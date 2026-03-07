Naisten ykköskehokompleksi tämän tutkimuksen mukaan

Kehopositiivinen
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Freepik

Paino, vartalo, ulkonäkö… kehonkuvaan liittyvät ongelmat koskettavat suurta osaa naisista. Useat tutkimukset osoittavat, että nämä huolenaiheet liittyvät läheisesti yhteiskunnan edistämiin kauneusstandardeihin. Yksi trendi nousee tutkimuksista hyvin selvästi esiin: paino on edelleen ylivoimaisesti yleisin epävarmuuden aihe.

Paino, keskeinen huolenaihe

Lukuisat kehonkuvaa koskevat tutkimukset ovat tulleet samaan johtopäätökseen: laihuus on edelleen arka aihe monille naisille. Esimerkiksi Ranskassa jotkut tutkimukset osoittavat , että noin joka toinen nainen tuntee olonsa epävarmaksi tai tyytymättömäksi kehoonsa. Ja useimmissa tapauksissa tämä tunne liittyy suoraan painoon tai vartaloon.

Tutkijat ovat myös havainneet , että naiset haluavat miehiä todennäköisemmin laihtua, vaikka heidän painoindeksinsä (BMI) olisi normaalirajoissa. Tämä ilmiö kuvaa melko yleistä ristiriitaa: todellisen vartalon ja sen "ihannevartalon" kuvan välillä, johon uskomme pyrkivämme. Naisten vartalot ovat kuitenkin luonnostaan monimuotoisia, muuttuvia ja ainutlaatuisia. Tutkimukset osoittavat ensisijaisesti, kuinka paljon ulkoiset odotukset voivat vaikuttaa siihen, miten havaitset oman vartalon muodon.

Hyvin laajalle levinnyt tyytymättömyys kehoon

Kehonkuvaongelmat eivät ole marginaalinen ilmiö. Päinvastoin, ne vaikuttavat suureen osaan naisväestöstä. Esimerkiksi YouGov-instituutin tekemä kansainvälinen tutkimus paljastaa, että 67 % naisista raportoi kehonkuvaongelmista.

Tutkijat kutsuvat tätä "kehotyytymättömyydeksi". Tämä termi kuvaa havaittua kuilua nykyisen ulkonäkösi ja haluamasi ulkonäkösi välillä. Tämä tunne voi vaihdella eri elämänvaiheiden, sosiaalisen ympäristön ja henkilökohtaisten kokemusten mukaan.

Asiantuntijat huomauttavat, että tämä tyytymättömyys voi joskus vaikuttaa hyvinvointiin. Se voi vaikuttaa itsetuntoon, mielialaan ja siihen, miten koet itsesi. Nämä tutkimukset korostavat myös tärkeää seikkaa: epäilys fyysisistä standardeista on erittäin yleistä, eikä se millään tavalla vähennä kehon arvoa.

Laihuusstandardien taustalla

Ymmärtääkseen, miksi paino on yleisin kehonkuvaongelmien lähde, tutkijat tarkastelevat sosiaalista kontekstia. Sosiologit selittävät, että naiset ovat erityisen alttiita laihuusstandardeille, jotka ovat hyvin läsnä mainonnassa, muodissa ja mediassa.

Näissä medioissa esitetyt niin kutsutut feminiiniset hahmot ovat usein laihempia kuin väestön todellinen keskiarvo. Tämä kuvien toistuminen voi vähitellen vaikuttaa käsitykseesi omasta kehostasi. Jotkut tutkimukset ovat jopa osoittaneet, että pelkkä altistuminen hyvin laihojen hahmojen kuville voi tilapäisesti lisätä joidenkin osallistujien kehoon kohdistuvaa tyytymättömyyttä. Toisin sanoen, visuaaliset standardit, joille altistut päivittäin, ovat todellinen osa epävarmuuksien kehittymistä.

Sukupolvien yli vaikuttava ilmiö

Toisin kuin yleisesti uskotaan, nämä huolet eivät rajoitu vain teini-ikäisiin tyttöihin. Yli 5 800:lle 25–89-vuotiaalle naiselle tehty tutkimus osoittaa, että kehoon tyytymättömyys voi jatkua läpi aikuisuuden. Näiden epävarmuuksien voimakkuus vaihtelee iän, kokemusten ja kehon muutosten mukaan, mutta kehon muodon kysymys on edelleen huolenaihe monille naisille. Tämä korostaa, kuinka syvälle juurtuneet kauneusstandardit voivat olla käsityksissämme.

Tutkijat ovat yhtä mieltä yhdestä asiasta: yleisin kehonkuvaan liittyvä ongelma naisilla liittyy edelleen painoon ja kehon muotoon. Nämä löydökset muistuttavat myös jostain olennaisesta: kehoja ei ole suunniteltu mukautumaan yhteen ihanteeseen. Jokainen keho kertoo tarinan, kehittyy ajan myötä ja ansaitsee tulla kohdelluksi ystävällisesti.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
"Kiitos, että näytit tämän": Vaikuttaja paljastaa, mitä kuntosalikuvien takana todella on

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Kiitos, että näytit tämän": Vaikuttaja paljastaa, mitä kuntosalikuvien takana todella on

Sosiaalisessa mediassa kuntoilukuvat antavat usein vaikutelman "täydellisesti muotoilluista" vartaloista. Jotkut sisällöntuottajat pyrkivät nyt näyttämään vivahteikkaamman todellisuuden. Näin on...

"Painaan 100 kg ja olen 168 cm pitkä": hän syleilee ylpeänä vartaloaan ilman minkäänlaisia jumiutumisia

Kehon hyväksyminen, muodin parissa hauskanpito ja varovaisuuden heittäminen tuuleen: se on Tania Piombino ( @taniamakeuplus) -yrityksen itselleen asettama...

"Se on kaunis": Tämä vaikuttaja esittelee ylpeänä syntymämerkkiään

Entä jos inspiroivin kauneus olisikin yksinkertaisesti sellainen, jota et enää halua piilottaa? Sosiaalisessa mediassa ammattimeikkitaiteilija ja sisällöntuottaja Becca...

"Näytän ylpeänä ikäiseltäni": 55-vuotiaana hän purkaa kauneusstandardeja

Sisällöntuottaja Ting Ma (@tingmystyle) julkaisi Instagramissa vaikuttavan videon, jossa hän hyväksyy täysin ikänsä (55) ja esittää intohimoisen vetoomuksen...

"Kuun lasten" tauti: määrätietoisen naisen matka

Jotkut voivat suojautua UV-säteiltä yksinkertaisesti levittämällä aurinkovoidetta, mutta Nihalin on suojauduttava paksuilla kankailla ja suljettava itsensä suojaavaan kuplaan....

Raskaana ollessaan hän tanssii huimaavissa korkokengissä ja uhmaa ennakkoluuloja.

Ammattitanssija Anais Viola (@dfy_anais) liikkuu tyylikkäästi tanssilattialla usean senttimetrin korkuisilla koroilla ja kevyeen kangasasuun pukeutuneena. Hän on jo...