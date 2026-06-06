Tämä tennispelaajien viilentävä vinkki voi muuttaa kesäpäiväsi

Hyvinvointi
Émilie Laurent
Technique refroidissement tennis
@arynasabalenka/Instagram

Kesä ei ole vielä virallisesti saapunut, ja lämpötilat rikkovat jo ennätyksiä. Lämpömittari nousee pilviin, ja vaikka päällä olisi muutama kerros vähemmän, kuumuus iskee kovaa ja saa sinut hikoilemaan runsaasti. Pysyäksesi viileänä olet luultavasti kokeillut kaikkea: tuuletinta, sumutinta, käsiviuhkaa… Mutta tennispelaajilla on toinenkin lupaava tekniikka kehon lämpötilan säätelyyn erien välillä.

Jääkuutioilla täytetty pyyhe

Tällä hetkellä kaikki katseet ovat Roland Garrosin arvostetuilla kentillä, joilla pelataan ratkaisevia tennisotteluita. Vaikka finaali lupaakin suuria urheilullisia saavutuksia ja jännittäviä yllätyksiä rankingissa, tennisässät ovat joutuneet ralleeraamaan eteläisen pallonpuoliskon arvoisessa paahtavassa kuumuudessa. Savikenttät ovat saaneet kuivien aavikoiden ulkonäön.

Katsomossa valkoisiin ja pellavaisiin pukeutuneet katsojat vilkuttivat vimmatusti faneille toivoen saavansa aikaan miellyttävän tuulenvireen. Myös kentällä pelaajat kestivät tätä epätavallisen kuumaa säätä, joka häiritsi heidän suorituksiaan. He pelasivat ottelunsa äärimmäisissä olosuhteissa paahtavan auringon paahtaessa, UV-indeksin ollessa niin korkea, että se kypsytti kebabia ja sulatti jäätelöä.

Lyhyiden taukojen aikana he eivät vain juoneet vettä suoraan pakastimesta ja pyyhkineet päätään mikrokuituliinoilla. He kiedoivat jonkinlaisen kangasrullan hartioidensa ympärille. Heidän helpotuksensa näkyi heidän kasvoillaan. Tämä improvisoitu tyyny sisälsi jäätyneitä jääpaloja. Hyvä väliaikainen ratkaisu, jos kotona ei ole ilmastointia ja asunto on kuin vedenkeitin.

Miten tätä tekniikkaa voi toistaa kotona?

Vaikka Roland Garros on huippuluokan urheilutapahtuma, joka houkuttelee varakkaita katsojia, tämä sivurajalla havaittu viilennystekniikka on helposti toistettavissa minimaalisilla kustannuksilla. Se ei vaadi kuluja. Se toteutetaan minimivarastolla: riittävän pitkällä pyyhkeellä, kuten käsipyyhkeellä, ja kourallisella jääpaloja.

Menetelmä on yksinkertainen, ja sisällöntuottaja @ la.vanth antaa sinulle ainutlaatuisen demonstraation. Levitä pyyhe tasaiselle alustalle, aseta jääkuutioita keskelle kuten burriton ainekset ja rullaa se. Kiinnitä kylmä kaulahuivi nauhamaisilla nauhoilla. Laita se pakastimeen noin puoleksi tunniksi ja nauti tästä jäisestä halauksesta vapaapäivinäsi tai etätyötä tehdessäsi. Tehokas menetelmä, kun kotisi muistuttaa jättimäistä saunaa.

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Estelle Vanthier (@la.vanth) jakoi julkaisun

Tämän jäähdytystempun edut

Kuumina kausina voisi viettää lähes kokonaisia päiviä kävellen supermarkettien ja muiden ostoskeskusten kylmäkäytävillä. Ranskassa virallisten lukujen mukaan yhdeksän miljoonaa ihmistä on loukussa hiljentyneissä, tukahduttavan kuumissa kodeissa. Vaikka ikkunaluukut ovat kiinni ja herää aamuviideltä päästääkseen raitista ilmaa sisään, koti on kuin uuni. Tuntuu kirjaimellisesti kuin kasvi kasvihuoneessa, joka käy hitaasti omien seiniesi sisällä.

Tämä viilennystekniikka, jota on nähty kentillä ja jota pelaajat, kuten Djokovic, ovat omaksuneet, on loistava idea tulevien vuosien tukahduttavan kuumuuden parempaan hallintaan. Se on vähemmän raju kuin pahamaineinen kylmä suihku, jota lääkärit itse asiassa eivät suosittele, ja se antaa kehon palautua lempeästi normaaliin lämpötilaansa. Pyyhe toimii pehmeänä "esteenä" ja estää lämpöshokin.

Tämä tekniikka ei tietenkään korvaa olennaisia suosituksia kuumina kausina. Tärkeintä on juoda vettä säännöllisesti, sulkea ikkunaluukut kuumimpina tunteina, tuulettaa varhain aamulla ja rajoittaa fyysistä rasitusta.

Mutta tällä jäisellä kaulahuivilla on se etu, että se on kaikkien saatavilla. Ei tarvitse investoida energiaa kuluttavaan ilmastointilaitteeseen tai hienostuneisiin, joskus ylihinnoiteltuihin laitteisiin. Pyyhe, muutama jääpala ja hieman suunnittelua ovat kaikki mitä tarvitset luodaksesi tämän huippu-urheilijoiden kotona käyttämän menetelmän. Riittää voittaaksesi jokaisen kierroksen tukahduttavassa kuumuudessa.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
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