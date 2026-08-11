Ulkonäköään kritisoidaan, ja hän kostaa ryhtymällä uimapukumalliksi.

Joidenkin ennakkokäsitysten mukaan kurvikkaiden lantioiden ja täyteläisempien vartaloiden omaavien naisten tulisi rajoittua vaatimattomiin uima-asuihin ja yrittää piilottaa tämä liha, jota silmä ei näe. Vaikka "kesävartalo" hallitsee edelleen keskustelua sekä aikakauslehtien sivuilla että hashtagien kautta, plus-kokoinen malli Erin Marley Klay muistuttaa meitä siitä, että vartalo ei tarvitse vahvistusta näkyäkseen lämpimällä hiekalla. Sports Illustratedin sivuilla esiintyvä malli puolustaa kaikkia niitä naisia, jotka ovat tunteneet painetta muuttaa vartaloaan sopiakseen bikineihin.

Plus-kokoinen malli, jolla on inspiroiva ura

Kehopositiivisuusliikkeen aikakausi tuntuu kaukaiselta muistolta. Muutama vuosi sitten kehot vapautettiin yhteiskunnan normeista ja muiden katseista tukevien hashtagien vauhdittamana. Tätä lyhyttä hengähdystaukoa seurasi uusi kehonmuotojen sensuuri ja luonnollisten kurvien tuomitseminen. Tämä positiivinen ajattelutapa ei ole kestänyt.

Mukautumispaine on palannut keskustelujen keskiöön, radikaalimpana ja horjumattomana kuin koskaan. Yhteiskunnassa, joka supistaa vartalot ohikiitävien trendien mukaisiksi, hoikkuus asettuu alkuperäiseksi ihanteeksi, hyväksyttävimmäksi versioksi naisen vartalosta. Kuten joka kesä, stringibikinin tai mikrouimapuvun saamiseksi ei saa olla mitään näkyvää. Vartalon ei tule aiheuttaa kohua näiden rantapeitteiden alla, sillä se voi joutua syyttävien katseiden tai pilkkaavien ilmeiden tuomitsemaksi. Media ja sosiaaliset verkostot, näiden sanelujen näyttämönä, mainostavat hoikkaa ulkonäköä auringon alla ja pitävät kaikkea ylipainoa jonakin, josta on päästävä eroon.

Tämä laajalle levinnyt rasvakammo ja suvaitsemattomuus niin kutsuttuja "kurvikkaita" vartaloita kohtaan, jotka uhmaavat tiimalasin hahmoa, on asia, jonka Erin Marley Klay koki omakohtaisesti uransa alussa. Hän ei varsinaisesti seurannut monimuotoisuutta suosivaa polkua. Työskennellessään erittäin valikoivassa mallinnusmaailmassa, jossa erilaisuus on edelleen vieras käsite, Zion Models -toimisto löysi hänet. Hänestä tuli plus-kokoinen ikoni ilman suurempia ponnisteluja, ja hänen realistisempi vartalonsa nosti hänet Kim Kardashianin brändin SKIMSin eturintamaan. Nuori nainen, jolla on 759 000 seuraajaa, on työskennellyt myös Wet n' Wildille, Selkielle, House of CB:lle, Casablanca Bridalille ja YMI Jeansille.

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Paras vastaus hänen kriitikkoihinsa? Menestys.

Kiistattomasta olemuksestaan, leuat loksauttavasta kävelystään ja lähes sokerimaisesta fysiikasta huolimatta Erin ei ole välttynyt kritiikiltä. Vaikka hänen kehonsa on puhdasta herkkyyttä, siitä on tullut hedelmällinen maaperä surullisen arkipäiväiselle vihalle.

Vuonna 2025 rantakuva herätti internetin käyttäjien huomion, sillä he uskoivat tietävänsä absoluuttisen totuuden siitä, mikä on "kauniita" ja "rumia". Tämä itseluottamuksen lähettiläs oli pukeutunut retrokukkakuvioiseen uimapukuun, jossa oli minimaalisesti kangasta. Uimapukua ylistettiin sen muotoilluista vatsalihaksista ja hoikista jaloista, mutta sitä kritisoitiin sen "love handle" -kahvoista ja pehmeästä vatsasta .

Erin Marley Klay, uskollisena osallistaville arvoilleen ja iloiselle filosofialleen, ei antanut ilkeiden sanojen vaikuttaa itsetuntoonsa. "Älkää antako yhteiskunnan ennakkoluulojen siitä, mikä on kaunista tai ei, estää teitä elämästä elämäänne. Se, mitä joku sanoo ulkonäöstänne, on heidän asiansa, ei sinun", hän yksinkertaisesti totesi X-ohjelmassa.

Sanallista vastausta parempana hän liittyi siihen, mitä monet pitävät mallimaailman eliittinä, alan kultaiseen kehään. Arvostetun Sports Illustrated -lehden värväämä Erin Marley Klay, joka tunnetaan uimapukukuvauksistaan, on lopullisesti lopettanut hänen vartaloaan koskevan keskustelun.

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Hänen uskontunnustuksensa? Kaikki kehot ansaitsevat tulla juhlituiksi.

Kesän huipulla epävarmuudet seuraavat lämpötilakäyrää ja lisääntyvät pilviin. Tänä kesäkautena monet naiset kieltävät itseltään aaltojen läheisyyden nautinnon ja piiloutuvat sen sijaan sarongien tai paksujen pyyhkeiden taakse tuntien syyllisyyttä siitä, etteivät ole laihtuneet tarpeeksi esitelläkseen itseään. Toiset taas tuntevat, etteivät he ole syntyneet oikeaan kehoon ja kärsivät genetiikan seurauksista. Erin kuitenkin vaalii erilaista ajattelutapaa. Normien omaksumisen sijaan hän omaksuu oman peilikuvansa.

"On helppo kyllästyä, kun on ollut netissä niin kauan, mutta reaktiot muistuttivat minua siitä, miksi teen tätä. Minua motivoi se, että näen muiden ihmisten, joilla on samanlainen fysiikka kuin minulla, tai ihmisten, joilla on epävarmuuksia, voivan edes vähän paremmin läsnäoloni ansiosta internetissä", hän kertoi People-lehdelle .

Kuuluutensa alkuaikoina Erin Marley Klay luuli laihtuvansa saadakseen sopimuksia tai osallistuakseen koekuvauksiin, mutta nykyään hän esittelee kehonsa sellaisena kuin se on, raa'assa muodossaan. Joka kerta uima-asussa esiintyessään hän rauhoittaa naisia ympäri maailmaa ja nollaa mielikuvan ihanteestamme. Se ei ole sodanjulistus laihuutta vastaan, vaan rauhansopimus kurvien kanssa. Koska ne voivat olla myös onnenkaluja.