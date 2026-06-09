Ensimmäinen nainen, joka lypsi rintamaitoa painottomassa tilassa, astronautti Kellie Gerardi, tekee historiaa

Hänelle usein sanottiin, että hänen olisi valittava äitiyden ja tieteellisen uran välillä, mutta Kellie Gerardi päätti valita molemmat vaihtoehdot. Vain kahdeksan viikkoa tyttärensä synnytyksen jälkeen hän palasi asemaansa ahtaissa avaruussukkulissa. Astronautti, 90. kiertoradalle lentänyt nainen, on edelläkävijä: hän lypsi rintamaitoa painottomassa tilassa edistääkseen tutkimusta. Symbolinen saavutus tälle äidille, joka on todella löytänyt paikkansa tähtien joukossa.

Rintamaidon pumppaaminen painottomassa tilassa: Kellie Gerardin tehtävä suoritettu

Kuva levisi viraaliksi sosiaalisessa mediassa ja tavoitti 3,5 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Siinä astronautti leijuu ilmassa, hänen rintapumppupussinsa leijuvat ja esittelevät päivittäistä maitokeräystään. Hymy huulillaan ja laivastonsininen avaruuspuku ylpeänä esillä Kellie Gerardi on saavuttanut jälleen yhden saavutuksen loistavalla urallaan, ja tämä tuntuu henkilökohtaiselta voitolta.

Vain kahdeksan viikkoa sitten kokenut astronautti, jolla on jopa hänen kaltaisensa Barbie-nukke, oli synnytysosastolla juhlimassa tyttärensä syntymää. Lapsen, joka siini koeputkihedelmöityksellä ja jota hän pitää taivaan lahjana, syntymän jälkeen astronautti palasi viipymättä avaruustehtäviinsä.

Synnytyksen jälkeisenä aikana, joka oli monille naisille koettelevaa aikaa, hän vietti aikaa mikropainovoimassa olevan avaruusaluksen ohjaimissa. Hän on osa avaruusalan "numeerista vähemmistöä", jossa 644 astronautista on vain 85 naista, ja on jättänyt lähtemättömän jäljen historiaan. Sitaatti "äärettömään ja sen yli" näyttää tulleen hänen synonyymiksi.

Tämä nainen uhmaa painovoiman lakeja, mutta myös kokonaisen alan lakeja, jotka usein vaativat uhrauksia ja pakottavat naiset valitsemaan perhe-elämän ja lapsuuden unelmien välillä. "Ymmärrän vilpittömästi naisia, jotka tuntevat velvollisuudekseen palata töihin ennen kuin he ovat valmiita, mutta se ei ole minun tapauksessani", hän väittää "avaruusalus, työ, pinnasänky" -elämäntyylistään kertovassa postauksessa.

Katso tämä postaus Instagramissa Kellie Gerardin (@kelliegerardi) jakama julkaisu

Tämä teko on jättiaskel naisten terveyden edistämiseksi

Kellie Gerardi, joka on karkottanut sanan "mahdoton" sanastostaan eikä koskaan peräänny esteiden edessä, on lähtenyt valloittamaan kunnioitusta ja kollektiivista tunnustusta. Hän lypsä rintamaitoa mikropainovoimassa IIAS:n parabolisen lennon aikana, ei saadakseen kiitosta, vaan toivoen tekevänsä uusia löytöjä äidin fysiologiasta. Tämä läpinäkyvä, äidin nektarilla täytetty astia ei ole tarkoitettu ravitsemaan lasta, vaan rikastuttamaan ymmärrystämme naisen kehosta.

Tämän kokeen tavoite, joka tekee hänestä pioneerin? Valottaa rintamaitoon liittyviä mysteerejä ja tutkia sen muutoksia tietyissä olosuhteissa, kuten mikropainovoimassa tai suurella kiihtyvyydellä. "Tieteellinen tiimimme tekee itse asiassa useita rintamaidon tutkimuksia. Mikropainovoimassa pumppaamisesta parabolisten lentojen aikana, mukaan lukien koostumus ja lipidomiikka, toiseen tieteelliseen avaruuslentoomme ensi vuonna", hän selittää kuvatekstissä.

Sen lisäksi, että Kellie Gerardi käsittelee aihetta, jota tiedemiehet, jotka ovat enimmäkseen miehiä, ovat pitkään laiminlyöneet, hän pyrkii myös parantamaan äideille tarjottavaa tukea ammatissaan. Naisten ei pitäisi joutua pitämään taukoa imettääkseen lapsiaan , eikä heidän pitäisi joutua laittamaan tavoitteitaan tauolle.

Astronautti ja äiti, hän on muutoksen kasvot.

Vaikka astronautti viettää päivänsä avaruuden kaukaisuudessa, tähdet eivät ole aina asettuneet kohdalleen Time- ja USA Todayn "Vuoden naiseksi" nimeämän kolmekymppisen kohdalla. Hän on selvinnyt myrskyisistä ajoista henkilökohtaisessa elämässään, kärsien kahdeksan vuotta toissijaisesta lapsettomuudesta ja keskenmenosta. Hän jopa dokumentoi koeputkihedelmöitysmatkansa Instagram-tilillään tarjotakseen erilaisen, realistisemman ja aidomman näkökulman äitiyteen, kaukana idyllisistä kertomuksista.

Nykyään hän tuntee olevansa onnekas saadessaan pienen tytön, jolle hän antoi nimen Max Q viittauksena avaruustutkimukseen. Hänelle se on pieni ihme. Tämä suurilla vaikeuksilla siinnyt lapsi rohkaisee häntä taistelemaan kaksi kertaa kovemmin oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta. Vaikka Kellie Gerardi tähtää jatkuvasti tähtiin, hän pysyy maanläheisenä. Hän tietää, että tasa-arvon saavuttamiseksi ja äitien kunnollisten työolojen varmistamiseksi on vielä paljon työtä tehtävänä.

Vaikka naiset ovat edelleen poikkeuksia avaruusalalla, astronautti Kellie Gerardi – joka on sinnikkyyden elävä ruumiillistuma – tekee jokaisesta teosta manifestin, edistyksellisen tapahtuman.