Hupparin käyttäminen helteestä huolimatta: epävarmuudet, joista monet naiset vihdoin puhuvat

Helleaaltojen aikana, joista on tulossa normi, ihmiset paljastavat enemmän ihoa kuin kangasta. Ankara kuumuus tekee pienimmästäkin läpinäkymättömästä materiaalista sietämätöntä. Silti paahtavan kuumalla asfaltilla ja tämän ahdistavan ilmapiirin sydämessä jotkut naiset pysyvät uskollisina paksuille collegepaidoille ja leveälahkeisille housuille. Ei, se ei ole kidutusta, vaan pikemminkin heijastus sisäisestä myllerryksestä ja alhaisesta itsetunnosta.

Huppari keskellä kesää, kun epävarmuudet tukehduttavat.

Lämpötilan noustessa ja maiseman hohtaessa meillä on yllämme niin vähän vaatteita kuin mahdollista. Jopa puuvillatopissa ja reisikorkuisessa hameessa hikoilemme rankasti ja jätämme lätäköitä kaikkialle, missä istumme. Jos voisimme mennä ulos kaupungissa kolmiotopissa ja rantahousuissa, tekisimme sen epäröimättä. Useimmat naiset kävelevät ympäriinsä crop-topeissa, tuskin näkyvissä puseroissa ja liehuvissa, niukasti kankaasta valmistetuissa mekoissa, kun taas toiset vaeltavat tässä ulkoilmassa höyryävän höyryn uunissa collegepaitoihin kääriytyneinä kuin olisi keskellä talvea.

Tämän tammikuun kaltaisen ilmeen nähdessään silmät laajenevat, kuiskauksia kuuluu ja raivostuneet haukkovat henkeään. Kuinka kukaan normaali ihminen voi uhmata paahtavaa ilmaa ja sulaa asfalttia näin monissa kerroksissa? Tämä asu, joka saa meidät hikoilemaan kaksi kertaa enemmän kuin katsojat, tuntuu täysin ristiriitaiselta nykyisen kostean ilmaston kanssa. Monille se on silkkaa hulluutta, mutta asianosaisille se on eräänlainen suoja. Ei UV-säteitä vastaan, vaan muiden katseita vastaan.

Usein naisten kesällä käyttämä collegepaitoja tai paksuja neuleita ei johdu siitä, että he olisivat luonnostaan herkkiä kylmälle tai että heidän ihonsa olisi erittäin herkkä ja posliininpehmeä. Tämä fleecevuorillinen asu on yksinkertaisesti naamiointi, jota käytetään minimoimaan kurveja , tasoittamaan pullistumia ja peittämään tiettyjä vartalon muotoja . Silmiä avaavassa postauksessa sisällöntuottaja @ cht.am selittää tämän "käsittämättömän" pukeutumistottumuksen taustalla olevat syyt. "Muutama vuosi sitten olin niin epävarma, että käytin collegepaitoja, kun lämpötila oli 40 °C. Aurinko paljasti sen, mitä halusin piilottaa."

Katso tämä postaus Instagramissa Julkaisun jakoi Math (JUST MATH) (@cht.am)

Sosiaalisessa mediassa naiset rikkovat hiljaisuuden

Hupparien käyttäminen keskellä kesää ei ole keino välttää auringonpolttamia, eikä se ole yleinen piirre syksyä kaipaavien keskuudessa. Kyse on siitä, että varjostat sitä, mistä et pidä kehossasi, vaikka se merkitsisikin kaksinkertaista hikoilua ja jatkuvaa epämukavuutta. Naiset, jotka eivät koskaan anna hihojensa pudota, vaikka lämpötila kilpailisi kuivan aavikon kanssa, eivät ole sadistisia. He ovat yksinkertaisesti täysin ristiriidassa imagonsa kanssa.

Sisällöntuottaja, joka ajaa oikeudenmukaisempaa ja avoimempaa yhteiskuntaa, jakaa avoimesti omia kokemuksiaan. Kesäasut eivät jätä tilaa jännitykselle eivätkä peitä mitään. Ne paljastavat vartalon jokaista yksityiskohtaa myöten, ja monista naisista tämä tuntuu hirvittävän tungettelevalta. "Tunsin olevani alasti kaikkien edessä", hän kuvailee.

Nämä itsetuntonsa puutteesta kärsivät ja oman peilikuvansa kanssa kamppailevat naiset pukeutuvat collegepaitoihin, vetoketjullisiin liiveihin ja täyspeittäviin housuihin paahtavan auringon alla toivoen saavansa siluettinsa katoamaan, pyyhkiytymään pois. He tuntevat olonsa psykologisesti mukavammaksi, mutta fyysisesti he tukehtuvat. Vaikka @cht.am onnistui pitkän itsetutkiskelun jälkeen karistamaan tämän tekstiilitaakan, toiset jäävät pysyvästi sen vangiksi.

TikTokissa naisilla on vain yksi sana puolustaa tätä käytäntöä: epävarmuus. He häpeävät velttoja käsivarsiaan, märkivää akneaan ja selluliittiaan. Tämä pakotettu eristäytyminen on suora seuraus paineesta olla hoikka, saada kiinteät käsivarret ja litteä vatsa.

Huppari kalorien polttamiseen: jälleen yksi myrkyllinen argumentti

Jotkut naiset käyttävät collegepaitoja kesällä peittääkseen vartalonsa, jonka he kokevat "eivät ole riittävän mukaisia". Toiset ottavat ne esiin illan tultua piilottaakseen ihonsa, jonka saalistajat voivat haistaa kilometrien päähän. Yhteiskunnan paineet kuitenkin ajavat haavoittuvimpia käyttämään collegepaitoja laihdutusasusteena tai "rasvanpolttajana".

Se on käytännössä laajalle levinnyt trendi. TikTokissa sisällöntuottajat lähtevät lenkille viidellä t-paidalla ja kolmella neuleella toivoen "sulavansa pois" nopeammin, kun taas toiset jakavat fyysisiä muodonmuutoksiaan mainostaakseen tätä menetelmää. Tässä skenaariossa collegepaita ei ole enää kilpi; se on hikoilua aiheuttava vaate, jonka tarkoituksena on saavuttaa aina läsnä oleva " kesävartalo ".

Loppujen lopuksi collegepaita keskellä kesää kertoo ehkä vähemmän säästä kuin siitä, miten elämme omassa kehossamme. Se kertoo hiljaisista kompromisseista, joita teemme fyysisen mukavuuden ja henkisen rauhan välillä, ihoa polttavan kuumuuden ja muiden katseiden hillitymmän kuumuuden välillä.

Entä jos todellinen poikkeama ei olisikaan tuo puuvillakerros heinäkuun keskellä, vaan pikemminkin se, että yksinkertainen "luonnollinen" keho voi silti vaikuttaa riskialttiilta, paljaalta, lähes provosoivalta?