On sanoja, jotka jäävät mieleen. Vanhempien lausumina ne painuvat lapsen emotionaaliseen muistiin suhteettoman voimakkaasti juuri siksi, että ne tulevat henkilöltä, jonka on tarkoitus tarjota ehdotonta turvallisuutta ja rakkautta. Kauan lapsuuden jälkeen nämä lauseet muokkaavat edelleen sitä, miten näemme itsemme, miten rakastamme itseämme ja miten hyväksymme tai hylkäämme rakkauden.

1 - "Olet liian herkkä": tunteiden sivuuttaminen

Tämä lause vaikuttaa harmittomalta, lähes suojelevalta. Silti sillä on tuhoisa vaikutus lapsen emotionaaliseen kehitykseen: se opettaa hänelle, että hänen tunteensa ovat liiallisia, laittomia ja taakaksi käyviä. Säännöllisesti toistettuna se johtaa lapsen oppimaan vaientamaan tunteensa sen sijaan, että hän ilmaisi ne, ja luottamaan omiin sisäisiin havaintoihinsa.

Kliinisen psykologin Christophe Andrén mukaan terve tunteiden säätely edellyttää ensin, että vanhempien ympäristö hyväksyy lapsen tunteet, vaikka ne vaikuttaisivat suhteettomilta. Toisaalta, kun lasta muistutetaan järjestelmällisesti hänen liiallisesta herkkyydestään, hän sisäistää itkemisen, pelon tai loukkaantumisen tunteen häpeälliseksi heikkoudeksi.

Aikuisuudessa tämä viesti usein kääntyy taipumukseksi vähätellä omaa kärsimystä, pelätä pyytää apua tai valita kumppaneita tai ammatillisia ympäristöjä, jotka ylläpitävät tätä emotionaalista mitätöintiä. Yhteys tämän vanhemmuusmuodon ja ahdistuneisuus- tai masennushäiriöiden välillä on dokumentoitu lukuisissa kliinisissä tutkimuksissa.

2 - "Et koskaan tee mitään oikein" ja sen muunnelmat: hyökkäys sisäistä arvoa vastaan

Lausunnot, jotka suoraan hyökkäävät lapsen arvoa vastaan ihmisenä – kuten "olet arvoton", "olet pettymys" tai "et ole mihinkään kelvoton" – kuuluvat kategoriaan, jota asiantuntijat kutsuvat sanalliseksi psykologiseksi väkivallaksi. Toisin kuin tietyn käyttäytymisen kritiikki, nämä lausunnot vaikuttavat lapsen ydinidentiteettiin.

Ero on perustavanlaatuinen: sanonta "tämä tehtävä on huonosti tehty" viittaa toimintaan. Sanonta "et koskaan tee mitään oikein" viittaa henkilöön. Lapsi ei voi korjata itseään yhtä helposti kuin virheen. Sitten hän integroi tämän negatiivisen arvioinnin siihen, mitä psykologit kutsuvat minäkuvakseen.

Amerikkalaisen psykologin Carol Dweckin työ vanhempien viestien vaikutuksista motivaatioon ja itsetuntoon on osoittanut, että negatiivisille kokonaisarvioinneille altistuvat lapset kehittävät useammin opittua avuttomuutta: he lopettavat yrittämisen, koska he ennakoivat epäonnistumista. Aikuisuudessa tämä malli voi ilmetä kroonisena vitkutteluna, patologisena epäonnistumisen pelkona tai kyvyttömyytenä ottaa vastaan kiitosta ilman, että he välittömästi väheksyvät sitä.

3 - "Jos jatkat, jätän sinut tänne": hylkäämisen uhka kontrollin välineenä

Ärsytyksen hetkellä lausuttuna tämä lause saattaa tuntua liioitellulta, mutta sillä ei ole todellisia seurauksia. Juuri tässä piilee sen vaara: lapsi ei pysty erottamaan uhkaa ja todellisuutta. Kykenemättä arvioimaan vihaisen aikuisen vakavuutta he ottavat hylkäämisuhan kirjaimellisesti.

