Muiden ihmisten keskustelujen kuunteleminen: psykologia tulkitsee tämän huomaamattoman refleksin

Ravintolassa tai metron penkillä huomaat joskus salakuuntelevasi keskustelunpätkiä. Kun äänet kohoavat tai pariskunnat jakavat intiimejä hetkiä kynttilänvalossa, hiljennät kuulokkeet. Muiden keskusteluista tulee silloin itsessään häiriötekijä. Uteliaisuutesi herää. Tämä hieman tunkeileva tapa ei tee sinusta synnynnäistä juoruilijaa tai stalkkeria. Psykologeilla on rauhoittava selitys.

Ylivertaisen uteliaisuuden heijastus

Huomaat kerääväsi tietoa viereisestä pöydästä tai imeväsi itseesi kaveriporukoiden anekdootteja täpötäydessä junassa. Joskus se on tahatonta, toisinaan tarkoituksellista. Rasitat korviasi kuullaksesi jokaisen ympärilläsi olevan tarinan. Teeskentelet lukevasi romaaniasi tai seuraavan jonkin tekaistun musiikin rytmiä, mutta todellisuudessa olet täysin uppoutunut penkkikaverisi kertomiin seikkailuihin tai pariskunnan kiivaisiin väittelyihin.

Korvistasi tulee juorututka . Vaikka nämä mehukkaat tarinat koskisivat täysin tuntemattomia ihmisiä, et voi olla kuuntelematta niitä. Siitä on tullut melkein vitsi sosiaalisessa mediassa. Monet käyttäjät satirisoivat tätä tunkeilevaa käytöstä.

Heti kun huoneen toiselta puolelta kuuluu ääni tai hieman vihjaileva sana, kuuloaistimme vaeltelee ja antaa periksi salakuuntelun houkutukselle. On sanottava, että nämä ympärillä käydyt keskustelut ovat joskus viihdyttävämpiä kuin tositarinasta kertova rikospodcast. Lisäksi tämä "Epätoivoiset kotirouvat" -tyyppinen asenne on melko yleismaailmallinen. Vaikka uteliaisuuden sanotaan olevan pahe, se on syvästi juurtunut ihmisluontoon. Joillakin ihmisillä on kuitenkin taipumus urkkia. Neurotieteilijä Jaak Pankseppin mukaan tämä ero voidaan selittää aivoissamme aktivoituvalla palkitsemispiirillä, jota kutsutaan "hakujärjestelmäksi".

Aktiivisen kuuntelun merkki

Jos sinulla on taipumus soluttautua kuuluvasti muiden ihmisten keskusteluihin ja tunkeutua näiden anonyymien yksilöiden yksityisyyteen, se ei johdu vain siitä, että nautit valokeilassa olemisesta. Ei, se ei ole psykopaattinen strategia tai neuroottinen rituaali; se on yksinkertaisesti esimerkki vastaanottavaisesta ja emotionaalisesti sitoutuneesta henkilöstä. Kuulut siihen, mitä psykologia kutsuu "hyväksi yleisöksi".

”Aktiivinen kuuntelu on harkittua ja tietoista toimintaa, jossa ollaan täysin toisen ihmisen käytettävissä ja kuunnellaan heidän sanojaan aidosti haluten ymmärtää niitä tuomitsematta”, selittää Christel Petitcollin Doctissimon sivuilla. Jotkut ihmiset kuuntelevat tarkkaavaisesti. He haluavat ymmärtää tarinan, huomata yksityiskohdan tai ennakoida tilanteen. Se on valikoivaa ja tietoista kuuntelua: jokainen sana analysoidaan, jokainen äänenpaino muuttuu vihjeeksi.

Toisin kuin passiivinen kuuntelu, se vaatii kognitiivista ponnistelua ja aktivoi tiettyjä tarkkaavaisuusratoja. Tässä tapauksessa olet mukana keskustelussa, joka ei ole tarkoitettu sinulle. Pysyt fyysisesti etäällä, mutta emotionaalisesti lähellä. Ja sisäisesti se on juhlaa. Reagoit hiljaa jokaiseen paljastukseen, mikä on merkki laadusta.

Voyeurismin ja emotionaalisen oppimisen välillä

Toisten ihmisten keskustelujen kuunteleminen saattaa vaikuttaa täysin tunkeilevalta, mutta todellisuus on toinen. Toisaalta on olemassa voyeurismi: syyllinen nautinto, joka saadaan intiimien yksityiskohtien nappaamisesta, salaisuuksien kuulemisesta tai itsensä vertaamisesta muiden kokemuksiin. Tämä kuuntelun muoto kumpuaa usein sosiaalisesta uteliaisuudesta, luonnollisesta impulssista, jolla on evoluution juuret. Esi-isiemme yhteiskunnissa muiden ihmisten suhteiden ja aikomusten ymmärtäminen mahdollisti ihmisille paremman navigoinnin ryhmässä ja vaarojen ennakoinnin.

Toisaalta on olemassa vähemmän ilmeinen mutta yhtä todellinen hyöty: emotionaalinen oppiminen . Kuuntelemalla tarkasti dialogeja ja vuorovaikutusta voimme tulkita vihjeitä siitä, miten yksilöt ilmaisevat tunteitaan, hallitsevat konfliktejaan tai jakavat iloaan. Ilman suoraa osallistumista aivomme harjoittelevat sävyjen, ilmeiden ja suhdemallien tunnistamista. Se on vähän kuin vapaa sosiaalinen laboratorio: tarkkailemme, analysoimme ja omaksumme ihmisten käyttäytymistä, mikä rikastuttaa empatiaamme ja tunneälyämme.

Muiden ihmisten keskustelujen kuunteleminen ei siis ole merkki huonoista sosiaalisista taidoista. Itse asiassa psykologit suosittelevat menemään pidemmälle ja ottamaan yhteyttä näihin tuntemattomiin, joiden täydelliset profiilit nyt tunnet. Heidän mukaansa tuntemattomien kanssa puhuminen on käytännössä terapiaa.