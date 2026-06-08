Tutkijoiden mukaan avaruuteen katsominen ei välttämättä ole unelmointia.

Joskus silmäsi ovat lasittuneet ja mielesi on jumittunut: tuijotat jotakin pistettä, esinettä tai henkilöä räpäyttämättä silmiäsi. Olet fyysisesti läsnä, mutta henkisesti muualla. Ulkopuolelta katsottuna annat vaikutelman, että olet täysin irrallaan todellisuudesta, ikään kuin olisit loukussa rinnakkaisulottuvuudessa. Se, mitä monet kutsuvat "tyhjyydeksi", ei aina ole järjestelmän häiriö tai unelmoinnin oire.

”Mielen tyhjyys”, jota edelleen tulkitaan väärin

Olet juuri jatkamassa omia askareitasi, kun yhtäkkiä kehosi siirtyy valmiustilaan. Katseesi, täysin liikkumaton, muistuttaa vahanuken katsetta eikä liiku senttiäkään. Se on kiinnittynyt johonkin satunnaiseen esineeseen, eikä harjoita tavanomaista havainnointityötään. Se herättää tietynlaisen tyhjyyden tunteen. Vaikka ystäväsi puhuisivat sinulle ja jatkaisivat keskusteluaan, et ole enää vastaanottavainen heidän sanomalleen.

Ympäröivästä toiminnasta, melusta ja edessäsi avautuvasta ihmistanssista huolimatta pysyt "omassa maailmassasi", halvaantuneena paikoillesi. Olet kuin patsas muutaman minuutin ajan. Vaikuttaa siltä, että improvisoit yksinäistä "Punainen valo, vihreä valo" -leikkiä. Juuri sillä hetkellä ympärilläsi olevat syyttävät sinua unelmoinnista, siitä, että annat itsesi haaveilla tai jopa täysin irtautua muista. Joskus rakkaasi jopa taputtavat käsiään tai tekevät sarjan onomatopoeettisia ääniä palauttaakseen sinut maan pinnalle.

Tätä lyhyttä häiriötekijää usein luullaan töykeydeksi tai tarkkaamattomuudeksi. Todellisuudessa tiedemiehet kutsuvat tätä taukoa "mielen tyhjentymiseksi". "Mielen tyhjentymisellä tarkoitetaan minkään sellaisen henkisen sisällön täydellistä puuttumista, jota voi kuvailla muille", selittää neurologi ja entinen tohtoriopiskelija Esteban Munoz-Musat Brain Instituten lehdistötiedotteessa. Toisin kuin ympärilläsi olevat saattavat kuvitella, et käy läpi tehtävälistaasi tai ajattele illallista. Aivot ovat täysin amorfiset, ikään kuin nukutetut tai deaktivoidut.

Tapa säästää energiaa

Tässä vaiheessa, kun muistutat sammutettua robottia, mielesi on autiomaa: ei yhtäkään tungettelevaa ajatusta, ei sisäistä ääntä luennoimassa sinua, ei muistutuksia velvollisuuksistasi. Aivotoiminta on käytännössä olematonta. Trends in Cognitive Sciences -lehdessä julkaistussa oivaltavassa tutkimuksessa tutkijat vertaavat tätä "mielen tyhjyyttä" mikrotorkkuihin, eräänlaiseen sisäiseen nollaukseen.

He analysoivat tätä unelmatilaa toiminnallisen magneettikuvauksen avulla ymmärtääkseen paremmin sen tarkoituksen. Ja vastoin odotuksia, se ei ole merkki tylsistymisestä tai kiinnostuksen menetyksestä. Se on pakotettu lepo. Tutkijat havaitsivat jopa yhtäläisyyksiä syvän unen kanssa aivokuoressa. Pohjimmiltaan se on sama kuin nukkuminen seisaaltaan. Kun silmäsi ovat uppoutuneet ajatuksiin, lataat akkujasi. Samanlainen prosessi on puhelimien ja muiden elektronisten laitteiden kanssa: ne latautuvat nopeammin, kun ne ovat sammutettuina.

ADHD-potilailla tämä vaikuttaa enemmän.

Nämä tyhjyyden hetket, jolloin olet tilapäisesti tavoittamaton, edustavat noin 20 % valveillaoloajastasi. Jotkut ihmiset ovat kuitenkin alttiita niille. Toisen aihetta käsittelevän tutkimuksen mukaan nämä henkisen hidastumisen jaksot ovat yleisempiä aikuisilla ja ADHD- diagnoosin saaneilla lapsilla.

Brain Institutessa Esteban Munoz-Musat syventyy tähän mystiseen ilmiöön. "Ajatuksen tyhjeneminen on osa tiettyjen psykiatristen tilojen, kuten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön, kliinistä kuvaa. Se näyttää olevan yleisempää henkilöillä, joilla on tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD)."

Tyhjä katse ja tyyni mieli ovat fyysinen todiste siitä, että kehosi uudistuu. Et ole täysin poissa tolaltaan tai unelmoimassa, vaan käyt läpi täydellistä uudistusta. Ja tämä tapahtuu yleensä silloin, kun olet univajeinen.