Puhuessaan komplekseista hän käyttää odottamatonta metaforaa, ja se toimii.

Selfieissä tai ryhmäkuvissa tarkastelet aina havaitsemiasi virheitä. Irtonainen hius, suljettu silmä, finni, jota et huomannut peilistä… salamavalon jälkeinen lopputulos ei koskaan vastaa odotuksiasi. Niin paljon, että nyt varmistat olevasi linssin toisella puolella. Silti tämän erityisen elävän kielikuvan avulla saatat löytää uudelleen improvisoitujen kuvausten ilon.

Auringonlaskun vertauskuva on hyvin paljastava.

Tiedät tuon tunteen liiankin hyvin: selfien näkemisen aiheuttama pettymys. Sen sijaan, että kuva kehuisi ja rauhoittelisi sinua, se korostaa kaikkea sitä, mistä et itsessäsi eniten pidä. Epävarmuutesi paljastuvat ja tuijottavat sinua suoraan kasvoillesi. Se, minkä piti olla muisto juhlameikistä tai iloisesta hetkestä, muuttuu itsekritiikin lähteeksi. Keskityt fyysisiin yksityiskohtiin, joita rakkaasi jättävät huomiotta, ja sen sijaan keskityt tunteeseen, jota koit sillä hetkellä. Posket tuntuvat "liian täyteläisiltä", suustasi "ei ole tarpeeksi symmetrinen", nenästäsi "liian suuri" tai "ei ole tarpeeksi ylöspäin kaartunut". Tämä kuva näyttää vahvistavan sitä, mitä vältät huolellisesti näkemästä peilistä.

Tämä rehellinen, itsevarmana hetkenä otettu muotokuva päätyy suoraan roskakoriin, eikä sillä ole mitään mahdollisuuksia koristaa Instagram-profiiliasi. Se ei edes ansaitse lyhyttä tarinaa. Kadehdit kaikkia niitä naisia, jotka pysyvät kuvauksellisina jopa vähiten imartelevissa tilanteissa. Melkein paheksut heitä siitä, että he säilyttävät viehätyksensä valtava, valuva hampurilainen käsissään tai niin voimakkaassa tuulessa, että se voisi pöllyttää meren turkkia.

Quebeciläinen sisällöntuottaja @jadebonneville on löytänyt täydelliset sanat särkyneen egon korjaamiseen. Hän tuo mieleen tietyn tilanteen, jonka monet kokevat lämpiminä kesäiltoina. "Kun katsot auringonlaskua ja otat kuvan, se ei ole koskaan yhtä kaunis kuin tosielämässä. Se on sama sinulle", hän sanoo hämärän säestyksellä. Jaettuun kokemukseen nojaten hän muistuttaa meitä siitä, että tilannekuva on vain ohikiitävä vilaus todellisuudesta, ei osoitus arvostamme.

Katso tämä postaus Instagramissa Jade Bonnevillen jakama julkaisu | Henkilökohtainen brändäys- ja ajattelutapavalmentaja (@jadebonneville)

Yksi tapa korvata negatiivinen positiivisella

Positiivisuus on mielentila, jopa elämänfilosofia. Aivot kuitenkin luonnostaan reagoivat voimakkaammin negatiivisiin ärsykkeisiin. Tämä on neurotieteellinen havainto. Siitä huolimatta on täysin mahdollista kehittää positiivista asennetta ja tutustuttaa se relativismin taiteeseen. Ja henkilökohtaisen kehityksen valmentaja siirtää ajattelutapaasi lempeästi tällä metaforalla, joka resonoi kuin oodi itsellesi, nykyhetkeen.

Valokuvat vangitsevat kasvot, mutta ne eivät paljasta, mitä niiden takana piilee. Ne eivät näytä sisäistä valoasi, tarttuvaa hymyäsi, joka kuuluu kilometrien päästä, säteilevää sieluasi, joka vetää puoleensa jopa arimmat eläimet, ehtymätöntä energiaasi, jolla on voima motivoida jopa välinpitämättömimmät väkijoukot. Nämä selfiet eivät ole edes persoonallisuutesi esittely, vaan pelkkä "peite". Auringonlaskun vertauskuvan avulla tämä ystävällisyyden lähettiläs kutsuu sinut näkemään ulkonäön yli, pitämään fyysistä ulkonäköäsi yhtenä identiteettisi osa-alueena, ei kokonaisuutena.

Sisäistä kauneutta ei arvosteta tarpeeksi

Yhteiskunnassa, jossa kaikkea arvioidaan muutamassa sekunnissa selaamalla, olemme päätyneet sekoittamaan ulkonäön henkilökohtaiseen arvoon. Onnistuneesta valokuvasta tuntuu melkein tulleen todiste sosiaalisesta oikeutuksesta. Mittaamme viehättävyyttämme "julkaisukelpoisten" kuvien määrällä, imartelevalla valaistuksella, oikealla kuvakulmalla ja täydellisellä symmetrialla. Ja kun kuva ei vastaa odotuksiamme, itsetuntomme horjuu sen mukana.

Silti ihmiset, jotka todella jättävät pysyvän vaikutuksen, eivät välttämättä ole niitä, jotka hallitsevat parhaiten vasemman profiilinsa tai vaistomaisesti tietävät, mihin leuka pitää asettaa kameran edessä. He ovat usein niitä, jotka huokuvat jotain määrittelemätöntä: rauhoittavaa läsnäoloa, naurua, joka rentouttaa tunnelman välittömästi, lämmintä katsetta, energiaa, joka saa haluamaan viipyä hetken pidempään. Asioita, joita on mahdotonta tallentaa valokuvagalleriaan.

Ehkä todellinen ongelma ei olekaan kasvosi kuvissa, vaan anteeksiantamaton katse, jonka kohdistat niihin. Ja ehkä on aika lopettaa vahvistuksen etsiminen jokaisesta epäonnistuneesta kuvasta. Loppujen lopuksi jotkut maailman kauneimmista asioista menettävät osan taiastaan, kun ne on kerran ikuistettu. Se ei tee niistä yhtään vähemmän ainutlaatuisia. Auringonlaskun vertauskuva havainnollistaa tätä täydellisesti.