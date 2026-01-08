Yhden lapsen politiikan jälkeen Kiina yrittää lisätä syntyvyyttä.

Neljäkymmentäviisi vuotta rajujen ehkäisykäytäntöjen asettamisen jälkeen Kiina kohtaa nyt ennennäkemättömän haasteen: liian vähän lapsia. Peking, joka on tietoinen väestörakenteen epätasapainosta, joka uhkaa sen kasvua ja yhteiskunnallista vakautta, moninkertaistaa aloitteita syntyvyyden edistämiseksi. Tämä käänne vaikuttaa kuitenkin melko myöhäiseltä, ja sillä on vaikeuksia vakuuttaa väestöä, joka on vuosikymmenten tiukan ehkäisypolitiikan seurauksena syvästi muuttunut.

Ylikansoituksesta väestön vähenemisen pelkoon

Kun yhden lapsen politiikka otettiin käyttöön vuonna 1980, Kiina oli juuri toipumassa nälänhädän ja taloudellisen epävakauden ajasta. Deng Xiaopingin hallitus, joka halusi välttää väestöräjähdyksen, perusteli tätä toimenpidettä "välttämättömänä askeleena kohti modernisaatiota". Perheillä sallittiin tuolloin vain yksi lapsi sakkojen, hallinnollisten seuraamusten tai jopa työpaikan menetyksen uhalla.

Tämä politiikka perustui insinööri Song Jianin analyyseihin, jotka olivat saaneet inspiraationsa Rooman klubin raportista *Kasvun rajat* . Hänen ennusteidensa mukaan Kiina uhkasi saavuttaa kestämättömän väestönkasvun pitkällä aikavälillä. Siksi Peking päätti suunnitella syntyvyyden samalla tavalla kuin taloudellista resurssia hallitaan.

Aluksi tämä strategia kannatti: väestönkasvu romahti ja vauraus valtasi alaa. Tämän näennäisen menestyksen taustalla oli kuitenkin syvä epätasapaino – kiihtyvä ikääntyminen, sukupuolten epätasapaino ja työikäisen väestön pitkäaikainen hidastuminen.

Ehkäisyn vakavat seuraukset

Yhden lapsen politiikan vaikutukset Kiinan yhteiskuntaan ovat huomattavat. Miljoonia "kiintiöimättömiä" lapsia piilotettiin rangaistuksen välttämiseksi, ja he elivät ilman papereita tai pääsyä koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Samaan aikaan perinteinen poikien suosiminen on johtanut laajalle levinneisiin sukupuoleen perustuviin abortteihin: niin kutsuttujen "ylijäämämiesten" määrän arvioidaan nyt olevan lähes 30 miljoonaa.

2000-luvulta lähtien kiinalaiset väestötieteilijät ymmärsivät katastrofin laajuuden. Maa ikääntyi odotettua nopeammin, ja sen työikäinen väestö väheni. Vuonna 2013 Peking alkoi höllentää politiikkaa sallimalla ensin kaksi lasta, sitten kolme vuodesta 2021 alkaen. Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut: Kiinan tilastoviraston mukaan vuosi 2023 merkitsi jo toista peräkkäistä väestön vähenemisen vuotta, ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1960 suuren nälänhädän.

Syntyvyys, jota on vaikea elvyttää.

Kiinan hallitus yrittää nykyään kirjoittaa kansallista narratiivia perheen ympärille uudelleen. Joulukuun alussa 2025 ilmoitettiin 13 prosentin verosta ehkäisyvälineille ja muille ehkäisymenetelmille, ja samalla tarjotaan veronalennuksia, asumistukea ja lastenhoitotukia. Useat maakunnat testaavat paikallisia käytäntöjä: pidennettyä vanhempainlomaa, syntymäbonuksia ja tuettua asumista suurille perheille.

Näillä toimenpiteillä on kuitenkin vain rajallinen vaikutus. Uudemmat sukupolvet, jotka on kasvatettu ajatuksessa, että yksi lapsi riittää, eivät ole halukkaita luopumaan aineellisesta mukavuudestaan tai ammatillisesta vapaudestaan. Naiset, jotka ovat koulutetumpia ja itsenäisempiä kuin koskaan, kieltäytyvät usein ottamasta äitiyden taakkaa, jota he pitävät liian kalliina. Elinkustannukset, lastenkasvatuksen paine ja ammatillinen eriarvoisuus selittävät myös tätä haluttomuutta laajentaa perheitä.

Epävarma väestörakenteen tulevaisuus

Ponnisteluistaan huolimatta Kiina ei ole onnistunut kääntämään suuntausta. Hedelmällisyysluku, jonka ennustetaan laskevan noin 1,0 lapseen naista kohden vuoteen 2025 mennessä , on selvästi alle korvaavan tason. Maa on siirtymässä "käänteisen väestörakenteen muutoksen" vaiheeseen: syntymiä on vähemmän, eläkeläisiä enemmän ja taloutta uhkaa työvoima- ja innovaatiopula.

Jotkut asiantuntijat vertaavat nyt Kiinan tilannetta Japaniin tai Etelä-Koreaan, jotka kohtaavat samanlaisia syntyvyyshaasteita, mutta lasku on vielä jyrkempi. Pekingin on todennäköisesti mentävä yksinkertaisia taloudellisia kannustimia pidemmälle ratkaistakseen tämän rakenteellisen ongelman: ajateltava uudelleen yhteiskuntamallia, tuettava aidosti perheitä ja työskenneltävä vanhemmuuden kollektiivisen käsityksen parissa.

Ylikansoituksen pelosta väestön vähenemisen pelkoon, Kiina on kokenut kaksi väestörakenteen ääripäätä puolen vuosisadan aikana. Yhden lapsen politiikka, nopean modernisaation väline, loi lopulta pohjan syntyvyyden pysyvälle laskulle. Nykyään, yhä itsepintaisemmista synnytystä suosivista politiikoista huolimatta, poliittisen tahdon ja yhteiskunnallisen todellisuuden välinen kuilu levenee.