Sen sijaan, että sanoisit "Lopeta itkeminen", tässä on viisi lausetta, jotka auttavat lapsia ilmaisemaan tunteitaan

Lapsen kyyneleet voivat olla häiritseviä. Olipa kyseessä väsymys tai refleksi, on houkuttelevaa haluta lopettaa itku mahdollisimman nopeasti. Tunteen tunnustaminen sen tukahduttamisen sijaan antaa lapselle kuitenkin paremman ymmärryksen siitä ja auttaa häntä kehittämään arvokkaita taitoja rauhalliseen kasvamiseen.

Miksi tätä pientä lausetta tulisi välttää

”Lopeta itkeminen” on yksi niistä lauseista, joita monet aikuiset käyttävät tarkoittamatta mitään pahaa. Se voi kuitenkin saada lapsen tuntemaan, että heidän tunteensa ovat sopimattomia tai että heidän tulisi peittää tunteensa. Lastenkehityksen asiantuntijat muistuttavat meitä siitä, että lapsella ei ole vielä samoja emotionaalisia kykyjä kuin aikuisella. Itkeminen on usein heidän luonnollisin tapansa purkaa turhautumista, pelkoa, surua tai äärimmäistä väsymystä. Tavoitteena ei siis ole saada tunnetta katoamaan, vaan tukea sitä.

1. "Näen, että olet surullinen. Olen täällä."

Tällä lauseella on välitön rauhoittava vaikutus. Pukemalla havaittuun tunteeseen sanat autat lasta tunnistamaan, mitä hän tuntee. Lisäämällä "Olen täällä" osoitat hänelle, että hän voi selvitä tästä vaikeasta ajasta olematta yksin. Tämä turvallisuuden tunne on välttämätön, jotta oppii hallitsemaan tunteitaan paremmin ajan myötä.

2. "Sinulla on oikeus itkeä, sitä tapahtuu kaikille."

Itkeminen ei ole heikkouden osoitus eikä korjaamista vaativa käyttäytyminen. Muistuttamalla lasta siitä, että jokainen voi tuntea surua tai lannistumista, normalisoit tunteen. Tämä auttaa lasta ymmärtämään, että hänen tunteensa ovat oikeutettuja eikä hänellä ole mitään hävettävää. Yksinkertainen viesti, mutta erityisen arvokas terveen itsetunnon rakentamisessa.

3. "Haluaisitko mieluummin halauksen vai hiljaisen hetken?"

Kaikki lapset eivät reagoi samalla tavalla, kun he ovat järkyttyneitä. Jotkut hakevat fyysistä kontaktia, kun taas toiset tarvitsevat hieman tilaa. Tarjoamalla valinnanvaraa kannustat lasta tunnistamaan, mikä saisi hänet tuntemaan olonsa paremmaksi sillä hetkellä. Se on myös loistava tapa opettaa häntä kuuntelemaan tarpeitaan ja ilmaisemaan niitä.

4. "Voitko näyttää minulle, missä kohtaa kehoasi tunnet sen?"

Tunteet ilmaistaan usein kehon kautta ennen kuin ne puetaan sanoiksi. Solmu vatsassa, pala kurkussa tai kuumuuden tunne voivat liittyä vihaan, pelkoon tai suruun. Lasten kannustaminen tunnistamaan nämä tuntemukset auttaa heitä ymmärtämään paremmin, mitä he kokevat. Tämä tietoisuus kehittää vähitellen heidän emotionaalista ja kehollista älykkyyttään.

5. "Kun olet valmis, puhumme siitä yhdessä."

Joskus lapsi ei yksinkertaisesti pysty selittämään, mitä hän tuntee sillä hetkellä. Välittömän vastauksen haluaminen voi sitten pahentaa heidän epämukavuuttaan. Tämä lause antaa heille tarvittavan ajan rauhoittua ja osoittaa samalla, että olet edelleen käytettävissä kuuntelemaan. Se luo luottamuksen ilmapiirin ja kunnioittaa heidän tahtiaan.

Viime kädessä näillä muutamilla lauseilla on yksi yhteinen piirre: ne tunnustavat tunteen sen hylkäämisen sijaan. Muutamalla hyvin valitulla sanalla kriisi voi muuttua aidoksi oppimismahdollisuudeksi. Tämä välittävä lähestymistapa vahvistaa luottamuksen sidettä ja antaa lapselle arvokkaita työkaluja elämää varten.