Uskomus, ettei sinulla ole lahjakkuutta: kuinka vaientaa tuo kriittinen pieni ääni

Urheilua, taidetta, älyllisiä harrastuksia, tee-se-itse-projekteja. Olet kokeillut kaikkea, mutta et loista missään. Vaikka ystävilläsi ja perheelläsi on kaikilla lempipuuhansa ja he jopa kilpailevat keskenään, sinulla ei ole mitään lahjakkuutta, jolla kehuskella. Kokeilet uusia harrastuksia toivoen löytäväsi lahjan neulomiseen tai shakkiin, mutta yrityksenne vain vahvistavat epävarmuuttasi. Ainoa harrastus, jossa olet lyömätön, on Calimeron matkiminen, ja sen on aika muuttua.

Lahjakkuus ei välttämättä ole "spektaakkelimainen".

Tanssia? Sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Piirtämistä? Sinulla ei ole tarpeeksi mielikuvitusta tähän luovaan toimintaan. Laulamista? Kyllä, mutta vain kylpyhuoneessa. Kitaraa? Melkein katkaiset kielen joka kerta, kun kosket sitä. Runoutta? Viimeisin runousyrityksesi on yläasteelta, eikä se ollut kovin loistava. Ruoanlaittoa sitten? Pilaat jokaisen kokeilemasi ruoan. Miksi et sitten teatteria? On vaarana, että sinua heitellään tomaatteja jokaisen esityksen jälkeen. Lopulta, arvioituasi tilannettasi, tulet tähän surulliseen johtopäätökseen: "Minulla ei ole lahjakkuutta."

Kun osallistut luoviin työpajoihin ystäviesi kanssa, tunnet olosi ulkopuoliseksi. Ja vaikka rakkaasi yrittäisivätkin rauhoitella sinua tukemalla "abstraktia", "hullun tiedemiehen" tyyliäsi, tunnet olosi riittämättömäksi ihmelapsien keskellä. Palataanpa ensin perusasioihin. Sanakirjassa lahjakkuus on luonnollinen tai hankittu kyky jollakin alalla tai toiminnassa. Joten sinun ei tarvitse osata pelata jalkapalloa kuten Mbappé tai kilpailija Beyoncé, jotta sinulla olisi se.

Toisin sanoen, ystävän huonovointisuuden huomaaminen ilman, että hän itse sanoo niin, on lahjakkuutta, aivan kuten ihmisten naurattaminen jännittyneinä hetkinä tai nurmikon tasainen leikkaaminen. Yhteiskunnassa, joka jatkuvasti palvoo suorituksia ja palkitsee vain mestaruuskilpailuihin ja kilpailuihin osallistuvia, meillä on kuitenkin taipumus vähätellä näitä pieniä lahjoja. ”Koska lahjakkuutemme käyttäminen on ’helppoa’, oletamme, että saavutuksemme eivät ole poikkeuksellisia. Kyllä, kasvatuksessamme suoritukset ansaitaan; niiden saavuttamiseksi on ponnisteltava”, selittää henkilökohtaisen kehityksen valmentaja Christian Sempéres .

Kyky asuu meissä jokaisessa.

Myönnettäköön, sinulla ei ole kymmeniä mitaleja seinälläsi roikkumassa eikä pokaaleja esillä asunnossasi. Ainoa kilpailu, johon olet koskaan osallistunut, on koulujen välinen maastojuoksu, joka oli pakollinen. Vanhempasi yrittivät löytää sinusta jonkinlaista lahjakkuutta, mutta tuloksetta. Silti ei ole mitään järkeä sääliä itseäsi kohtaan tai kadehtia ystäviäsi, jotka tuntuvat muuttavan kaiken, mihin he koskevat, kullaksi.

Viime kädessä kaikki riippuu ajattelutavasta. Kuten Flaubert niin osuvasti asian ilmaisi: "Jotta lahjakkuutta olisi, täytyy olla vakuuttunut siitä, että sitä on." Toisin sanoen, sinun täytyy uskoa itseesi nähdäksesi lahjakkuuden siellä, missä sitä vähiten odotat. Lahjakkuus ei ole vain taito; se on mielentila. Laulaja Ed Sheeran sanoi, että hänellä oli "lapsena rajallinen lahjakkuus", ja nykyään hän täyttää konserttisalit ja myy miljoonia levyjä. Toisin sanoen, tarvitaan vain henkinen läpimurto tunnistaaksesi lahjakkuutensa, olipa se kuinka piilossa tahansa.

Huomaatko yksityiskohtia, jotka muut eivät huomaa? Se on lahjakkuutta: tarkka silmä yksityiskohdille. Pystytkö tulkitsemaan ohjeet yhdellä silmäyksellä? Se on merkki loogisesta mielestä. Onko sinulla rehevä puutarha? Se on lahjakkuutta: sinulla on viherpeukalo. Asettaaksesi asiat perspektiiviin, voit katsoa "France's Got Talent" -ohjelman. Saatat nähdä kokeneita sirkusartisteja, spagettiakrobaatteja tai tanssijoita koreografioimassa tunnuslauluja.

Omien kykyjen arvostaminen päivittäin

Niiden tunnistamisen lisäksi tärkeää on oppia vaalimaan ja esittelemään niitä jokapäiväisessä elämässä. Kyse ei välttämättä ole täydellisyyden tavoittelusta tai julkisesta tunnustuksesta, vaan sen tunnustamisesta, että jokaisella teolla, jokaisella taidolla, pienimmälläkin, on arvo. Omien onnistumisten, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa , huomioiminen auttaa vahvistamaan itseluottamusta ja muuttamaan käsitystä omista kyvyistä.

Ajan varaaminen kykyjesi juhlimiseen, olipa kyse sitten yhteydenpidosta muihin, asuintilan järjestämisestä tai käytännön ongelman ratkaisemisesta, antaa sinulle mahdollisuuden keskittyä vahvuuksiisi heikkouksiesi sijaan. Tällä lähestymistavalla lahjakkuuden käsite lakkaa olemasta kaukainen, vain eliitille varattu käsite, ja siitä tulee konkreettinen henkilökohtaisen tyydytyksen lähde. Vähitellen näistä teoista, näistä taidoista, tulee konkreettinen todiste siitä, että sinulla on aina ollut sisälläsi kyky vaikuttaa, vaikkakin huomaamattomasti.

Lahjakkuus ei ole vain kykyä toistaa kappale korvakuulolta ilman yhtäkään väärää nuottia tai tuottaa museokelpoisia teoksia. Se on joskus hienovaraisempaa ja vähemmän näkyvää, mutta löydettynä se muuttaa käsitystä . Et ole antisankari, vaan kieltävä sankari.