Psykiatri John Bowlbyn kehittämä ja vuosikymmenten kehityspsykologian tutkimuksen tukema kiintymyssuhdeteoria osoittaa selvästi, että lapsen emotionaalinen turvallisuus perustuu varmuuteen siitä, että kiintymyskumppanit ovat edelleen saatavilla. Hylkäämisen uhka heikentää suoraan tätä perustavanlaatuista varmuutta.

Pitkäaikainen vaikutus on huomattava. Aikuiset, jotka ovat kasvaneet tällaisten toistuvien uhkien keskellä, osoittavat usein niin sanottua ahdistunutta kiintymyssuhdetta: heillä on voimakas hylkäämisen pelko, he ovat ylivalppaita torjunnan merkeille ja heillä on taipumus vetäytyä ihmissuhteisiinsa välttääkseen toisen ihmisen menettämisen riskiä. Nämä ihmissuhdedynamiikat voivat uuvuttaa kumppaneita ja luoda emotionaalisen riippuvuuden kierteitä, joita on vaikea katkaista ilman terapeuttista tukea.

4 - "Nolat minut": häpeä ihmissuhdeaseena

Häpeä on yksi tuskallisimmista ja identiteettiä tuhoavimmista tunteista. Kun syyllisyys sanoo "Tein jotain väärin", häpeä sanoo "Minussa on jotain vikaa". Tämä vivahde, jonka tutkija Brené Brown on hyvin dokumentoinut haavoittuvuutta ja häpeää käsittelevässä työssään, on olennainen sen ymmärtämiseksi, miksi tämä lause jättää niin syviä arpia.

Kun vanhempi kertoo lapselleen, että tämä on noloa – julkisesti tai yksityisesti – hän asettaa lapsen häpeän kohteeksi, taakaksi perheen imagolle. Lapsi oppii näkemään itsensä muiden negatiivisen katseen läpi sen sijaan, että rakentaisi omaa vahvaa identiteettiään.

Aikuisuudessa ihmiset, jotka ovat säännöllisesti altistuneet tälle lauseelle, kehittävät usein yliherkkyyttä ulkoiselle tuomitsemiselle, ahdistunutta perfektionismia ja taipumusta välttää kaikkia tilanteita, joissa heidät saatetaan "nähdä" sellaisina kuin he todella ovat. Sisäistetty häpeä korreloi myös vahvasti masennusjaksojen ja sosiaalisesti eristäytyvän käyttäytymisen kanssa.

5 - "Lopeta itkeminen tai annan sinulle oikean syyn": kivun rangaistus

Tämä monissa perheissä sukupolvelta toiselle siirtynyt lause paljastaa näkemyksen vanhemmuudesta, jossa lapsen tunteita pidetään korjattavana käyttäytymisenä eikä oikeutettuna signaalina. Se sisältää kaksinkertaisen väkivallan muodon: toisaalta implisiittisen fyysisen uhkan ja toisaalta koetun kärsimyksen vähättelyn.

Lapsi saa ankaran viestin: kipusi ei ansaitse tulla kuulluksi. Mikä pahempaa, jos ilmaiset sen, sinua rangaistaan. Tämä varhainen ehdollistuminen johtaa lapsen järjestelmällisesti tukahduttamaan negatiivisia tunteitaan, jotka psykosomaattiset asiantuntijat yhdistävät erilaisiin fyysisiin ilmentymiin – unihäiriöihin, krooniseen kipuun, erilaisiin somatisaatioihin – jotka kaikki ovat tapoja vapauttaa käsittelemättömiä tunteita.

