20-vuotias amerikkalainen turisti sokeutui toisesta silmästään yksinkertaisen suihkun jälkeen.

Fabienne Ba.
Yksinkertainen, arkipäiväinen ele, ajattelematta suihkussa käynti... ja elämä kääntyy ylösalaisin. Tämän koki 20-vuotias amerikkalainen Grace Jamison Dominikaanisen tasavallan-matkallaan. Hänen tarinansa , joka levisi kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa, herättää kysymyksen, jota monet piilolinssien käyttäjät eivät ole koskaan ajatelleet.

Piilolinssien kanssa suihkussa käyminen: tuhoisa infektio

Dominikaanisessa tasavallassa ollessaan Grace Jamison suihkutteli piilolinssit silmissään. Paikallinen huonosti puhdistettu vesijohtovesi sisälsi mikroskooppisen loisen: Acanthamoeban. Linssin ja sarveiskalvon väliin jäänyt mikro-organismi aiheutti Acanthamoeba-keratiitin, vakavan sarveiskalvon tulehduksen.

Acanthamoebaa esiintyy vesijohtovedessä, järvissä, uima-altaissa, pölyssä ja jopa maaperässä. Piilolinssit aiheuttavat silmään huomaamattomia mikrohalkeamia, joiden avulla loinen voi tunkeutua linssin ja sarveiskalvon väliin pienimmästäkin kosketuksesta saastuneen veden kanssa. Contact Lens Society of America muistuttaa meitä, että "linssit ovat lääkinnällisiä laitteita ja että hygieniasääntöjen noudattaminen – erityisesti veden kanssa kosketuksen välttäminen suihkussa, uinnin tai nukkumisen aikana – on olennainen osa niiden asianmukaista käyttöä."

Väärä diagnoosi, joka pahensi asioita

Muutamaa viikkoa myöhemmin palattuaan Yhdysvaltoihin Grace Jamison kävi optikolla, joka diagnosoi infektion väärin ja määräsi hänelle kortikosteroidisilmätippoja – hoitoa, joka oli tässä tapauksessa vasta-aiheinen. Viikkoa myöhemmin hän oli sokea. Hän pysyi sokeana noin kaksi kuukautta ennen asianmukaisen hoidon aloittamista. Tällainen viivästynyt diagnoosi on valitettavasti yleistä tässä sairaudessa, joka on vähän tunnettu edes terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa.

Pitkä ja kivulias hoitojakso

Acanthamoeba-keratiitti on erityisen vaikea hoitaa. Grace Jamison selittää, että hänen on laitettava silmätippoja puolen tunnin tai tunnin välein. Hän kuvailee voimakasta kipua, joka säteilee koko päähän, valoherkkyyttä ja univaikeuksia.

Hän varoittaa miljoonia piilolinssien käyttäjiä.

Diagnoosin saamisen jälkeen Grace Jamison on käyttänyt sosiaalista mediaa tietoisuuden lisäämiseen. Hän kehottaa piilolinssien käyttäjiä olemaan koskaan suihkussa, uimassa tai nukkumatta linssit päässä, pesemään kätensä ennen linssien käsittelyä ja vaihtamaan säilytysnestettä aina käytön jälkeen. Hänen tarinansa on herättänyt tulvan reaktioita ihmisissä, jotka ovat järkyttyneitä siitä, ettei heidän optikkonsa koskaan varoittanut heitä.

Grace Jamisonin tarina muistuttaa viime kädessä siitä, että näennäisen harmittomalla teolla voi olla peruuttamattomat seuraukset. Piilolinssien käyttö tarkoittaa myös tiukkojen hygieniasääntöjen noudattamista – joista osa on edelleen liian vähän tiedossa. Yksinkertainen viesti, mutta mahdollisesti ihmishenkiä pelastava.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
111-vuotiaana Yhdysvaltojen vanhin mies paljastaa kolme tapaansa

111-vuotias Luis Cano kiehtoo yhtä paljon ikänsä kuin elämäntapansa yksinkertaisuuden vuoksi. Mitään "ihmelääkettä" tai monimutkaista ohjelmaa ei ole:...

Kiertäjähermon stimulaatio: mikä tämä kiistanalainen hyvinvointitrendi on?

Hidas hengitys, kylmät suihkut, stressiä lievittävät harjoitukset… sosiaalisessa mediassa lukuisat käytännöt lupaavat nyt "stimuloida vagushermoa" rauhan ja tasapainon...

Kotitreenit naisille: täydellinen ja tehokas ohjelma

Kotona treenaaminen ei ole enää kompromissi. Se on fiksu strategia, jonka miljoonat naiset ympäri maailmaa ovat ottaneet käyttöön....

Harjoitukset selän vahvistamiseksi kotona naisille

Selän vahvistaminen kotoa poistumatta on täysin mahdollista. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut liikunnan harrastaja, kehotyypillesi räätälöity rutiini voi...

Mitä sanattomat perhesalaisuudet voivat tehdä keholle

Sanomatta jääneet perhesalaisuudet eivät ole pelkästään tiedon puutetta, vaan näkymättömiä elementtejä, jotka ovat syvälle juurtuneet yksilöiden psyykeen ja...

Uni: suositeltu tuntimäärä yössä iän mukaan

Uni on yksi hyvinvoinnin kulmakivistä. Se auttaa kehoasi palautumaan, aivotoimintaasi parantamaan ja mielialaasi pysymään vakaampana. Mutta tarvitsemmeko kaikki...