"Miksi odottaa, kunnes vatsalihakset ovat kunnossa?": hän kannustaa meitä pukeutumaan vapaasti tänä kesänä

Kehopositiivinen
Émilie Laurent
montrer ventre été sans attendre abdos
@rosabohneur / Instagram

Vaikka tukahduttavat kesälämpötilat pakottavat meidät keventämään vaatteitamme ja näyttämään enemmän ihoa, joillekin naisille vartalon esittely on "etuoikeus". "Kesävartalon" ajamina, joka on vain yksi lihavuutta kammottava keksintö, monet naiset tuntevat jäävänsä crop-topien ulkopuolelle yksinkertaisesti siksi, että heillä on "love handles" ja täyteläisempi vartalo.

Olennainen muistutus kehopositiivisuudesta ennen kesää

Naiset haaveilevat maailmasta, jossa he voivat käyttää hameita murehtimatta selluliitista ja urheilullisia crop toppeja jopa pehmeällä vatsalla. Ideaalimaailmassaan heidän ei tarvitsisi räätälöidä asujaan vartalon muotoon ja he voisivat napata ensimmäisen vastaantulevan pikkutopin odottamatta lupaa. He kävelisivät kaduilla paljaat vatsat, reidet paljaina ja hihat ja tummat kankaat vapaina.

Kuitenkin tässä "kesävartalon" ja moralisoivien otsikoiden aikakaudessa, jotka kehottavat meitä "kiinteyttämään vartaloamme" voidaksemme pukea tiukat mekot ja paljastavat yläosat, se on kaukainen utopia. Se on idyllinen skenaario, joka ei ehkä koskaan toteudu. Joka kesä sama totuus on: sinun on laihdutettava ja "hoikennettava vyötäröäsi" ansaitaksesi halkiohameet, parilla nauhalla koossa olevat lyhyet yläosat ja kauden trendikkäimmät vaatteet. Yhtä hellittämätön ja taukoamaton kuin toistuva kesähitti, se tuomitsee vartalot, jotka kieltäytyvät alistumasta tälle kesäiselle muodonmuutokselle.

Ja tämä paine olla hoikka, joka esitetään hyvän tahdon ja hyvinvointiargumenttien verukkeella, vaikuttaa niiden ihmisten itseluottamukseen, joiden keho pysyy muuttumattomana. IFOP:n tekemän kyselyn mukaan 60 % naisista sanoo, että heillä on negatiivinen kehonkuva kesän lähestyessä. Jotkut käyvät armottomasti kuntosalilla ja lukitsevat jääkaappinsa toivoen mukautuvansa ihanteeseen, kun taas toiset vaativat näiden määräysten tyylikästä boikottia. Tämä on varmasti sisällöntuottaja Tess Ryfan (@rosabohneur) ottama myönteinen kanta, joka muistuttaa meitä siitä, että kaikki kehot ovat päteviä muodissa ja että nämä tabut ovat olemassa vain mielissämme.

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Rosa Boh-neur (@rosabohneur) jakama viesti

Vatsan näyttäminen, vaikka se ei vastaisikaan standardeja

Videolla, jota monet pitävät "rohkeana" tai "uskaliaana", nuori nainen, joka on omistautunut vapauttamaan meidät kauneusstandardeista, sanoo sen kovaan ja selkeään sävyyn: kyllä, voit käyttää matalia shortseja ja crop-topeja, vaikka sinulla ei olisi Emily Ratajkowskin vartaloa. Auringonsäde kirkastaa feedejämme ja pitää kaikki vanhat esteettiset periaatteet kurissa, hän työskentelee itsensä hyväksymisen puolesta ja haluaa tehdä siitä universaalin liikkeen.

Ei enää rajoituttava hengittämättömiin asuihin sillä verukkeella, että vartalomme on yhteiskunnassa sopimaton tai että se ei ole tarpeeksi muotoiltu. On aika vapauttaa vatsamme löysistä paidoista ja kiristävistä vetoketjuista. Ja Tess Ryfa (@rosabohneur) näyttää meille tietä vatsansa pomppiessa silmiemme edessä ja kävelynsä julistaessa äänekkäästi : "En välitä, mitä muut ajattelevat."

Suklaanvärisessä asussa, joka uhmaa "täyteläisemmille" vartaloille asetettua vaatimattomuutta, poreileva Tess Ryfa (@rosabohneur) tepastelee kojuissa inspiroivan helposti. Vaikka sosiaalisen median julkaisut usein saavat meidät uskomaan täydellisyyteen kehuskelemalla muotoilluilla vatsoilla ja selkeästi muotoilluilla vatsalihaksilla, tämä asu kutsuu meidät olemaan oma itsemme.

Kuva, joka kohottaa itsetuntoa ja rauhoittaa naisia

Tess Ryfan (@rosabohneur) videon alla olevat kommentit ovat täynnä ystävällisyyttä, ja internetin käyttäjät kiittävät häntä kuin hän olisi pelastanut heidän kesänsä. "Älä missaa yhtäkään hetkeä auringossa pienen vatsasi takia." "En edes nähnyt vatsaasi, näin vain kuinka söpö asusi oli." "Vatsa on paikka, jossa rakkaus ja kauneus säilyvät." "Minun piti nähdä tämä ensi kuun rantalomaani varten." Videon alle jätetyt viestit, jotka tuntuvat arvokkaalta oppitunnilta laihuuspakkomielteen aikakaudella, ovat kaikki kiitollisia.

Jotkut naiset ylistävät tätä pikseleiden keskuudessa edelleen harvinaista esitystapaa, kun taas toiset herättävät mielikuvan litteästä vatsasta ja vahvistavat kokemuksesta, että vatsalihakset katoavat muutaman puraisun jälkeen. Todistamme todellista sisaruuden ja ystävällisyyden ilmentymää.

Sisällöntuottaja Tess Ryfa (@rosabohneur), itserakkauden elävä ruumiillistuma, normalisoi sen, mitä suuri yleisö edelleen pitää "poikkeuksellisena" tai "sankarillisena". Olitpa sitten "kivikova" tai pehmeä vatsa, sinulla on oikeus käyttää yläosia, jotka paljastavat vatsasi.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
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