Miten selittää rakkautta lapsille aiheuttamatta hämmennystä

Tämä on kysymys, jota vanhemmat harvoin ennakoivat, toisin kuin kysymys siitä, miten vauvat syntyvät. Heidän rakkautensa on niin vaistonvaraista ja luonnollista, etteivät he välttämättä ajattele opettavansa sitä lapsilleen, jotka joskus erehtyvät luulemaan serkkujaan "tyttöystävikseen" ja kehittävät pieniä Oidipus-komplekseja. Tässä on muutamia ehdotuksia aiheen lähestymiseksi avoimesti ja rehellisesti.

Rakkaus, abstrakti käsite nuoremmille ihmisille

Kun lapset jatkuvasti kysyvät "miksi", odotat kaikkia muita kysymyksiä paitsi tätä. Joskus uteliaisuuden puuskassa pienokaisesi esittävät hankalan kysymyksen ja yllättävät sinut täysin. Kun he kysyvät "Mitä on rakkaus?" , olet sanaton, aivan kuin se olisi täysin uusi termi. Tunnet melkein kiusausta tarttua sanakirjaan tai pyytää apua chatGPT:ltä.

Kuinka voit pysyä objektiivisena ja neutraalina määritellessäsi rakkautta, tunnetta, joka tuntuu teille molemmille niin ilmeiseltä ja niin sanoinkuvaamattomalta? Se on lähes yhtä hankalaa kuin selittää, miten lapset syntyvät. Kaali- ja haikara-vertaus ei toimi tässä. Rakkaus on vivahteikas käsite, eikä sitä voida tiivistää yhteen sanaan. Mikä ei todellakaan auta asiaa.

Lapselle rakkaus on jotain, minkä he omaksuvat, mutta eivät aina ymmärrä. Se on tunne, kokemus, mutta harvoin selkeä käsite. He tuntevat rakastavansa vanhempiaan, lempileluaan tai parasta ystäväänsä, ymmärtämättä välttämättä, mikä näitä siteitä erottaa toisistaan. Rakkaus on syvään juurtunut heihin; se ei yksinkertaisesti ole saavuttanut "kypsyyttä". Itse asiassa lapset osoittavat tätä joka päivä, tietämättään sitä: halaamalla vanhempiaan, järjestämällä isoäidilleen kimpun puutarhan kukista, jakamalla palan kotitekoista kakkua lempiystävänsä kanssa.

Siksi suuret filosofiset diskurssit ovat hyödyttömiä. On parempi aloittaa konkreettisista tilanteista: "Tiedätkö, milloin on ilo antaa hali? Se on tapa osoittaa rakkautta." Tai: "Kun välität syvästi jostakusta ja haluat hänen olevan onnellinen, se on rakkautta."

Sovita selitykset lapsen iän mukaan.

Et tietenkään aio ryhtyä kovin yksityiskohtaisiin selityksiin taaperolle, joka pystyy hädin tuskin muodostamaan viittä sanaa ja on vasta oppinut lukemaan. Pieni lapsi tarvitsee ensisijaisesti yksinkertaisia ja rauhoittavia viitekohtia: rakkaus on sitä, mitä tunnet halauksissa, hymyissä ja jaetuissa hetkissä.

Vältä hätäisiä päättelyjä ja ennenaikaisia kysymyksiä, kuten "Onko hän poikaystäväsi?" , jotka vain hämmentävät lasta. Kyllä, heidän pienet aivonsa eivät pysty omaksumaan kaikkea kerralla. "Et saa kiirehtiä kielen kanssa, eli älä esitä ennakkoluuloja, älä sano esimerkiksi 'Hän on rakastunut, hän on rakastunut!', kun lapsi on pieni ja kokee tätä uskomatonta emotionaalista monimutkaisuutta", varoittaa lastenkirjan "Rakkaus, minä ymmärrän kaiken" kirjoittaja Sonia Chaine .

Lapsesi kasvaessa voit syventyä aiheeseen ja tarkentaa opetuksiasi tutkimalla rakkautta yksityiskohtaisemmin. Tällöin selität lapsellesi, ettei hän voi rakastaa siskoaan samalla tavalla kuin prinssi rakastaa Tuhkimoa tai kuten äiti rakastaa isää. Jos tämä aihe tuntuu epämukavalta, käy kirjastossa, joka on täynnä oivaltavia ja kuvitettuja kirjoja aiheesta. Yksi tällainen kirja on "Histoire pour Mieux Aimer" (Tarinoita rakkauden parantamiseksi), joka on taitava ja helposti lähestyttävä selitys viidestä rakkauden kielestä.

Nimeä eri rakkauden tyypit sekoittamatta niitä keskenään

Toisin kuin vauvojen salaperäinen alkuperä, joka vaatii vain yhden lopullisen selityksen, rakkaus on niin monitahoinen, että se avautuu useissa luvuissa, viattomista kypsimpiin. Lapsi saattaa sanoa : "Olen rakastunut äitiin" tai "Aion mennä naimisiin luokkatoverini kanssa." Ja se on täysin normaalia. Sen sijaan, että ojentaisit heitä ankarasti, on parempi käyttää sanoja ja lempeää ohjausta . "Se, mitä tunnet, on erittäin voimakasta rakkautta, mutta se ei ole sama kuin kahden rakastavaisen välinen rakkaus."

Perheellisen, ystävällisen ja romanttisen rakkauden erottaminen auttaa välttämään sekaannusta ja samalla vahvistamaan lapsen tunteita. Emme kiellä heidän tunteitaan, vaan autamme heitä ymmärtämään ne. Tällä tavoin lapsi tietää, ettei hän voi flirttailla opettajansa kanssa tai hurmata perheenjäsentään.

Näytä hyvää esimerkkiä joka päivä ilman draamaa.

Kuten luultavasti tiedät, lapset oppivat matkimalla. He omaksuvat todellisia kuvia helpommin kuin sanoja. He ovat myös tarkkoja havainnoijia. Jos lapsesi on nähnyt sinun työntävän kielesi ulos kahdesti ristisanatehtävää ratkoessasi, hän todennäköisesti kopioi eleen. Sama pätee rakkauteen ja siihen, miten osoitat sitä jokapäiväisessä elämässäsi. Tapa, jolla ilmaiset kiintymystä, hallitset konflikteja tai osoitat kunnioitusta, on todellinen hiljainen oppitunti.

Ideana ei ole järjestää esitystä tai esittää "Rakkautta vain" -näytelmää olohuoneessasi, vaan pikemminkin pohtia ennen näyttelemistä ja ennen kaikkea muistaa näiden katsojien läsnäolo, jotka ovat pohjimmiltaan vain sinun "kopioitasi". Hellä ele, tarkkaavainen kuuntelu, rauhallinen väittely... kaikki tämä muokkaa heidän näkemystään rakkaudesta. He ymmärtävät, ilman että meidän tarvitsee sanoa sitä, että rakkaus ei rajoitu sanoihin, vaan sitä eletään joka päivä.

Vaikka rakkaus rakentuu kokemusten kautta ja pysyy "viattomana" murrosikään asti, se muovautuu myös vanhempien ja heidän tarjoamansa näkemyksen kautta.