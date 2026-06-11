Äiti, jota kritisoidaan lastensa viemisestä vaellukselle kylmässä, puolustaa valintaansa

Lasten ulkoilu kylmässä pakkasessa ei ole yleisesti suosittua sosiaalisessa mediassa. Silti Hailey Terrylle, kolmen lapsen äidille ja lähes miljoonalle seuraajalle, nämä ulkoiluretket ovat paljon enemmän kuin vain ajanvietettä. Kritiikistä huolimatta hän kannattaa seikkailuun, itsenäisyyteen ja yhteiseen nautintoon keskittyvää kasvatustyyliä.

Rakkaustarina luonnon kanssa

Kauan ennen äidiksi tulemista Hailey Terryllä oli jo vahva yhteys luontoon. Las Vegasista kotoisin oleva Hailey varttui äitinsä järjestämien leirintäretkien ja vaellusten ympäröimänä. Teini-ikäisenä hän löysi vaelluksen ilot Utahin-retkikunnalla. Tämä mullistava kokemus ruokki hänen intohimoaan ulkoiluaktiviteetteihin vuosien varrella. Nykyään hän haluaa siirtää lapsilleen tämän saman uteliaisuuden ympäröivää maailmaa kohtaan ja luonnossa vietetyn päivän tuoman yksinkertaisen ilon.

Kun vaelluksesta tulee raikas tuulahdus

Esikoisensa Kirkin syntymä vuonna 2019 mullisti hänen elämänsä. Muutamaa viikkoa miehensä syntymän jälkeen hänet lähetettiin ulkomaille. Sitten Covid-19 asetti omat rajoituksensa. Eristyksissä ja tasapainoa etsien Hailey kieltäytyi viettämästä päiviään neljän seinän sisällä.

Äitinsä kannustamana hän lähti ensimmäistä kertaa ulos vauvansa kanssa kantorepussa. Kokemus oli ilmestys. Kävely, hengittäminen, liikkuminen: hän löysi uudelleen vapauden tunteen, jota hän tarvitsi tässä uudessa elämänvaiheessaan. Siitä lähtien perheen seikkailuista on tullut hänen verkkomaailmansa ydin.

Kiistanalaisia valintoja

Yhteisön kasvaessa kritiikki voimistuu. Jotkut pitävät pienten lasten viemistä vaellukselle kylmällä säällä vastuuttomana. Hailey Terry pysyy kuitenkin tyynenä. Hänen mielestään yhteiskuntamme priorisoi joskus mukavuutta niin paljon, että se jättää huomiotta haastavampien kokemusten hyödyt.

Tälle äidille epäsuotuisat sääolosuhteet sopivassa ympäristössä antavat lapsille mahdollisuuden kehittää itseluottamustaan ja sopeutumiskykyään. Hän ei tavoittele suoritusta hinnalla millä hyvänsä, vaan ensisijaisesti puolustaa ajatusta siitä, että lapset ovat usein kyvykkäämpiä kuin kuvittelemmekaan, kun heidän tarpeitaan ja tahtiaan kunnioitetaan.

Heidän hyvinvointiaan ajatellen suunniteltu organisaatio

Inspiroivien kuvien takana on perusteellinen valmistautuminen. Jokainen retki suunnitellaan huolellisesti koko perheen turvallisuuden takaamiseksi: sopiva vaatetus, sopivat varusteet ja jatkuva valppaus ovat osa yhtälöä.

Ennen kaikkea Hailey korostaa yhtä tärkeää asiaa: hänen lapsiaan ei koskaan pakoteta. Jos väsymys, kylmyys tai halu lähteä kotiin iskee, vaellus keskeytetään epäröimättä. Tavoitteena ei ole rikkoa ennätyksiä tai tehdä vaikutusta kehenkään. Kyse on ensisijaisesti erityisten hetkien jakamisesta, yhteisten muistojen luomisesta ja löytämisen ilon vaalimisesta.

Päättämällä viedä lapsensa seikkailuun poluille, jopa lämpötilan laskiessa, Hailey Terry puolustaa lähestymistapaa, joka todella herättää keskustelua. Hänelle nämä kokemukset auttavat kasvattamaan itsevarmoja, uteliaita ja ympäristössään viihtyviä lapsia. Ja vaikka hänen menetelmänsä ruokkivat edelleen keskustelua, tämä äiti pysyy uskollisena vakaumukselleen: kauneimmat seikkailut eivät ole aina mukavimpia, mutta ne voivat luoda arvokkaita muistoja, jotka kestävät eliniän.