Tämä kahvila työllistää vain naisia, jotka ovat kärsineet happopalovammoista, ja se muuttaa käsityksiä

Kehopositiivinen
Émilie Laurent
Joka vuosi Intiassa poltetaan 1 000 naista hapolla, ja selviytyjät saavat elinikäiset fyysiset arvet. Heidän ihoonsa on merkitty tämän sanoinkuvaamattoman barbaarisuuden jäljillä. Se, mitä uhrit pitävät esteettisenä hirviönä, muuttuu eduksi päästäkseen "Sheroes Hangout" -kahvilaan, joka sijaitsee kivenheiton päässä Taj Mahalista. Se on välttämätön symboli niille, jotka yrittävät sopeutua entisen ulkonäkönsä menetykseen.

Kahvila, mutta myös jälleenrakennuksen paikka

Vain muutaman askeleen päässä Taj Mahalista, monumentista, joka kuhisee ihmisiä ja uteliaita, viisautta etsiviä sieluja, sijaitsee varsin ainutlaatuinen kahvila. Se ei ole trendikäs kahvila kuten monet muut, eikä vain yksi turistirysä näyttävällä julkisivulla. Se on tila, jossa sanoinkuvaamaton tulee näkyväksi. Sinun on työnnettävä auki tämän hillityn julkisivun omaavan rakennuksen ovet ymmärtääksesi tämän paikan todellisen luonteen, joka on eräänlainen utopia kaaoksen keskellä.

Siellä työskentelevillä naisilla on yksi yhteinen asia: heidän ihonsa on hapon sulattama ja heidän kasvonpiirteensä liuenneet. Tämä ei ole geneettinen poikkeavuus eikä onnettomuuden jäänteet. Se on todiste hiljaisesta julmuudesta maassa, jossa happopoltot ovat käytännössä siirtymäriitti. Vaikka näissä sosiaalisissa tiloissa joskus syrjitään ulkonäön perusteella, täällä tilanne on päinvastoin. Tarjoilijoilla on hiiltynyt iho ja näkyviä arpia , mutta heidän hymynsä ovat pysyneet ehtymättöminä, mikä osoittaa ehtymätöntä elämänhalua.

Tämä "Sheroes Hangout" -niminen kahvila, sankarittarien paikka, tuntuu eräänlaiselta kostolta. Se edustaa uudestisyntymistä niille, jotka ovat kohdanneet kuoleman ja kestäneet suunnatonta kärsimystä. Kauhun näyteikkunasta se on ennen kaikkea turvapaikka. Nämä naiset, joiden itseluottamus ja itsetunto katosivat, tuntevat olonsa kotoisaksi täällä. Asiakkaiden silmissä ei ole sääliä, vain ymmärrystä, empatiaa ja käsin kosketeltavaa ihailua. Tämän sanoinkuvaamattoman väkivallan uhrit ovat vihdoin saaneet ansaitsemansa tunnustuksen.

Valoa kauheaan vitsaukseen

Tämä lähes terapeuttisten hyötyjensä ansiosta avoin kahvila ei ole perustettu henkilökohtaisen hyödyn tai maineen vuoksi. Se on "Stop Acid Attack" -yhdistyksen aloite, joka taistelee tätä pitkäaikaista vitsausta vastaan ja lisää tietoisuutta turvautumatta koskaan sensaatiohakuisuuteen. Tämä kahvila oli lähes elämän ja kuoleman kysymys näille naisille, joiden vammat muistuttavat heitä armottomasti siitä, mitä he yrittävät unohtaa.

Intiassa happohyökkäykset ovat toistuvia, ellei jopa päivittäisiä. Joka viikko neljästä viiteen intialaista naista kastellaan tällä erittäin syövyttävällä nesteellä, usein "liiallisen vapauden" vuoksi. Sukulaiset heiluttavat jerrykannua, hyökkäyksen kohdetta, uhkana tai välittömänä rangaistuksena. Happohyökkäykset ovat lähes juurtunut kulttuuriin, ja ne syövyttävät ihoa, mutta myös iloa, itsetuntoa ja toivoa.

Uhrien luottamuksen parantaminen

Fyysisten haavojen lisäksi on myös sielun haavoja: sellaisia, joita ei voida rauhoittaa parantavalla voiteella tai peittää meikkivoiteella. Nämä haavat, jotka avautuvat uudelleen jokaisella sivusilmäyksellä ja pienimmälläkin kuiskauksella, ovat varmasti vaikeimmin parannettavia. Tässä kahvilassa, heidän koettelemuksensa huipentumassa, uhrit tekevät enemmän kuin vain tarjoilevat kuumia juomia. He löytävät uudelleen itsekunnioituksen merkityksen ja saavat takaisin uskonsa ihmiskuntaan.

Tässä kahvilassa esiliinasta tulee viitta ja hymystä lunastuksen ase. Kuumien juomien ja brunssien avulla kerätyt rahat edistävät uhrien psyykkistä toipumista. Se antaa heille mahdollisuuden tarjota hoitoa ja oikeudellista tukea niille, jotka ovat kärsineet julmuudesta kielteisen vastauksen seurauksena.

Heidän kiusaajansa halusivat sabotoida heidän tulevaisuutensa ja varastaa heidän viehätyksensä tehden heistä "merkityksettömiä", mutta "Sankarien hengailupaikan" ansiosta he näkevät valon ja saavat kiitosta. Asiakkaat eivät näe arpia, vaan rohkeita, säteileviä ja uhmakkaita naisia. Ja se on kallisarvoinen toivon sanoma kaikille niille, jotka ovat menettäneet itseluottamuksensa liekeissä. Koska näiden kuvien ei pitäisi loukata tunteitamme.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
