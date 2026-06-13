Kesällä syntyminen: mitä tutkimus miesten mielenterveydestä viittaa

Voiko syntymäaikamme todella vaikuttaa mielenterveyteemme vuosia myöhemmin? Kysymys saattaa tuntua yllättävältä, jopa astrologian tai omituisten teorioiden rajamailla olevalta. Tutkijat ovat kuitenkin jo useiden vuosien ajan tutkineet synnytystä edeltävän ympäristön ja ensimmäisten elinviikkojen vaikutuksia aivojen kehitykseen.

Hypoteesi, joka kiehtoo tiedemiehiä

Kesällä syntyneet surevat sitä, etteivät koskaan pysty kokoamaan kaikkia rakkaitaan juhlimaan syntymäpäiväänsä, kun taas talvella 60 vuotta täyttävät katuvat sitä, että joutuvat pysymään sisällä tässä erityisessä tilaisuudessa. Olipa syntynyt talvella, keväällä, kesällä tai syksyllä, syntymäajankohdalla on omat haittapuolensa. Käytännön ja juhlallisten näkökohtien lisäksi se voi myös ennustaa tulevaa henkistä hyvinvointiamme. Tähän viittaa melko epätavallinen kanadalainen tutkimus .

Tämän tutkimuksen alkuperä on melko odottamaton. "Idea tähän tutkimukseen syntyi, kun minulta kysyttiin, uskonko horoskooppeihin", selittää tutkimuksen pääkirjoittaja Mikael Mokkonen. "Sitten mietin, voisiko niiden olemassaololle olla biologinen perusta, eli yhteys henkilön syntymäajan ja fysiologisten tai henkisten ominaisuuksien välillä."

Kaukana astrologisista ennustuksista tutkijat ovat keskittyneet hyvin todelliseen tieteelliseen kysymykseen: voisivatko äidin raskauden aikana altistuvat ympäristöolosuhteet vaikuttaa pysyvästi lapsensa mielenterveyteen?

Miten syntymäaika voi vaikuttaa

Vuodenaika vaikuttaa moniin ympäristötekijöihin. Auringonvalo, lämpötilat, kausiluonteiset infektiot , ruokavalio ja D-vitamiinitasot vaihtelevat kaikki vuodenaikojen mukaan. Raskauden aikana nämä tekijät voivat vaikuttaa sikiön kehitykseen.

Jotkut tutkijat ehdottavat, että altistuminen tietyille kausiluonteisille tekijöille voi vaikuttaa tiettyihin pitkäaikaisen fyysisen tai henkisen terveyden osa-alueisiin. Tarkat mekanismit ovat kuitenkin edelleen suurelta osin tuntemattomia, ja tähän mennessä tehtyjen tutkimusten tulokset ovat usein ristiriitaisia.

Mitä kanadalainen tutkimus osoittaa

Tutkimuksessaan Brittiläisen Kolumbian Kwantlen Polytechnic Universityn tutkijat analysoivat 303 nuoren aikuisen tietoja, joiden keski-ikä oli 26 vuotta. Osallistujat täyttivät kaksi laajalti käytettyä mielenterveyskyselylomaketta: PHQ-9:n, joka arvioi masennusoireita, ja GAD-7:n, joka keskittyy ahdistukseen. Heidän ensimmäinen havaintonsa: syntymäajankohdan ja ahdistuneisuushäiriöiden välillä ei havaittu selkeää yhteyttä.

Masennuksen osalta miesten keskuudessa havaittiin kuitenkin erityinen trendi. Kesällä, eli kesäkuun ja elokuun välisenä aikana, syntyneillä oli todennäköisemmin masennusoireisiin viittaavia pisteitä verrattuna muina vuodenaikoina syntyneisiin miehiin.

Tuloksia on tulkittava varoen

Nämä löydökset eivät tarkoita, että kesällä syntyminen aiheuttaisi masennusta. Tutkijat itse ovat varovaisia. Mikael Mokkonen korostaa, ettei kyse ole syy-seuraussuhteen selvittämisestä. Hänen mukaansa nämä havainnot voitaisiin yhdistää "äidin raskauden aikana kokemiin ympäristöolosuhteisiin".

Tutkimuksella on myös useita tärkeitä rajoituksia. Otoskoko on edelleen suhteellisen pieni ja koostuu pääasiassa samalla Kanadan alueella asuvista opiskelijoista. Lisäksi joissakin kyselylomakkeissa oli tyhjiä kohtia. Toisin sanoen näitä tuloksia tulisi pitää mielenkiintoisena jatkotutkimussuuntauksena eikä vakiintuneena tosiasiana.

Miesten masennus, aihe, josta liian usein vaietaan

Syntymäajankohdan lisäksi tämä tutkimus kiinnittää huomiota merkittävään kansanterveysongelmaan: miesten masennukseen. Mielenterveysongelmat ovat pitkään olleet ristiriidassa tiettyjen perinteisten maskuliinisuusmallien kanssa. Monet miehet ovat oppineet vähättelemään kärsimystään, välttämään tunteidensa ilmaisemista tai pitämään avun hakemista heikkouden merkkinä.

Tämä sosiaalinen paine voi viivästyttää diagnoosin ja hoidon aloittamista. Masennus ei kuitenkaan aina ilmene samalla tavalla miehillä ja naisilla. Joillakin miehillä se voi ilmetä lisääntyneenä ärtyneisyytenä, riskikäyttäytymisenä, liiallisena alkoholin tai päihteiden käytönä, sosiaalisen eristäytymisenä tai kiinnostuksen menetyksenä tavanomaisiin toimintoihin. Näitä merkkejä on joskus vaikeampi tunnistaa masennusoireiksi.

Talvella, keväällä, kesällä tai syksyllä syntyminen ei itsessään määrää ihmisen psykologista kohtaloa. Tämä kanadalainen tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että kesällä syntymisen ja miesten masennusoireiden lisääntyneen riskin välillä saattaa olla yhteys. Mahdollisuus purkaa maskuliinisuuden viimeinen linnake.