Ihmissuhteiden tasolla aikuisilla, jotka ovat sisäistäneet tämän viestin, on usein suuria vaikeuksia sietää emotionaalista ahdistusta, olipa se sitten omaa tai läheistensä kärsimystä. He saattavat vaikuttaa kiusallisen kylmiltä ympärillään olevien ihmisten kärsimyksen edessä, ei välinpitämättömyydestä, vaan koska he ovat oppineet, että kärsimys on vaiennettava.

6 - "Olet aivan kuten isäsi/äitisi" (halventavassa muodossa): identiteetti sabotoitu sukujuuren toimesta

Kun tätä vertausta käytetään negatiivisessa yhteydessä – kuten syytöksenä tai perheen kirouksena – se asettaa lapsen erityisen tuskalliseen asemaan. Hän ei voi valita vanhempiaan eikä pyyhkiä pois sitä osaa itsestään, joka heissä elää. Ilmaus siis tarkoittaa sitä, että lapselle kerrotaan, että jokin perustavanlaatuinen asia heissä on vialla ja että hän ei voi muuttaa sitä.

Perheissä, joissa toinen vanhemmista on poissa, kuollut tai ristiriidassa toisen kanssa, tällä muotoilulla on vieläkin painavampi ulottuvuus: se yhdistää lapsen identiteetin ongelmalliseen hahmoon ja voi herättää häpeää omasta alkuperästä tai jopa tiettyjen osien hylkäämistä itsestään.

Systeemiset perheterapeutit, jotka seuraavat Murray Bowenin työtä itse-erilaistumisesta perhejärjestelmissä, korostavat, että tämä ilmaus estää luonnollista prosessia, jossa lapsi rakentaa vanhemmistaan erillisen identiteetin. Aikuisuudessa tämä voi ilmetä identiteettikonflikteina, patologisena perhelojaalisuutena tai päinvastoin kaikkien perhesiteiden äkillisenä katkeamisena.

7 - "Teen kaiken tämän sinun vuoksesi": Syyllisyydentunto uhrautumisen kautta

Toisin kuin edelliset lauseet, tämä ei sisällä näkyvää väkivaltaa. Se näyttää jopa ilmaisevan syvää rakkautta. Kuitenkin, kun sitä käytetään toistuvasti ja strategisesti, siitä tulee yksi tehokkaimmista vanhempien emotionaalisen manipuloinnin välineistä: se muuttaa rakkauden velaksi.

Tämän viestin kanssa kasvava lapsi sisäistää ajatuksen siitä, että hän on kiitollisuudenvelassa olemassaolostaan, koulutuksestaan ja tekemistään uhrauksista. Hän oppii, että rakkaus on ehdollista ja kaupankäyntiin perustuvaa. Omien tarpeiden ilmaiseminen, eri mieltä oleminen tai autonomian saavuttaminen on synonyymi kiittämättömyydelle. Psykologit tunnistavat tämän mekanismin eräänlaiseksi käänteiseksi vanhemmuudeksi: lapsen on hallittava vanhemman emotionaalista taakkaa.

Aikuisuudessa tämän viestin ehdollistamat ihmiset kokevat usein hyvin vaikeaksi asettaa rajoja, he uhraavat itsensä ihmissuhteissaan välttääkseen itsekkyyden vaikutelman ja kokevat läpitunkevaa syyllisyyden tunnetta, kun he päättävät asettaa omat tarpeensa etusijalle. Jotkut ylläpitävät uuvuttavia suhteita vanhempiinsa pelätessään pettävänsä tämän oletetun uhrauksen, joskus mielenterveytensä kustannuksella.

Viime kädessä näiden lauseiden tunnistaminen omasta henkilökohtaisesta historiasta ei ole uhriutumisen harjoitus eikä syytös vanhempia kohtaan, jotka usein itse ovat perineet kaavoja, joita he eivät valinneet. Se on ennen kaikkea selkeyden teko, joka tasoittaa tietä oman sisäisen kertomuksen hallinnan takaisin ottamiseen.