämä vuosikymmenten lehdistä periytynyt viitekehys sulkee käytännössä pois kaikki normaalista poikkeavat vartalonmuodot.

Kehopositiivinen liike, selkeästi määritelty filosofia

Ilona Maherin esiintyminen on osa lähestymistapaa, jota hän on puolustanut parrasvaloissaolostaan lähtien. Miljoonille seuraajilleen Ilona Maher muistuttaa säännöllisesti, että kauneusstandardit voi jättää täysin huomiotta. Hän kiteyttää filosofiansa samassa videossa: "Pue yllesi ranta-asusi. Jos sinulla on vartalo, sinulla on rannalle tehty vartalo." Tämä silmiinpistävä lausunto voisi hyvinkin olla koko kesän virallinen iskulause.

Ilona Maher tarjoaa siis paljon enemmän kuin vastauksen arvostelijoilleen. Hän tarjoaa todellisen oppitunnin itseluottamuksesta aikakaudella, jolla kauneusstandardit ovat edelleen syvälle juurtuneita – ja jossa sporttinen, naisellinen ja itsevarma ääni tekee kaiken eron.