20-vuotias amerikkalainen turisti sokeutui toisesta silmästään yksinkertaisen suihkun jälkeen.

Yksinkertainen, arkipäiväinen ele, ajattelematta suihkussa käynti... ja elämä kääntyy ylösalaisin. Tämän koki 20-vuotias amerikkalainen Grace Jamison Dominikaanisen tasavallan-matkallaan. Hänen tarinansa , joka levisi kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa, herättää kysymyksen, jota monet piilolinssien käyttäjät eivät ole koskaan ajatelleet.

Piilolinssien kanssa suihkussa käyminen: tuhoisa infektio

Dominikaanisessa tasavallassa ollessaan Grace Jamison suihkutteli piilolinssit silmissään. Paikallinen huonosti puhdistettu vesijohtovesi sisälsi mikroskooppisen loisen: Acanthamoeban. Linssin ja sarveiskalvon väliin jäänyt mikro-organismi aiheutti Acanthamoeba-keratiitin, vakavan sarveiskalvon tulehduksen.

Acanthamoebaa esiintyy vesijohtovedessä, järvissä, uima-altaissa, pölyssä ja jopa maaperässä. Piilolinssit aiheuttavat silmään huomaamattomia mikrohalkeamia, joiden avulla loinen voi tunkeutua linssin ja sarveiskalvon väliin pienimmästäkin kosketuksesta saastuneen veden kanssa. Contact Lens Society of America muistuttaa meitä, että "linssit ovat lääkinnällisiä laitteita ja että hygieniasääntöjen noudattaminen – erityisesti veden kanssa kosketuksen välttäminen suihkussa, uinnin tai nukkumisen aikana – on olennainen osa niiden asianmukaista käyttöä."

Katso tämä postaus Instagramissa Hodgetwinsin (@hodgetwins) jakama julkaisu

Väärä diagnoosi, joka pahensi asioita

Muutamaa viikkoa myöhemmin palattuaan Yhdysvaltoihin Grace Jamison kävi optikolla, joka diagnosoi infektion väärin ja määräsi hänelle kortikosteroidisilmätippoja – hoitoa, joka oli tässä tapauksessa vasta-aiheinen. Viikkoa myöhemmin hän oli sokea. Hän pysyi sokeana noin kaksi kuukautta ennen asianmukaisen hoidon aloittamista. Tällainen viivästynyt diagnoosi on valitettavasti yleistä tässä sairaudessa, joka on vähän tunnettu edes terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa.

Pitkä ja kivulias hoitojakso

Acanthamoeba-keratiitti on erityisen vaikea hoitaa. Grace Jamison selittää, että hänen on laitettava silmätippoja puolen tunnin tai tunnin välein. Hän kuvailee voimakasta kipua, joka säteilee koko päähän, valoherkkyyttä ja univaikeuksia.

Hän varoittaa miljoonia piilolinssien käyttäjiä.

Diagnoosin saamisen jälkeen Grace Jamison on käyttänyt sosiaalista mediaa tietoisuuden lisäämiseen. Hän kehottaa piilolinssien käyttäjiä olemaan koskaan suihkussa, uimassa tai nukkumatta linssit päässä, pesemään kätensä ennen linssien käsittelyä ja vaihtamaan säilytysnestettä aina käytön jälkeen. Hänen tarinansa on herättänyt tulvan reaktioita ihmisissä, jotka ovat järkyttyneitä siitä, ettei heidän optikkonsa koskaan varoittanut heitä.

Katso tämä postaus Instagramissa Grace Jamisonin (@grace.jamisonn) jakama julkaisu

Grace Jamisonin tarina muistuttaa viime kädessä siitä, että näennäisen harmittomalla teolla voi olla peruuttamattomat seuraukset. Piilolinssien käyttö tarkoittaa myös tiukkojen hygieniasääntöjen noudattamista – joista osa on edelleen liian vähän tiedossa. Yksinkertainen viesti, mutta mahdollisesti ihmishenkiä pelastava.